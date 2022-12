Le duo de musique country Dan + Shay fête ses dix ans depuis sa première rencontre avec une publication sentimentale sur Instagram

Dan+Shay, le duo country composé de Dan Smyers et Shay Mooney, s’est rencontré il y a 10 ans, et leur vie a radicalement changé depuis.

Les deux se sont rencontrés pour la première fois le 7 décembre 2012. Depuis lors, ils ont sorti de nombreux tubes comme “Tequila”, “Speechless” et “I Should Probably Go To Bed”.

Les deux ont également remporté un certain nombre de prix pour leur musique, comme plusieurs ACM Awards, un American Music Award et trois Grammy Awards, entre autres.

Les deux ont célébré 10 ans en duo avec un diaporama sincère sur Instagram rempli de photos de la paire au fil des ans.

“Nous nous sommes rencontrés il y a exactement 10 ans aujourd’hui (le 7 décembre 2012) et nos vies ont changé à jamais. Avec votre amour et votre soutien, nous avons pu accomplir tant de choses incroyables dont nous rêvons depuis que nous sommes petits. La seule chose qui a été une constante tout au long de notre voyage d’une décennie est notre amitié”, ont commencé les deux sur Instagram.

Ils ont ensuite parlé de leur prochain album et de leur gratitude pour tout ce qui s’est passé au cours des 10 dernières années.

“Plus important que toute autre chose, nous ne sommes vraiment que deux meilleurs amis qui peuvent faire ce que nous aimons ensemble et nous ne l’échangerions pour rien au monde. Comme nous travaillons actuellement sur notre 5e album, notre relation est plus forte que ça n’a jamais été le cas et notre sentiment de gratitude est à son plus haut niveau. Regarder ces photos ce matin a rappelé tant de souvenirs et de larmes, mais nous avons l’impression que nous ne faisons que commencer”, ont-ils écrit.

“Nous sommes plus concentrés que jamais et savons que notre meilleure musique est encore à venir. Du fond du cœur, MERCI de continuer à croire en nous. Cela signifie plus que vous ne le saurez jamais. Pendant que nous sommes tous debout dans nos émotions aujourd’hui, veuillez commenter ou publier votre histoire préférée #10YearsofDanAndShay ! Tout l’amour, Dan + Shay”, ont-ils terminé leur message.

Dan+Shay a sorti leur première chanson ensemble, “19 You+Me” en 2013. Ils ont ensuite sorti leur premier album, “Where It All Began” l’année suivante. Depuis, ils ont sorti les albums “Obsessed”, “Dan+Shay” et “Good Things”. Le duo a également sorti deux chansons de Noël, “Pick Out A Christmas Tree” et “Holiday Party”.