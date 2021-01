Le duo de Man Utd a dit qu’il pouvait partir pendant le mercato de janvier

Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que Sergio Romero et Marcos Rojo pouvaient quitter Manchester United ce mois-ci.

Le couple argentin a appris que ses contrats, qui expirent à la fin de cette saison, ne seront pas renouvelés et qu’ils sont libres de trouver de nouveaux clubs.

S’exprimant avant le match de FA Cup de son équipe contre Watford ce week-end, le manager Ole Gunnar Solskjaer a déclaré: « Les deux ont des contrats jusqu’à l’été et ils ne seront pas prolongés.

« Nous les cherchons pour trouver des clubs. Marcos a eu le temps de rentrer chez lui, donc il est toujours en Argentine.

« Sergio est également rentré chez lui pour voir sa famille, mais ce sont des professionnels, qui travaillent dur et sont prêts s’ils sont appelés pour nous.

« Marcos devra voyager et faire la quarantaine avant [if he rejoins the squad]. «

Romero aurait déjà fait ses adieux à l’approche de la sortie d’Old Trafford.

Il devrait rejoindre Boca Juniors avant la Copa America de cet été.