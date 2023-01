Toutes les indiennes rêvaient de groover ‘Dola Re Dola’ après avoir regardé la performance puissante des beautés emblématiques de Bollywood, Madhuri Dixit et Aishwarya Rai. Bien que la chanson soit sortie dans le film de 2002 ‘Devdas’, son engouement est toujours répandu chez les Indiens. Pendant des années, plusieurs artistes ont essayé leurs “pieds” pour copier les mouvements et recréer la magie de la chanson énergique. C’est ce qu’un duo indien-canadien a essayé dans les rues de New York. La vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux a capturé leurs incroyables mouvements de danse et leurs pas de signature.

Le clip, partagé sur Instagram, mettait en vedette deux danseurs vêtus de chemises blanches traditionnellement associées à des fluides Lehengas, Dupattas, et Kada d’une part. D’un côté se trouvait le danseur canadien Alex Wong, connu pour avoir rencontré le danseur indien Jainil Mehta à New York. Tous deux ont décidé de secouer une jambe et d’imiter Aishwarya et Madhuri dans l’une de leurs chansons célèbres, ‘Dola re Dola’. Sans aucun doute, le duo a dansé son cœur sur la chanson hindi et a conquis le cœur du Desis en ligne. Pour ajouter à leur performance magique, Jainil et Alex ont dansé pieds nus dans les rues de New York pour donner toute l’ambiance Desi à leur danse.

Les internautes ont adoré la façon dont ils ont cloué la danse avec leurs mouvements exemplaires et leurs tenues traditionnelles pour la rendre complète. “C’est tellement cool”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, “C’est mon film préféré de Bollywood, vous l’avez cloué !!” “Super! Et oui bravo à danser pieds nus sur le trottoir de NYC ! Un jour j’espère te rejoindre. Passez une année 2023 réussie et aimante ! a fait remarquer le troisième internaute.

Plus tôt, un montage de fans montrait Madhuri Dixit et Aishwarya Rai dans ‘Dola re Dola’ mais avec une tournure excitante. Un fan a remplacé les beats par ‘Waka Waka‘ qui était en phase avec les pas de danse des actrices. La vidéo virale a amusé Internet car elle s’est parfaitement bien déroulée avec leurs mouvements.

