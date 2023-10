Prabhas et Anushka Shetty sont parmi les stars les plus célèbres de l’industrie cinématographique du Sud. Les acteurs ont été jumelés les uns aux autres dans des films comme Billa, Mirchi, et plus. L’entreprise la plus réussie mettant en vedette les deux est le Baahubali série. Compte tenu de leur alchimie crépitante à l’écran, les fans voulaient les voir comme un vrai couple. Des rumeurs circulent depuis des lustres selon lesquelles Prabhas et Anushka forment effectivement un couple. Mais ils ont gardé un silence stoïque. Aujourd’hui, une fois de plus, les histoires autour de leur mariage secret font la une des journaux. Tout cela à cause des images virales.

Vérification des faits sur les photos virales d’Anushka Shetty et Prabhas

À l’heure de l’IA, tout est possible. Certaines images de Prabhas et Anushka Shetty sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Ces images les montrent en tant que mariés. En fait, certaines images les montrent tenant un bébé indiquant qu’ils sont parents. Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu’il s’agit simplement d’images générées par l’IA et non d’images réelles. Cela montre également à quel point les fans aiment leur duo, car tout le monde adore simplement ces images. Dans un alter univers, les fans les ont déjà associés en tant que M. et Mme.

Découvrez les photos d’Anushka Shetty et Prabhas ci-dessous :

Si ce n’est pas un mariage, Anushka Shetty et Prabhas vont-ils bientôt se mettre en couple dans le prochain film ? L’actrice Miss Shetty M. Polishetty a récemment partagé son point de vue à ce sujet. Dans une interview avec Pinkvilla, elle a déclaré que ce n’était pas entre ses mains, car c’était aux cinéastes de les réunir. Elle aurait déclaré : « Cette décision n’est pas entre mes mains. Même si je sais que les fans adorent notre duo, cela dépend en fin de compte d’une belle histoire et d’une bonne vision. J’espère que quelqu’un écrira un scénario et un personnage convaincants que Prabhas et moi trouverons attrayants. « .

Les prochains films de Prabhas

Sur le plan du travail, Prabhas a un emploi du temps très chargé. Il sera ensuite vu à Salaar. Le film entrera principalement en conflit avec Dunki de Shah Rukh Khan fin décembre 2023. Peu de temps après, Kalki 2898 AD sortira en janvier. Le film met également en vedette Amitabh Bachchan, Deepika Padukone et plus encore. Pour plus d’actualités sur le divertissement, restez à l’écoute.

Regardez la vidéo de Prabhas contre SRK ci-dessous :