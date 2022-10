Le duo de The Untamed Xiao Zhan et Wang Yibo fait l’actualité; Les fans solo et expéditeurs de ce dernier se livrent à une vilaine bagarre en Chine [Watch Video]

Le duo Untamed de Xiao Zhan et Wang Yibo a fait s’asseoir le monde entier avec leurs performances stellaires dans l’émission. C’était un drame d’amour chinois avec beaucoup d’action. Comme nous le savons, les drames d’amour entre garçons sont très populaires en Asie du Sud-Est et en Extrême-Orient. Les fans sont devenus gaga de la chimie des deux. Le spectacle est sorti en 2019 et a énormément séduit les fans internationaux en raison du scénario. Les deux acteurs sont de retour dans l’actualité. Eh bien, il n’y a pas de nouveau projet ou quoi que ce soit de ce genre, mais plutôt un incident devenu viral. Les solos et les expéditeurs fans de Xiao Zhan et Wang Yibo se sont battus lors d’un événement où ce dernier aurait été présent. Jetez un oeil à la vidéo…

(Prétendument) #WangYibo‘s solo stans et BJYX (#XiaoZhan et expéditeurs WYB) se battant lors d’un événement. Ils chantent “BJYX is real” Message d’origine : https://t.co/kyrCbsjG0R pic.twitter.com/S1pcII4m4m (@chiguajimei) 30 octobre 2022

La vidéo est devenue virale sur Weibo, qui est le plus grand forum de célébrités en ligne en Chine. Les rumeurs selon lesquelles les deux étaient un couple ont commencé à faire le tour après que les fans aient vu les deux être très enjoués l’un avec l’autre, même dans des interactions réelles. Wang Yibo est connu pour être une personne calme, ce comportement a donc été supposé être « comme un couple ». Alors que de nombreux fans pensent qu’ils n’étaient que des co-stars, les expéditeurs ont le sentiment qu’ils sont ensemble ou “pour de vrai”.

On a dit que Xiao Zhan avait beaucoup souffert à cause de cette expédition inutile. L’acteur, chanteur et mannequin est considéré comme l’un des plus beaux hommes d’Asie, comme les membres du BTS Kim Taehyung, Jungkook, Gulf Kanawut et d’autres. Alors que l’amour entre garçons est un genre populaire en Chine, l’homosexualité est toujours méprisée. Selon les rumeurs, Xiao Zhan sortait avec Li Qin, mais son agence a qualifié la nouvelle de fausse.