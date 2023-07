Le duo Dixon cherche encore plus en 2023 – Shaw Local

Le duo quart-arrière de Dixon a amassé 2 009 verges la saison dernière – et les deux sont de retour cet automne.

Inutile de dire qu’il y aura de grandes attentes pour l’attaque des Dukes en 2023.

À sa première saison complète en tant que quart-arrière partant, Tyler Shaner a couru pour 1058 verges et neuf touchés en 160 courses, et a lancé pour 1007 verges et 13 touchés sur 75 pour 134 passes. À sa première saison dans le champ arrière l’automne dernier, Aiden Wiseman a couru 140 fois pour 951 verges et 12 points.

Les deux reviennent en tant que seniors cet automne, et avec une année dans le champ arrière ensemble à leur actif, ils recherchent des choses encore plus grandes.

[ Photo from Dixon vs. Newman 7-on-7 camp ]

« Depuis l’année dernière, nous avons été plus proches, et le baseball nous a beaucoup aidés à nous rapprocher également », a déclaré Wiseman. « Je pense que cette année, nous allons être plus connectés et vous allez voir beaucoup plus de choses en dehors du terrain. Je suis prêt à partir cette saison – vous allez voir des trucs – et je pense que nous deux allons nous montrer cette année. Je suis juste prêt pour le début de la saison, je suis excité.

Après avoir vu ce que ces joueurs ont accompli l’an dernier en tant que juniors et le travail qu’ils ont accompli pendant l’intersaison, l’entraîneur de Dixon Jared Shaner sait qu’il a un solide coup de poing 1-2 dès le départ cet automne.

« Sans aucun doute, ils sont plus à l’aise ensemble. Ils ont joué neuf matchs ensemble – je pense qu’Aiden a été absent une fois l’an dernier – et Ty a disputé quelques matchs lors de sa deuxième année, alors ils ont cette expérience », a déclaré l’entraîneur Shaner. « Et puis ils ont juste un an de plus, un an de plus, un an de plus de maturité. Ils ont tous les deux pris pas mal de poids, ils sont tous les deux devenus plus rapides, ils se sont engagés à être meilleurs. C’est certainement un bon point de départ pour nous offensivement.

Alors que Dixon perd les meilleurs receveurs Ethan Hays (26 attrapés, 379 yards, 4 TDs), Rylan Ramsdell (16 attrapés, 233 yards, 4 TDs ; 19 rushes, 94 yards) et Jath St. Pier (13 attrapés, 16 yards, 1 TD ; 6 rushes, 88 yards 2 TDs) et un autre porteur de ballon à Hunter Vacek (21 rushes, 118 mètres), de nouvelles armes seront exposées.

Eli Davidson est en bonne santé après avoir subi une blessure de fin de saison lors de la semaine 3 la saison dernière; il était la principale cible de Shaner avant de tomber, avec six attrapés pour 92 verges et un touché lors des deux premiers matchs.

Tyler Shaner de Dixon lance une passe contre Newman lors d’exercices 7 contre 7 le jeudi 20 juillet 2023 à Sterling High School. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

« Aiden et moi avons fait un très bon combo dans le champ arrière, et avec le retour d’Eli, c’est une autre arme », a déclaré Tyler Shaner. «Nous pouvons faire un peu de trucs à deux avec lui, et ils sont tous les deux de bons receveurs aussi; Aiden peut monter et récupérer le ballon, et Eli est juste un athlète fantastique qui peut faire tout ce que vous voulez qu’il fasse.

Le jeune frère de Shaner, Cullen, revient également après une saison avec sept attrapés, 100 verges et deux scores, tandis que Collin Scott, Wiseman et Cort Jacobson ont également capté des passes l’an dernier. L’expérience dans le système et une autre intersaison réunies permettent à l’attaque de Dixon de se sentir bien pour la saison à venir.

« Je ne sais pas exactement quand j’ai vu ça, mais il y a quelques années, je suis allé aider Eli à déménager, et j’ai vu une affiche qui disait : ‘Soyez le joueur dont les entraîneurs adverses parlent.’ Je pense que c’est ce que nous avons en quelque sorte dans notre groupe », a déclaré Tyler Shaner. « Eli a cette mentalité, Aiden a cette mentalité, j’ai cette mentalité, mon frère Cullen a cette mentalité quand il veut – au basket, il a définitivement cette mentalité – mais je pense que nous quatre et même notre ligne offensive, nous nous engrenons si bien. «

Tout commence devant, et il y a quelques trous sur la ligne offensive. Shaun DeVries, Matt Warkins et Gavin Jensen ont ancré l’équipe dans les tranchées la saison dernière, mais ils ont obtenu leur diplôme et ont laissé de gros souliers à remplir.

Mais seulement quatre des 19 joueurs de ligne inscrits sur la liste de l’année dernière étaient des seniors, donc Tyler Shaner voit beaucoup de gars au camp cette année avec une certaine expérience universitaire qui ont soif de se dépasser et de gagner ces places.

« Shaun, Matt et Gavin vont nous manquer, mais c’est bien d’avoir les gars que nous avons devant cette année. Nous avons d’autres gars de base qui vont venir et remplir ces chaussures assez bien, je pense. C’est difficile de faire ça pour ces trois gars – ce sont de très bons joueurs – mais je pense que nous avons des gars qui vont se dépasser », a-t-il déclaré. « Spencer Thompson revient d’une blessure au LCA, je pense qu’il va être bon. Jaron Hermès a raté huit ou neuf matchs l’an dernier avec une clavicule cassée, il va être vraiment bon. Nous avons récupéré Peyton Dingley, nous avons récupéré Tyler Herwig, donc c’est bien, c’est un gros plus. En ce moment, nous avons une sorte de bataille au centre, mais je pense que peu importe avec qui nous irons d’ici la semaine 1, nous allons être gravés dans le marbre et je pense que nous allons plutôt bien rouler.

Cullen Shaner de Dixon attrape une passe contre Newman lors d’exercices 7 contre 7 le jeudi 20 juillet 2023 à Sterling High School. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

Avec autant de visages familiers bloquant pour lui, Wiseman dit qu’il ressent un lien étroit à l’attaque qui aidera les Dukes non seulement à réussir, mais aussi à faire face et à surmonter toute adversité qui survient tout au long de la saison.

« Nos joueurs de ligne, notre attaque, nous sommes tous connectés ensemble », a déclaré Wiseman. «Nous avons perdu quelques gars de l’année dernière, mais nos joueurs de ligne sont tous proches les uns des autres et nous avons quelques receveurs larges qui vont se renforcer cette année. Eli est de retour, il va beaucoup aider, il va se montrer. Nous avons définitivement des armes.

Avec deux fils dans l’équipe, l’entraîneur Shaner sait aussi à quel point cette équipe est soudée. Il aime ce qu’il a vu dans la salle de musculation cette intersaison et l’attitude dont l’équipe a fait preuve au camp. Et il sait que les joueurs sont impatients de sortir sur le terrain et de montrer ce qu’ils peuvent faire cette saison.

« Ils sont excités. Ce groupe de seniors est ensemble depuis Dixon Junior Tackle en cinquième année, avec pas mal de gars qui reviennent. Nous perdons quelques receveurs et quelques monteurs de ligne, mais nous avons eu des gens qui se sont mobilisés et ont comblé ces postes, et finalement, c’est ce que font les bons programmes », a-t-il déclaré. « Il se peut qu’il y ait de nouveaux noms que les personnes extérieures au programme n’ont pas entendus, et ils pourraient dire : ‘D’où vient ce gamin ?’ Eh bien, ils avaient un enfant plus âgé devant eux qui a très bien joué et qui a gagné son temps, et maintenant c’est à leur tour. Je pense que c’est là où nous en sommes cette année.