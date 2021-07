Le duo d’Arsenal Women Beth Mead et Jordan Nobbs soutiennent les changements structurels du club | Actualités footballistiques

Le duo d’Arsenal Beth Mead et Jordan Nobbs ont apporté leur soutien aux tentatives du club d’augmenter le soutien à son équipe féminine, et pensent que les changements peuvent leur permettre de monter un défi pour le titre WSL cette saison.

Des informations ont fait surface en avril selon lesquelles les joueurs d’Arsenal avaient fait part de leurs inquiétudes quant à la direction du club, avec le traitement des blessures, l’accès aux installations et le niveau du personnel parmi les principaux problèmes, qui étaient également considérés comme un facteur dans le départ du manager Joe Montemurro pour la Juventus.

Cependant, le directeur général d’Arsenal a expliqué en juin que le club avait pris des mesures pour répondre aux préoccupations, avec des investissements réalisés à tous les niveaux.

Le personnel médical et le personnel d’entraîneurs du club ont été élargis, avec la nomination d’un nouvel entraîneur-chef Jonas Eidevall, tandis que le club a annoncé qu’un nouveau bâtiment de football féminin était en cours sur son terrain d’entraînement de London Colney.

Le milieu de terrain féminin d’Arsenal Nobbs (à gauche) et l’attaquante Beth Mead sont satisfaits des changements apportés par le club



Arsenal a terminé à neuf points derrière les champions de la WSL Chelsea la saison dernière, mais a permis à Manchester United de décrocher la troisième place et d’assurer la qualification pour la Ligue des champions, laissant de quoi enthousiasmer le club pour la campagne à venir.

L’attaquant Mead et le milieu de terrain Nobbs sont satisfaits de ce qu’ils ont vu au cours de l’été et sont convaincus que les progrès les aideront à poser un défi à Chelsea et Manchester City dans la WSL, qui est en direct. Sports aériens cette saison.

« Je pense que c’est évidemment positif pour nous », a déclaré Nobbs. « Nous essayons toujours de pousser les joueurs à tirer le meilleur parti de ce que nous pouvons et la façon dont le jeu s’est déroulé, c’est professionnel.

« Donc, le fait qu’Arsenal pousse cela – c’est ce dont nous avons besoin en tant que club et c’est la seule façon dont nous allons rivaliser pour être les meilleurs.

« Quand vous atteignez ce niveau, vous avez besoin de tous les extras supplémentaires pour battre les meilleures équipes, être impliqué dans la Ligue des champions, donc Arsenal est là pour nous soutenir et c'est tout ce que nous demandons. »

















L'attaquant d'Arsenal Mead a déclaré que la » complaisance » dans la gestion de l'équipe féminine du club leur avait fait perdre du terrain face à Chelsea et Manchester City.



Mead a ajouté: « Vous pouvez devenir complaisant et d’autres équipes peuvent s’éloigner de vous.

« Chelsea, Man City – leur qualité est en quelque sorte passée au niveau supérieur grâce à leur investissement dans le jeu.

« Cela a probablement montré la saison dernière et nous, en tant qu’équipe d’Arsenal, nous avons évidemment la qualité de joueur, mais avec l’aide que nous allons obtenir, nous espérons pouvoir passer à un nouveau niveau et participer à des compétitions comme la WSL et la Ligue des champions. »

Des « temps passionnants » sous le nouveau patron Eidevall

Eidevall, 38 ans, a rejoint en juin l’équipe suédoise de Rosengard après avoir aidé le club basé à Malmö à atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions féminine de la saison dernière.

Après avoir d’abord entraîné le football masculin, Eidevall a rejoint Rosengard d’abord en tant qu’assistant puis en tant qu’entraîneur-chef, remportant deux titres consécutifs en 2013 et 2014.

Il a eu un bref passage en tant qu’assistant d’Henrik Larsson à Helsingborgs, avant de revenir à Rosengard et de les mener à la Coupe de Suède 2018 et à leur premier titre de champion en quatre ans en 2019.

Eidevall n’a pas encore rencontré l’équipe d’Arsenal en personne ayant été obligé de se mettre en quarantaine à son arrivée à Londres, mais a été en contact avec ses joueurs par appel vidéo.

Avec un nouvel entraîneur-chef, le club a également été actif sur le marché des transferts, avec les signatures de Simone Boye Sorensen du Bayern Munich et Nikita Parris de Lyon leurs acquisitions les plus notables.

















Mead et Nobbs pensent que le nouvel entraîneur-chef du club, Jonas Eidevall, peut les aider à s'améliorer cette saison.



« Nous avons évidemment eu des appels Zoom avec lui en tant qu’équipe, mais individuellement pour le moment, nous n’avons probablement pas eu les conversations que la plupart des joueurs aimeraient probablement à ce stade », a déclaré Mead.

« Nous avons travaillé sur ses principes avec le personnel d’entraîneurs dont nous disposons en ce moment et c’est excitant d’attendre avec impatience.

« Je pense qu’il va faire ressortir cette compétitivité en nous tous et les goûts de Simone et Nikita qui entrent dans l’équipe montrent simplement l’intention qu’il veut bien faire ici et il veut que nous, en tant que joueurs, continuions maintenant.

« C'est donc une période passionnante à venir et j'espère que nous le verrons dans les prochains jours afin que nous puissions commencer avant le début de la saison. »

















Sky Sports a annoncé un accord de trois ans avec la FA pour devenir le principal diffuseur de la Barclays Women's Super League à partir de septembre 2021.



Nobbs a ajouté: « Nous voulons gagner des trophées cette année, mais je suis sûr qu’il vient le faire pour nous. Nous avons évidemment déjà renforcé notre équipe – nous avons quelques joueurs de plus que ce que nous avons fait la saison dernière.

« Ce que nous avons vu de lui sur Zoom, il a des normes très élevées et veut que nous nous entraînions dur, que nous récupérions le ballon et je pense que c’est ce dont nous avons besoin en tant qu’équipe.

« Nous avons le talent, mais je pense que si nous avons le dynamisme de lui aussi pour la compétition et à l’entraînement, cela ne fera que nous mettre dans la meilleure position pour gagner. »