Le duo de chefs YouTuber prépare le plus gros rouleau de sushi au monde et établit un record Guinness

Les chefs professionnels Nick DiGiovanni et Lynn Davis ont établi un autre record du monde Guinness et cette fois c’est pour avoir fait le plus gros rouleau de sushi. Le duo, qui est devenu célèbre sur diverses plateformes de médias sociaux grâce à leurs vidéos de cuisine virales, a fait un effort conjoint pour tenter le record du monde à Boston, Massachusetts, États-Unis. Ils ont remporté le titre du «temps le plus rapide pour fileter un poisson de 10 livres» et le plus grand rouleau de sushi en largeur le 7 octobre. Selon Guinness World Record, pour créer le rouleau massif, les deux ont utilisé environ 2000 livres (environ 907,1 kg) de riz à sushi assaisonné, 500 lb (environ 226,7 kg) de saumon de qualité sushi, 500 lb de concombre frais, des tonnes de graines de sésame et des milliers de feuilles de nori.

Il a fallu environ trois heures et une équipe de huit personnes pour préparer le rouleau qui mesurait 2,16 m (7 pi 1 po). Apparemment, pour fabriquer le plus grand rouleau de sushi, Nick DiGiovanni a fait appel à un étudiant en ingénierie junior de la Northeastern University qui a créé le moule interne qui retiendrait temporairement les ingrédients de la garniture, ainsi que la structure de support externe pour maintenir l’ensemble du rouleau ensemble. Dans la vidéo du processus de fabrication, on peut voir les deux entrer dans le moule pour remplir les ingrédients à l’intérieur du gigantesque rouleau.

« Nous commencerons par superposer nos 500 livres de concombres. Étant donné la taille de ce rouleau de sushi, nous pouvons garder ces bébés entiers », a déclaré Nick. L’équipe a ensuite emballé du riz à sushi sur les bords, ce qui lui a donné une belle base pour aider à verrouiller les ingrédients à l’intérieur. L’huile et le vinaigre ont également été utilisés par le chef pour rehausser l’amorce du riz et lui donner une texture moelleuse. Lorsque le processus d’épandage de deux mille livres de riz a été terminé, Nick et Lynn ont commencé à ranger le saumon dans la partie centrale du rouleau. Les moules ont été collés ensemble afin que le rouleau ne s’ouvre pas en renversant tous les ingrédients à l’extérieur.