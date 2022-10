Le duo du Spandau Ballet sur I Can See Your Voice était “bon” – mais l’or pur de Jimmy Carr

Plus de deux mois, mais je suis assez confiant pour dire que I Can See Your Voice de BBC1 vient de fournir la meilleure révélation de divertissement léger de 2022.

Un duo impliquant la légende du Spandau Ballet, Tony Hadley, dont l’avantage de hauteur de 2 pieds sur son partenaire était inévitable avant même qu’il ne lui donne la ligne: «Plus rien ne me fait me sentir petit, la chance m’a laissé debout si grand. . .”

Mais le nouvel ami de Tony, qui s’appelait « Go the distance », pouvait-il réellement chanter ?

C’était la question qui avait réduit Amanda Holden et Alison Hammond à des épaves tremblantes et Jimmy Carr à un froncement de sourcils constipé pendant la dernière minute.

“Or! Croyez toujours en votre so-oh-ul !”

Oui, il le pouvait, apparemment.

Bien que, si je suis honnête, c’était moins à cause de sa voix que du graphisme de l’écran et du chahut absolu dans le studio qui m’a dit qu’il était “bon”.

C’était un assaut sur les sens, en fait, et la deuxième meilleure chose qui soit arrivée à I Can See Your Voice, une émission dont le salut ultime réside dans son personnel.

Avant d’en venir à l’éloge funèbre, je dois vous expliquer, si vous ne l’avez pas vu, que deux joueurs doivent choisir un “bon” chanteur parmi un line-up de six interprètes mystérieux via des séries de synchronisation labiale, d’autres indices visuels et l’aide d’un panel de célébrités à quatre volets composé de trois habitués et de Tony Hadley.

Malgré un défaut évident (trois de chaque variété, bon et mauvais, ruine souvent la tension de la révélation finale), c’est un format suffisamment divertissant et solide, donc vous savez immédiatement que ce n’était pas l’idée de la BBC.





Comme ITV avec The Masked Singer, ils l’ont emprunté à la télévision sud-coréenne, puis s’y sont mis avec les résultats de casting aléatoires habituels.

L’hôte est Paddy McGuinness, qui est bien mieux placé pour diriger cette émission que Question Of Sport, mais peut encore avoir du mal avec les bases, comme l’a démontré lorsqu’il s’est adressé à un chanteur habillé en médecin : “Alors, vous êtes étudiant en médecine, qu’est-ce que tu étudies?”

“J’étudie la médecine.”

Le caquetage stéréo que vous avez pu entendre après ce joyau est venu des habitués Amanda et Alison, qui sont occupées à se transformer en une parodie “GC” d’elle-même et ont affirmé lors de l’émission de samedi qu’elle avait une fois repéré Tony Hadley “essayant de m’éviter dans un aéroport”, mais pas les 27 autres fois où il a réussi à l’éviter dans un aéroport, vraisemblablement.

C’est, à tous points de vue, beaucoup de lest à transporter pour un spectacle.

Le fait qu’ICSYV le gère est entièrement dû à une raison – Jimmy Carr, un comédien qui n’est pas du goût de tout le monde, je comprends parfaitement.

Vaches sacrées

Il est à peu près le seul stand-up restant à la télévision grand public britannique, cependant, qui peut raconter une vraie blague et construire une punchline décente.

Jimmy a également compris son rôle à la perfection ici, alors il anéantit tout le monde et tue toutes sortes de vaches sacrées dans le processus.

Paddy, invités, autres panélistes – tout le monde est une cible, y compris notre ami l’étudiant en médecine qui a donné à Jimmy la chance de demander :

« Serait-il approprié de prendre un moment pour remercier les médecins et les infirmières qui ont travaillé sans relâche au cours des deux dernières années. . .”

(Pause pendant que le public crie et applaudit son approbation)

“Sur le nouveau visage d’Amanda.”

Jimmy a un culot, évidemment, compte tenu de sa propre utilisation des procédures cosmétiques, mais cela a produit une réaction rarement entendue à la télévision grand public ces jours-ci, un rire sincère et incontrôlable.

Ce bruit joyeux était une caractéristique régulière et essentielle de la télévision, bien sûr.

Il y a environ 40 ans cependant, avec des intentions précoces assez nobles, la BBC et Channel 4 ont commencé à l’éliminer progressivement au profit d’une alternative politique plus en colère et plus jeune et d’émissions brillantes comme The Young Ones et Not The Nine O’Clock News.

Quelque part le long de la ligne, cependant, l’alternative est devenue le nouvel établissement méchant car il a été détourné par des idéologues sans talent qui valorisaient la persuasion politique bien au-dessus de la capacité réelle d’un comédien à vous faire rire.

Avec l’ironie du sort, la révolution revient à son point de départ ce soir alors que Channel 4 ramène Friday Night Live, avec Ben Elton, non pas pour annoncer une nouvelle aube brillante, comme elle l’a fait autrefois, mais pour éteindre les dernières lueurs d’espoir et tout. aussi subversif, hors message et non réveillé que le rire.

Jimmy Carr ne peut pas espérer inverser cette tendance par lui-même, mais je suis au moins reconnaissant qu’il ait été la seule chose qui m’a fait regarder jusqu’à la fin de la merveilleuse révélation de samedi (Je peux voir votre voix, BBC1, samedi, 21h10).

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

TIPPING POINT, Ben Shephard : “Quel personnage des Simpsons partage son nom avec un ancien poète grec et auteur de l’Odyssée ?”

Lesley : “Bart”.

The Chase, Bradley Walsh: “Dans le proverbe sur les conséquences, quel oiseau rentre à la maison pour se percher?”

Michaël : « Pigeons.

Ben Shephard : “Souvent utilisé dans les jeux de société traditionnels, un dé standard a combien de faces ?”

Gill : “Cinq”.

Irritations aléatoires de la télévision

ITV’S DNA Journey révélant que le comédien Joel Dommett est “46% écossais”, à seulement quatre points de pourcentage alléchants d’être à moitié drôle.

Tous ces journalistes qui pensent que qualifier l’atmosphère de Westminster de “fébrile” les font paraître intelligents.

Le panéliste du message Have I Got News For You, Richard Osman, a rejeté les suggestions que Diane Abbott ne peut pas considérer comme des “absurdités”, plutôt que d’être drôles à leur sujet.

Le crétin de la continuité de la BBC2 qui a parlé de The Undertones pendant le générique de Gone Fishing.

Et Judi Love ayant le devant pour suivre les apparitions sur Blankety Blank, The Hit List, Taskmaster, I Lie To You, This Is My House et 15 autres émissions récentes avec un documentaire intitulé Black, Female And Invisible.

Invisible? Elle est sacrément incontournable.

Timur n’est pas le plus joyeux

Le MOMENT fort des National Television Awards a été l’apparition de l’animateur ukrainien de l’Eurovision, Timur Miroshnychenko, qui s’est échappé de son bunker en béton à Kyiv pour annoncer qu’Ant & Dec avait remporté le prix du meilleur présentateur pour la 423e année consécutive.

À quel moment Timur aurait-il souhaité être de retour en esquivant les frappes de drones et les tirs d’artillerie russe est discutable.

Cela aurait pu être le moment où le vainqueur de This Morning, Phillip Schofield, a déclaré: “Nous ne devenons jamais complaisants”, ou Trigger Point battant le chef-d’œuvre de Stephen Graham Time dans la catégorie New Drama, ou Martin Lewis utilisant son triomphe sur David Attenborough dans la hâte d’ITV a créé la catégorie “Expert” pour brancher le site Web qui lui a valu une fortune personnelle de 87 millions de livres sterling.

Culte du réveil

Je dirai ceci pour la défense des NTA, cependant – au moins la plupart de ses erreurs sont honnêtes.

Contrairement à la stupidité volontaire de la télévision Baftas de BBC1, où en 2021, ils prétendaient que l’émission de poésie de gauche Life & Rhymes de Sky Arts était un meilleur divertissement que Strictly Come Dancing, Saturday Night Takeaway et The Masked Singer.

L’émission de récompenses de Beeb est maintenant tellement perdue pour le culte du réveil qu’elle a également affirmé que la meilleure performance de divertissement télévisée de 2022 était Big Zuu en train de faire une corne de brume sur Dave’s Big Eats.

Les téléspectateurs ne sont évidemment pas dupes. Personne ne croit à ces mensonges. Pas même Bafta.

Si vous imaginez que les dirigeants d’ITV ne sont pas assez lâches et stupides pour tomber exactement dans le même piège consistant à saboter leurs propres récompenses avec des gestes de réveil vides, vous auriez probablement désactivé les NTA au moment où ils ont décerné le prix Lifetime Achievement à Sir Lenny Henry, qui a déclaré: “J’écris un drame ITV intitulé Three Little Birds sur la génération post-Windrush.”

Sortez maintenant, Timur. Sortez pendant que vous le pouvez encore.

Sosie de la semaine

Le gagnant de CETTE semaine est Mary le punk, d’EastEnders, aux funérailles de Dot Cotton, et Michael Gove.

Envoyé par Francis Harvey, par e-mail.

De belles idées sportives

CLINTON MORRISON : « Liverpool était la meilleure équipe et a dominé le match. Mais Brighton méritait un point.

Martin Keown : “Vous ne pouvez pas avoir une règle pour l’autre et une autre règle pour les autres.”

Et Paul Merson: “Wenger a acheté plein de demi-centres et n’en avait pas.”

(Compilé par Graham Wray)

Imposteurs ?

I CAN See Your Voice, Amanda Holden: “Cette émission consiste à éliminer tous les imposteurs.”

Pourtant tu es toujours là ?

Télévision Or

Drame de PARAMOUNT sur la réalisation de The Godfather, The Offer, méritant amplement la description de “la meilleure émission à la télévision”.

L’interrogateur Dilksy revient à Celebrity SAS: Who Dares Wins, comme un Fonz des forces spéciales.

Rob Burrow de BBC2: Vivre avec MND. La brillante salsa de Hamza Yassin avec Jowita Przystal prenant le dessus sur la semaine des histoires sanglantes de Strictly.

Et l’épouse de Tony Adams, Poppy, résumant parfaitement sa contribution à la série lorsqu’elle a déclaré au Sunday Times : “Il est tellement merdique et je ne l’ai jamais autant aimé.”

Les délires de la semaine

CANAL 4mission officielle : « La fourniture d’un large éventail de programmes de haute qualité et diversifiés qui contribuent de manière significative à répondre au besoin des chaînes de service public agréées d’inclure des programmes à caractère éducatif et d’autres programmes à valeur éducative.

Canal 4, lundi 24 octobre, 22h : My Massive C**k.

INCIDEMMENTles National Television Awards décriraient-ils un homme hétéro célèbre qui avait été condamné à 15 mois de prison pour voies de fait et séquestration d’une escorte comme un « trésor national » ?

Non. Alors pourquoi Boy George était-il au-dessus ?

PENDANT CE TEMPSDe retour sur BBC1’s Unbreakable, Denise Welch dit à l’experte en relations Maria McErlane: “J’ai 64 ans maintenant et ils ont écrit cette chanson sur nous.”

Batte hors de . . .

“Quand j’aurais soixante-quatre ans.”

Oh.