Le duo Bawaal Varun Dhawan et Janhvi Kapoor s’envolent pour Dubaï avec style avant le lancement de la bande-annonce

Varun Dhawan et Janhvi Kapoor se rendent à Dubaï pour la promotion de leur prochain film Bawaal. Le duo est prêt à créer le buzz avant la sortie de leur projet très attendu. Bawaal avec Varun Dhawan et Janhvi Kapoor sortira bientôt. Le teaser du film a laissé tout le monde intrigué et maintenant, les fans n’attendent plus que sa sortie sur Amazon Prime Video. Les créateurs de Bawaal font lentement et progressivement la promotion du film à leur manière. Ils viennent de sortir une chanson intitulée Tumhe Kitna Pyaar Karte. Et tout le monde en devient gaga. Oui, Tumhe Kitna Pyaar Karte fait Bawaal sur Twitter en ce moment.