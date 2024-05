Le duo d’alpinistes du mont Everest disparaît de la zone notoire du plus haut sommet du monde

{{#rendered}} {{/rendered}}

Un alpiniste britannique et son guide qui ont atteint le sommet de l’Everest sont portés disparus depuis mardi et sont présumés morts dans la « zone de la mort » de la montagne, alors qu’ils tentaient de descendre.

La « zone de la mort » est la zone de la montagne au-dessus de 26 000 pieds, où de faibles niveaux d’oxygène peuvent entraîner une altération du jugement, un grave mal d’altitude et la mort après une période de temps prolongée. Le sommet de la montagne culmine à 29 032 pieds.

« Le 21 mai, à 4h40 du matin, Daniel Paterson a atteint avec succès le sommet du mont Everest – un exploit monumental et un témoignage de sa force et de sa détermination », a écrit son partenaire, Becks Woodhead, sur une page de financement participatif cette semaine. « Tragiquement, lors de sa descente, Daniel a disparu, et il n’y a eu aucun contact ni observation de lui depuis. »

Paterson, 39 ans, et son guide Pastenji Sherpa, 23 ans, ont été touchés par des chutes de glace alors qu’ils descendaient lorsqu’une corniche s’est effondrée, selon BBC News.

Un guide népalais et un alpiniste britannique dépassent leurs propres records pour la plupart des ascensions du mont Everest

Les deux hommes grimpaient avec un groupe organisé par 8K Expeditions.

La société a déclaré vendredi sur Instagram : « Malgré des efforts de recherche exhaustifs, nous avons le regret de confirmer que Daniel et Pastenji n’ont pas pu être récupérés de l’incident suivant. »

8K Expeditions a déclaré à la BBC qu’il ne serait plus « possible » de retrouver les hommes vivants.

La société a déclaré que Paterson avait « une positivité édifiante et une forte détermination » et avait déjà gravi les montagnes népalaises Amadablam et Island Peak.

Ils ont décrit Sherpa comme un « grimpeur dévoué » avec un « esprit chaleureux » qui avait gravi l’Everest à deux reprises.

« Nous nous souvenons et honorons leur esprit durable et présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles en deuil. Nos pensées et nos prières les accompagnent pendant cette période profondément difficile », a ajouté la société.

3 GRIMPEURS DU MONT EVEREST DISPARENT APRÈS TOMBER DANS UNE CREVASSE PROFONDE

Leurs disparitions surviennent alors que des vidéos ont montré une surpopulation sur la montagne avec de longues files d’alpinistes attendant leur tour pour atteindre le sommet dans des conditions météorologiques changeantes.

Avril et mai sont considérés comme parmi les meilleurs mois pour gravir le mont Everest en raison de la météo.

Sans compter Paterson et Sherpa, trois personnes sont mortes sur la montagne cette année, et 18 ont péri l’année dernière, ont indiqué des responsables népalais, selon le New York Times.

Sur les plus de 300 personnes qui sont mortes au total sur la montagne, il reste encore environ 200 corps car les faire descendre de la montagne serait trop difficile, a rapporté le Times.

Un alpiniste kenyan a été retrouvé mort cette semaine après avoir disparu, et deux alpinistes roumains et britanniques ainsi que leur guide sont également décédés cette semaine, a rapporté la BBC.

Paterson avait documenté son voyage dans l’Everest sur Instagram, qualifiant l’ascension de la montagne de son rêve pendant la majeure partie de sa vie.

« Une chose que je peux garantir, c’est que je n’arrêterai pas. Je n’ai pas beaucoup peur dans la vie, mais ce qui me fait le plus peur, c’est de ne pas y parvenir », a-t-il écrit.

Woodhead a ajouté à propos de Paterson, qui vit à Wakefield, en Angleterre : « Dan n’est pas seulement un aventurier ; c’est un fils, un frère, un partenaire, un ami bien-aimé et un fier copropriétaire de Wakefield Crossfit. Il est connu pour son esprit aventureux, sa gentillesse. , et son dévouement inébranlable à aider les autres.

Paterson avait également collecté des fonds pour la famille d’un membre de CrossFit décédé d’un cancer.