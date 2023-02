Le duo Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Neil Bhatt-Aishwarya Sharma saute sur la tendance des moulinets Tum Tum; gagner le coeur des fans [Watch]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des meilleures émissions de télévision du pays. Il met en vedette Ayesha Singh, Aishwarya Sharma et Neil Bhatt en tête comme Saï, Pakhi et Virât. Aishwarya et Neil sont mariés dans la vraie vie. Les deux sont assez adorables dans la vraie vie. Ils partagent des photos et des vidéos en ligne pour leurs fans. Et après un long moment, Aishwarya Sharma a partagé une vidéo de bobine en ligne et elle présente également Neil Bhatt. C’est un tel régal pour tous les expéditeurs de Neiwarya. Ils ont rejoint le Tum Tum tendance de la chanson en ligne.

Aishwarya Sharma-Neil Bhatt saute sur la tendance Tum Tum

Dernièrement, la tendance Tum Tum est assez en vogue. Entertainment News regorge de vidéos sur la chanson Tum Tum. La chanson originale met en vedette l’acteur populaire du sud de l’Inde Vishal et l’actrice Mirnalini Ravi en tête aux côtés d’Arya dans un rôle central. La chanson Tum Tum est une chanson de mariage qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu gaga sur la tendance Tum Tum et même Aishwarya Sharma et Neil Bhatt ont sauté sur la tendance.

Neil et Aishwarya ont sot pour la bobine lors du tournage en extérieur de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, semble-t-il. Aishwarya est vue dans un sari blanc et un chemisier orange. D’autre part, Neil est vu dans un pyjama kurta blanc avec une veste jaune. Ils forment une paire adorable alors qu’ils dansent ensemble sur la chanson Tum Tum. Ils devraient faire plus de vidéos de ce type et les partager avec leurs fans.

Regardez Aishwarya Sharma-Neil Bhatt danser dans la vidéo de la chanson Tum Tum ici :

Les fans de Neil Bhatt-Aishwarya Sharma répandent l’amour sur le duo

Les supporters de Neil Bhatt et Aishwarya Sharma sont amoureux de la facilité avec laquelle ils interprètent la chanson. Neil et Aishwarya sont tous deux danseurs. Ils ont fait l’éloge de Neil et Aishwarya. Ils attendaient leurs vidéos/photos depuis longtemps. Aishwarya a été éloignée des réseaux sociaux pendant un certain temps et ils étaient ravis de voir la vidéo de la bobine. Ils les ont également surnommés les plus beaux jodi.