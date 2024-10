Le duo Hank Williams Jr./Waylon Jennings « The Conversation » obtient son dû

Pour de nombreux fans dévoués de musique country, « The Conversation » associant Hank Williams Jr. et Waylon Jennings est l’une des collaborations les plus cool jamais réalisées dans le genre. Écrit par Hank Jr., Waylon et Richie Albright, le batteur de longue date de Waylon, il capture les deux légendes de la musique country discutant de l’héritage de Hank Williams.

« The Conversation » est apparu à l’origine sur l’album phare de Hank Jr. Whiskey Bent et Hell Bound à partir de 1979, mais n’est pas sorti en tant que single jusqu’à ce que Waylon réédite la chanson en 1983 sur son album de duos Waylon et compagnie. La chanson a atteint la 15e place du classement Billboard Hot Country Songs, ce qui en fait un succès décent. Mais comme tant de gens écoutaient déjà la chanson depuis 1979, elle n’avait pas cette odeur de voiture neuve pour se classer n°1.

La réédition de la chanson en 1983 marque également le moment où la vidéo emblématique de la chanson a été tournée et publiée. À cette époque, les vidéoclips de chansons country étaient extrêmement rares. « The Conversation » a été l’un des premiers et l’un des très rares vidéoclips jamais réalisés par Waylon Jennings. La chanson et la vidéo sont devenues des classiques et des morceaux vivants de l’histoire de la musique country.





Mais ce qui n’était jamais arrivé, c’est que « The Conversation » ait été reconnu comme disque d’or par la RIAA, jusqu’à présent. 45 ans jour pour jour après sa sortie (octobre 1979), « The Conversation » a été officiellement certifié Or.

En vérité, le single a probablement accumulé suffisamment de tours et de ventes pour atteindre le seuil requis de 500 000 équivalents pour le statut Gold il y a des années. Mais il existe un énorme retard dans les certifications des chansons et des albums country classiques. À moins qu’un label recherche activement la certification et que la RIAA soit en mesure de garantir les ventes et les flux, le certificat n’est pas délivré.

« The Conversation » a été officiellement certifié Or le 10 octobre. « Dixie On My Mind » de Hank Jr. a également été certifié disque d’or le même jour.



Waylon Jennings a déclaré dans son autobiographie à propos de Hank Jr. : « [He] a toujours été comme mon petit frère. Audrey ne le perdait pas des yeux. Il avait environ dix-huit ans, et quand je travaillais à l’ouverture de ses spectacles, avec Merles comme Haggard et Kilgore, elle ne lui faisait confiance qu’à moi. Elle l’a laissé monter dans mon bus.

Une des choses qui sont cool dans « The Conversation », c’est que c’est un pont entre les générations, à la fois l’héritage de Hank avec Hank Jr. et la génération de Waylon avec Hank Jr. qui avait environ 12 ans de moins que Waylon. Jennings continue en disant dans son autobiographie à propos de Hank Jr. et de « The Conversation » :

« Hank Jr. est l’un des meilleurs chanteurs de blues au monde, et lors d’une bonne nuit, il peut faire ressembler son père à un métayer. Il est son propre homme et je pense que je l’ai aidé à accepter cela. Quand nous avons fini, il disait des choses sur son papa auxquelles il n’avait jamais pensé, notamment concernant la relation entre sa maman et son papa. Ils s’aimaient trop… et se détruisaient complètement ; mais Hank n’aurait rien pu faire pour changer ça.

La chanson n’était pas seulement un divertissement. C’était vraiment une conversation importante sur des sujets importants pour les deux hommes et pour la musique country.