Le duo EPL VAR raté revient, mais à juste titre pas pour rejouer le stand

Les responsables de la Premier League, Darren England et Daniel Cook, devraient revenir à l’action samedi. Le duo avait déjà été suspendu à la suite d’une débâcle lors d’un match entre Liverpool et Tottenham Hotspur le 30 septembre. Cependant, les deux hommes réintégrés ne seront pas présents dans la cabine de rediffusion ce week-end.

Luis Diaz de Liverpool a marqué un but pour donner l’avantage à son club contre les Spurs lors du match susmentionné. Cependant, le VAR England et l’assistant Cook ont ​​exclu le but à tort. Le duo pensait que la décision initiale sur le terrain était un but et a permis au match de reprendre en pensant que le score était maintenu. Néanmoins, l’appel initial sur le terrain était hors-jeu. Les arbitres n’ont pas pu annuler l’erreur de communication après la reprise du jeu.

L’Angleterre et Cook travailleront sur le terrain pour les matchs de Premier League du week-end

Pendant que le duo retourne à son travail, ils ne seront pas encore officiels du VAR. L’Angleterre est le quatrième officiel lors du déplacement de Burnley à Brentford samedi. Cook, quant à lui, sert d’arbitre assistant à Michael Oliver alors que Sheffield United accueille Manchester United le même jour.

Il n’est pas vraiment surprenant que les deux hommes reprennent leurs fonctions après une courte pause. PGMOL, l’organisation responsable de l’arbitrage en Angleterre, ainsi que la Premier League infligent régulièrement des sanctions mineures aux arbitres qui commettent des erreurs.

L’arbitre du match Simon Hooper, le VAR Michael Salisbury et l’assistant VAR Richard West ont écopé de courtes suspensions à la suite d’un autre fiasco plus tôt cette saison. Le trio n’a pas réussi à accorder aux Wolves un penalty tardif contre Manchester United en août. Néanmoins, ils étaient tous de retour au travail pour les matches de Premier League peu de temps après.

PGMOL a réprimandé Salisbury après un incident similaire impliquant Brighton la saison dernière également. L’officiel sera ensuite en service VAR pour le match de Brighton contre Manchester City ce week-end.

PGMOL et EPL doivent régler la crise de l’arbitrage

La réintégration de l’Angleterre et de Cook ce week-end était inévitable. Cependant, la Premier League a fait le bon choix de ne confier aucun d’eux aux fonctions VAR pour l’instant. Assigner le duo à la rediffusion vidéo à ce stade montrerait aux clubs et aux fans que la ligue ne prend pas ces erreurs majeures assez au sérieux.

Néanmoins, des sanctions plus sévères devraient être prévues pour les récidivistes en matière d’arbitrage en Premier League. Des erreurs vont se produire avec les officiels, mais la ligue se targue d’être la meilleure division de football au monde.

La Premier League compte plusieurs des meilleurs joueurs de ce sport. Les plus grands joueurs ont tendance à aspirer à rejoindre une grande équipe anglaise à un moment donné de leur carrière. Cependant, les erreurs répétées lors des matches de Premier League constituent un problème important pour la ligue.

