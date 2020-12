Sarah Michelle Gellar et Selma Blair ont recréé leur baiser sensuel du film Cruel Intentions de 1999, après qu’il ait été déclaré le meilleur baiser de tous les temps.

Le baiser leur a valu un MTV Movie & TV Award à l’époque et ils se sont de nouveau réunis pour célébrer ce moment en le refaisant pour l’émission Greatest Of All Time de MTV.

Bien sûr, cette fois, le baiser avait une sensation très 2020, car le couple cherchait à se verrouiller les lèvres uniquement pour trouver une vitre entre eux, conformément aux restrictions sociales dues à la pandémie de coronavirus.

Plus de 20 ans depuis que leur baiser a été cimenté dans l’histoire du cinéma, Sarah, 43 ans, et Selma, 48 ans, ont montré qu’elles avaient encore le contact en matière de bécotage à l’écran.







Dans une vidéo de la série, Sarah a plaisanté en disant que leur baiser était le « baiser le plus récompensé de l’histoire du cinéma – vous n’avez pas besoin de le rechercher sur Google, je l’ai déjà fait. »

Selma a ajouté: « Je pense que la raison pour laquelle le baiser a résonné si longtemps auprès des gens n’est pas seulement la valeur du choc initial.

Mais parce que c’était un catalyseur pour tant de jeunes gens pour les aider à réaliser certains aspects de leur sexualité et aider les gens à être à l’aise pour être ce qu’ils sont vraiment. «







Sarah, qui s’est également fait connaître sous le nom de Buffy contre les vampires, a poursuivi: «Cela représentait également un changement de paradigme vers une nouvelle dynamique vers l’acceptation dans la culture pop.

« Et bien, il faisait aussi très chaud. »

Selma n’était pas en désaccord, ajoutant: « Vous n’avez pas tort. »

Le couple a ensuite cherché à verrouiller à nouveau les lèvres avant qu’il ne soit révélé qu’il y avait une feuille de verre entre eux alors que Selma maculait son rouge à lèvres dessus, tout en exprimant sa surprise que ce ne soient pas les lèvres de ses amis qu’elle avait plissées.

Sarah a ensuite évoqué la pandémie en disant: « Restez en sécurité, MTV. Et, 2020: finissez bientôt. »

Dans le film, le baiser est survenu lorsque le personnage de Sarah, Kathryn Merteuil, a tenté d’apprendre à Cecile Caldwell de Selma à embrasser quelqu’un.

Le couple a recréé le moment PDA depuis, notamment lors de l’acceptation du MTV Award pour le baiser, sur scène en 2000.







Selma, qui a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2019, a partagé une série de selfies en février après avoir retrouvé Sarah et le réalisateur et scénariste de Cruel Intentions, Roger Kumble.

Elle a sous-titré les clichés sur Instagram: «Je ne peux pas montrer à quel point c’est bon d’avoir mes amis venir apporter le déjeuner et les nouvelles du monde.

« Alors je vais juste partager les selfies heureux standard. Avec amour.

« Qui savait que ce trio #cruelintentions serait éternel? »

