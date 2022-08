Le duo du PSG Kylian Mbappe et Neymar bien après le “Penaltygate”, déclare le patron Christophe Galtier

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a minimisé les suggestions d’une rupture entre les attaquants vedettes Kylian Mbappe et Neymar après la victoire de la semaine dernière sur Montpellier.

Après que Mbappe ait raté un penalty au milieu de la première mi-temps, Neymar a saisi le ballon et a insisté pour assumer ses responsabilités lorsque le PSG a reçu un deuxième penalty.

Suite à une discussion entre les deux, Neymar a pris et marqué le coup de pied bien que Mbappe n’ait pas célébré avec son coéquipier. Après le match, Neymar aimé certains tweets qui a critiqué le choix de Mbappe comme tireur de penalty n ° 1.

“Il n’y a pas de gêne, ça va”, a déclaré Galtier lors d’une conférence de presse avant la visite de dimanche à Lille. “Bien sûr, on s’est vite retrouvé le lendemain pour aplanir tout ça et se dire ce qu’on avait à se dire. C’est pour ça qu’il n’y a pas de malaise et je le confirme avec beaucoup de sincérité, on a passé une très agréable semaine de travail où tout le monde a travaillé pour préparer le match contre Lille.”

Des sources ont déclaré à ESPN que Mbappe n’aimait pas la façon dont Neymar a pris le ballon immédiatement pour le deuxième penalty. Mbappe aurait également connu des problèmes hors terrain dans les jours précédant la visite de Montpellier qui ont eu un impact sur son humeur pendant le match.

Neymar et Kylian Mbappe discutent avant que le Brésilien ne marque un penalty contre Montpellier. Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

Quant à ce qui se passera la prochaine fois que le PSG recevra un penalty, Galtier a déclaré que l’ordre de priorité évoluait constamment.

“Cela ne peut être qu’évolutif car cela dépend de qui est sur le terrain à ce moment-là”, a-t-il déclaré. “Dans ce match contre Montpellier, il y avait un ordre très précis, le tireur numéro un Kylian, le tireur numéro deux Ney. C’est ce qui s’est passé.

“Après, il y a l’interprétation qu’on fait quand on donne un ordre, ce qui se passe quand il y a un deuxième penalty. Il ne s’est rien passé sur le deuxième penalty, c’était très court, il y a eu une discussion, un échange, une discussion entre Ney et Kylian. A partir du moment où Ney a eu envie de le prendre, Kylian a laissé Ney le prendre.”

Alors que Mbappe a choisi de refuser une approche du Real Madrid et de signer un nouveau contrat avec le PSG cet été, Neymar a été fortement lié à un départ de Paris.

Neymar, cependant, a fait un début de saison impressionnant, marquant trois buts et ajoutant trois passes décisives lors des deux premiers matchs de Ligue 1 du PSG. Et Galtier a déclaré qu’il était convaincu que l’international brésilien resterait sur place.

“Avec la fenêtre de transfert, il peut toujours y avoir des surprises, il peut y avoir beaucoup de surprises”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas entendu Ney demander à partir, je le vois tous les jours à l’entraînement. Il travaille bien, il se comporte bien dans les matchs qu’il a joués avec nous jusqu’à présent. Nous n’avons pas le sentiment d’un joueur qui est en attente d’un transfert.”