Le duo de réalisateurs Abbas-Mustan célèbre le succès de Pathaan de SRK et parle de la culture du boycott : "Il n'y a pas de discrimination..."

Le duo de réalisateurs de Bollywood Abbas-Mustan, qui a travaillé avec Shah Rukh Khan dans des films comme Baazigar et Badshah, a exprimé vendredi sa joie du succès de la dernière sortie de la mégastar Pathaan et a partagé ses réflexions sur la controverse du boycott.

Pathaan a reçu une réponse massive des téléspectateurs et le fandom de SRK dans le monde a chaleureusement accueilli l’acteur dans son film après quatre ans. Le film est également entré dans le club Rs 100 crore le jour de son ouverture. Cependant, avant sa sortie, le film a fait face à la colère de la tendance au boycott sur les réseaux sociaux. S’adressant à ANI à propos du succès massif du film, ils ont déclaré: “Nous avons fait des films Baazigar et Badshah avec Shah Rukh. C’est une grande star, un artiste excellent et travailleur. Nous sommes tous très heureux du succès du film Pathan . L’industrie a besoin de films à succès.”

Ils ont ajouté : « Notre industrie et notre pays sont très bons. Nous vivons tous ensemble et aucune caste ne s’interpose jamais entre nous. Nous travaillons avec talent. Nos producteurs sont des gens comme Ratna Jain et Subhash Ghai. Si nous avons fait des films avec Shah Rukh et Saif, nous les avons également réalisés avec Akshay Kumar et Ajay Devgan. L’unité du film est une famille pour nous. Il n’y a jamais aucune sorte de discrimination dans cette industrie.”

Abbas Mustan a en outre déclaré : “Nous célébrons Diwali avec l’Aïd. Nous utilisons des couleurs pour Holi et également des diyas légers pour Diwali. Notre pays est très beau, tout comme notre industrie où il n’y a pas de discrimination. Nous vivons tous ensemble et travaillons ensemble.

Bollywood est souvent accusé de nuire à la foi de l’hindouisme par les cinéastes et de gâcher la culture du pays. À ce sujet, le duo de cinéastes a déclaré: “Personne ne veut intentionnellement humilier qui que ce soit ou blesser une foi.” Les cinéastes ont poursuivi: “Tant d’argent est dépensé pour faire un film, alors pourquoi quelqu’un prendrait-il un risque en investissant de l’argent et en blessant intentionnellement quelqu’un? Nous ne faisons des films que pour le divertissement et le public devrait également les regarder comme un divertissement.”

Donnant un message aux jeunes, ils ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire de boycotter les films et ont ajouté : “Nous ou quiconque d’autre ne blessons intentionnellement personne. Nous faisons des films juste pour le plaisir.” Pathaan marque le retour de SRK au grand écran après quatre ans.

