Le duo Bigg Boss 14 Aly Goni et Jasmin Bhasin est meilleur que Karan Kundrra-Tejasswi Prakash ? Les fans saluent le couple pour CETTE raison

Jetez un oeil à cette vidéo d’aéroport de Jasmin Bhasin et Aly Goni

Bigg Boss 16 fait du bruit pour les bonnes raisons. Et maintenant, les fans attendent de voir si Salman Khan jouera Cupidon et réunira Ankit Gupta et Priyanka Chahar Chaudhary. Cependant, avant cela, les fans de la série opposent également deux duos de Bigg Boss. Nous parlons du duo Bigg Boss 14 Aly Goni et Jasmin Bhasin et du couple Bigg Boss 15 Karan Kundrra et Tejasswi Prakash. Jasmin et Aly ont récemment été aperçus à l’aéroport où ils ont posé pour les paparazzi. Bientôt, les fans ont rapidement noté et commenté la chimie naturelle entre les deux. Ils l’ont ensuite comparé à Karan et Tejasswi et ont observé que si JasLy est authentique et ne se laisse pas aller à se montrer, TejRan est tout le contraire et leur chimie semble forcée. Eh bien, regardez la vidéo par vous-même et décidez.