Le duo d’alpinistes record Kristin Harila et Tenjin Sherpa ont donné la bienvenue aux héros

Le duo d’alpinistes record Kristin Harila et Tenjin « Lama » Sherpa ont été accueillis en héros au Népal samedi après avoir conquis avec succès les plus hauts sommets du monde.

L’alpiniste norvégienne et son guide népalais ont établi le mois dernier le record du sommet le plus rapide des 14 montagnes du monde culminant à 8 000 mètres (26 000 pieds), réalisant l’exploit en seulement 92 jours.

La paire a dépassé le record de six mois et six jours de l’aventurier britannique né au Népal Nirmal Purja en 2019.

Les sherpas ont exécuté des rites religieux et un groupe a joué des chansons alors que l’équipe arrivait à Katmandou tandis que plusieurs centaines de sympathisants offraient des fleurs et agitaient des drapeaux nationaux.

Le couple, rejoint par d’autres grimpeurs détenteurs de records, se tenait sur une camionnette ornée de guirlandes et a fait un tour de la victoire dans la ville.

« Je ne pense pas que je grimperai huit mille mètres avant un moment », a déclaré Harila à la foule.

« Je serai dehors et je reviendrai au Népal, mais pas de cette façon. »

Harila est originaire de Vadso, sur la mer de Barents, à l’extrême nord de la Norvège, où le point culminant ne culmine qu’à 633 mètres (2 000 pieds).

Dans sa course au record, Harila a dû répéter le sommet de 12 montagnes, dont le K2, après des retards dans l’obtention des visas de la Chine pour gravir le Shishapangma – entièrement au Tibet – et le Cho Oyu, normalement escaladé du côté chinois.

Lama, qui est guide depuis l’âge de 16 ans, a été la compagne d’Harila tout au long de son parcours record.

Plus de 40 personnes ont gravi les 14 plus hauts sommets du monde, mais seules quelques-unes d’entre elles sont des femmes.

« Si vous regardez l’histoire, tout tourne autour des hommes », a déclaré Harila à l’AFP dans une interview la semaine dernière.

« Je n’ai pas trop pensé au record », a-t-elle ajouté.

« Pour moi, je voulais changer quelque chose. »

