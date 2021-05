Leicester a remporté un premier titre en FA Cup en 137 ans d’histoire en battant samedi une Chelsea terne 1-0 à Wembley grâce à une fusée en seconde période de la star belge Youri Tielemans.

Malgré la pression de Chelsea dans les phases finales – avec Mason Mount tirant un incroyable arrêt du gardien de but de Leicester Kasper Schmeichel et les Blues voyant un dernier but exclu pour hors-jeu – Leicester a tenu le coup pour une victoire célèbre devant 21000 fans.

Alors que les joueurs et le personnel en liesse des Foxes ont célébré sur le terrain par la suite, le défenseur français Fofana et le milieu de terrain anglais Choudhury, qui était un remplaçant tardif, ont tous deux été vus avec un drapeau palestinien.

Le duo a posé avec le drapeau avant que Choudhury, 23 ans, ne récupère la médaille de son vainqueur avec celle-ci drapée sur ses épaules. Plus tard, la star a posté «Palestine pour toujours» sur ses histoires Instagram.

Hamza Choudhury et Wesley Fofana pour la Palestine. 🇵🇸 pic.twitter.com/cFuYzpMnH2 – Pied instantané ⚽️ (@lnstantFoot) 15 mai 2021

Hamza Choudhury de Leicester récupère sa médaille de vainqueur de la FA Cup portant un drapeau palestinien. #FACupFinal#Palestinepic.twitter.com/uOn1cHGWXI – Aaron Bastani (@AaronBastani) 15 mai 2021

Le geste a valu au couple les éloges de la mission palestinienne au Royaume-Uni, qui a prolongé son « profonde gratitude » aux stars de Leicester.

Lettre à Hamza Choudhury et Wesley Fofana, du Leicester Football Club, qui ont profité de l’occasion du triomphe de la FA Cup pour montrer leur solidarité avec le peuple palestinien 🇵🇸🙏🏽✌🏽✊@Wesley_Fofanaa@ HamzaChoudhury1@LCFC#SavePalestine#Jérusalem#GazaUnderAttackpic.twitter.com/LpaIENZMCL – Palestine au Royaume-Uni (@PalMissionUK) 15 mai 2021

Chelsea, rivale battue de Leicester, appartient au milliardaire russe Roman Abramovich, qui a acquis la citoyenneté israélienne en 2018 et, selon les rapports, a aidé à faire un don de 100 millions de dollars à une organisation de colons israéliens à Jérusalem. C’était une affirmation reprise par certains fans après les scènes de Choudhury et Fofana.

Ailleurs lors des célébrations de Leicester dans le vestiaire, la star ghanéenne Daniel Amartey, qui était un remplaçant inutilisé pour l’affrontement, a été accusé de manquer de respect à Chelsea alors qu’il était vu en train de jeter le fanion du club londonien au sol.

« Peu importe qui vous soutenez, vous devez admettre que c’est irrespectueux et au-delà de merde. Ce n’est même pas drôle, » a fulminé un fan de Chelsea en réponse aux images.

Le manque de respect de Daniel Amartey 🤭 (via lawestt_ / IG) pic.twitter.com/yfuxkOmFri – ESPN FC (@ESPNFC) 15 mai 2021

Fofana et Choudhury sont les derniers footballeurs à offrir leur soutien aux Palestiniens. La star de Liverpool, Mohamed Salah, a appelé à la fin de la violence et son compatriote star égyptienne Mohamed Elneny a également publié un message sur les réseaux sociaux déclarant «Mon cœur et mon âme et mon soutien pour vous Palestine.»

Ce message a apparemment provoqué l’inquiétude de l’un des sponsors d’Arsenal, Lavazza, le club aurait parlé du message au milieu de terrain.

Ailleurs, les goûts de l’ancienne star d’Arsenal Mesut Ozil, maintenant à Fenerbahce en Turquie, s’est également fait entendre tout au long de la dernière flambée de tensions.

Il n’y a aucun rapport de Leicester ou des autorités anglaises du football prévoyant de prendre des mesures contre Fofana ou Choudhury pour leurs actions.

Les affrontements dans la bande de Gaza se sont poursuivis dimanche avec des informations selon lesquelles les frappes aériennes israéliennes avaient tué au moins 26 personnes après des attaques à la roquette de militants.

Depuis que les combats ont éclaté la semaine dernière, au moins 174 personnes auraient été tuées à Gaza, dont 47 enfants et 29 femmes, et plus de 1 000 personnes auraient été blessées.

Le Hamas et d’autres groupes militants ont tiré environ 2900 roquettes sur des villes du sud et du centre d’Israël depuis lundi.

De nombreux missiles ont été détruits en vol par le système israélien Iron Dome, mais d’autres ont frappé des zones résidentielles, tuant au moins 10 personnes et en forçant beaucoup à se cacher dans des abris anti-bombes.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré dimanche qu’elles avaient détruit la maison de Yehiyeh Sinwar, le chef du groupe militant palestinien Hamas à Gaza, bien que l’on ne sache pas s’il était chez lui au moment du raid.