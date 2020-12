Les espoirs de Columbus Crew SC de remporter une deuxième finale de la Coupe MLS ont subi un coup dur jeudi soir lorsque l’équipe a annoncé que les milieux de terrain Darlington Nagbe et Pedro Santos n’avaient pas été jugés «médicalement autorisés à jouer».

L’Équipage doit affronter le Seattle Sounders FC lors de la finale de la Coupe MLS samedi au stade de Columbus, au MAPFRE Stadium.

Columbus a également ajouté qu’un autre joueur avait été testé positif au COVID-19, portant le nombre total de joueurs d’équipage ayant contracté le virus à 10 depuis le début des éliminatoires de la Coupe MLS. En raison des lois sur la confidentialité, l’équipage n’est pas en mesure de révéler quels joueurs ont été affectés.

Plus tôt cette semaine, l’équipe a révélé que sept joueurs qui avaient déjà été testés positifs au COVID-19 avaient déjà repris l’entraînement ou le feraient bientôt. Mais la perte de Nagbe en particulier sera quasiment impossible à remplacer.

L’annonce intervient le même jour que le directeur exécutif de la MLS Players Association, Bob Foose, a annoncé que «près de 20%» des joueurs de la ligue avaient été testés positifs au COVID-19 à un moment donné de la saison.

Nagbe, 30 ans, en est à sa première année avec Crew après avoir déjà remporté deux fois des Coupes MLS avec les Portland Timbers en 2015 et Atlanta United FC en 2018. Il a enregistré un but et une passe en 18 matches de championnat et en séries éliminatoires cette saison, mais sa capacité conserver la possession est considéré comme essentiel pour maintenir l’attaque de l’équipage à son apogée.

Santos, 32 ans, en est à sa quatrième saison avec Columbus, contribuant huit buts et huit passes en 25 matches de championnat et en séries cette saison.