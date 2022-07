Le duo de Barcelone a remis de nouveaux numéros de maillot pour la campagne 2022/23

Barcelone a distribué de nouveaux numéros de maillot à deux de ses joueurs seniors.

La Blaugrana a déjà effectué un changement majeur de maillot cet été après avoir donné à Pedri le n ° 8, précédemment porté par le grand Barça, Andreas Iniesta.

Désormais, Pierre-Emerick Aubameyang et Andreas Christensen ont reçu de nouveaux numéros.

Pierre-Emerick Aubameyang a signé pour le Barça en janvier et a pris le maillot 25, ses 9 et 17 préférés étant respectivement avec Memphis Depay et Luuk de Jong.

Cependant, ce dernier étant désormais parti, Auba a saisi cette chance de récupérer le n ° 17.

Ailleurs, Andreas Christensen a porté le n ° 4 pendant la majorité de son passage à Chelsea. Malheureusement pour lui, ce numéro est avec Ronald Araujo.

À son tour, le Danois a décidé d’en occuper 15, qui était auparavant occupé par Clément Lenglet, désormais prêté à Tottenham.

Ces changements n’ont pas été officiellement annoncés par le club, mais sont reflétés sur le site officiel sous la bannière de l’équipe première.

Ailleurs, les nouvelles recrues Franck Kessie, Robert Lewandowski et Raphinha n’ont pas encore reçu de numéro de maillot officiel.

Robert Lewandowski voudra probablement le maillot n ° 9, mais celui-ci est actuellement détenu par Memphis Depay.

Quant à Raphinha, il pourrait reprendre le n ° 11 après qu’il a été libéré par Adama Traoré, qui est maintenant revenu aux Wolves après un prêt en 2021/22.

Kessie portait également 79 pour l’AC Milan, mais ce numéro n’est pas disponible en Liga, il devra donc également changer de numéro de maillot ce trimestre.

