Le duo de Clippers Kawhi Leonard et Paul George profite d’un retour à l’action gagnant | Nouvelles de la NBA

Le duo des Los Angeles Clippers Kawhi Leonard et Paul George étaient en pleine forme et de bonne humeur contre les Charlotte Hornets mardi, alors que la paire marquait son retour de blessure avec une victoire 119-117 au Spectrum Center.

Au retour de Leonard d’une entorse à la cheville, les Clippers sont allés au double MVP de la finale avec le match en jeu – et il a accepté. En effet, Leonard a récolté 16 points, dont un sauteur de 18 pieds avec 1,4 seconde pour porter les Clippers de Los Angeles à une victoire de 119-117 contre les Charlotte Hornets lundi soir à son retour après avoir été mis à l’écart pendant des semaines.

“Je ne pense pas que quiconque aime jouer à ce jeu plus que moi”, a déclaré Leonard. “Cela me donne de la joie quand je suis capable de jouer. Et c’était génial d’avoir pu réussir ce tir.

“Mes coéquipiers m’ont fait confiance. J’ai pu prendre ma place et mon équipe m’a laissé de l’espace. J’ai réussi à renverser un tir.”

Soit dit en passant, ce n’était que son sixième match de la saison après avoir raté toute la saison 2021-22 en raison d’une déchirure du LCA droit.

Son partenaire dans le crime, Paul George, est également revenu d’une tension aux ischio-jambiers pour marquer 19 points et sept passes décisives pour les Clippers, qui ont mis fin à une séquence de deux défaites consécutives.

Image:

Kelly Oubre Jr des Hornets garde Paul George





Reggie Jackson et Nic Batum ont chacun récolté 13 points, et John Wall a ajouté 12 points et 12 passes décisives en dehors du banc.

George, qui a raté les sept matchs précédents en raison d’une blessure aux ischio-jambiers droits, a tiré 8 sur 15 et a terminé avec 19 points et sept passes décisives en 28 minutes. Luke Kennard, qui a raté neuf matchs consécutifs avec un mollet droit tendu, a récolté neuf points.

Image:

L’attaquant des LA Clippers Kawhi Leonard est revenu à l’action contre les Charlotte Hornets





“C’est vraiment une excellente occasion de se remettre sur la bonne voie”, a déclaré George. “Nous jouions bien quand nous étions en bonne santé et maintenant nous pouvons commencer à construire l’équipe que nous essayions d’être.”

LA menait par sept avec 6:32 restants, mais les Hornets ont riposté et ont pris une avance de 117-115 avec 1:34 à faire. Mais George a tapé un rebond offensif sur Leonard sous le panier pour un lay-up égalisateur.

La star des Clippers a eu l’opportunité de terminer lui-même, mais l’a ramené dans le coin droit, passé à John Wall, qui a finalement préparé Leonard pour le coup final.

Kawhi Leonard frappe le vainqueur du match lors de son retour impressionnant contre les Charlotte Hornets



Même si ce n’est que début décembre, les Clippers ressentent l’urgence d’avoir dû passer une longue période sans leurs deux plus grandes stars. Avec seulement quatre matchs à jouer cette saison pour leur temps partagé, il y a beaucoup de choses à rattraper pour la paire dans les semaines à venir d’un autre calendrier empilé, surtout s’ils veulent se qualifier pour les séries éliminatoires.