Le duo Anupamaa Rupali Ganguly et Gaurav Khanna recréent Akhiyon Se Goli Mare devant Govinda; Les fans de MaAn ne peuvent pas arrêter de jaillir sur eux

Rupali Ganguly et Gaurav Khanna peignent la ville en rouge depuis que ce dernier est entré comme Anuj Kapadia. Depuis lors, les internautes expédient Anuj et Anupamaa de tout leur cœur. En plus de gagner des cœurs dans leur émission télévisée, ils ont également dominé les cœurs en tant que Rupali et Gaurav dans Ravivaar Avec Star Parivaar. Et dans le dernier épisode de la série, Rupali Ganguly et Gaurav Khanna ont recréé leur version de Govinda et Raveena Tandon vedette Akhiyon Se Goli Mare.

Anupamaa-Anuj recrée Akhiyon Se Goli Mare

Dans le dernier épisode de Ravivaar With Star Parivaar, nous avons vu Rupali Ganguly et Gaurav Khanna obtenir la permission de Govinda et de sa femme Sunita pour jouer sur le numéro à succès de l’ancien, Ankhiyon Se Goli Mare, qui mettait également en vedette Raveena Tandon. C’est une chanson emblématique qui a un lien spécial avec les fans de MaAn car c’était la première chanson qu’ils ont interprétée ensemble dans le spectacle. Ce fut un succès instantané parmi les fans. Découvrez la vidéo de danse ici :

Rupali Ganguly partage le BTS d’Akhiyon Se Goli Mare

Rupali Ganguly a partagé un bts sur la façon dont la chanson est devenue une partie du spectacle. L’actrice a partagé que lorsque Gaurav a été appelée pour un test de look pour Anuj Kapadia, elle a été informée qu’il était un magnat des affaires suave, sophistiqué et riche. Et il a choisi Akhiyon Se Goli Mare. Gaurav Khanna a expliqué qu’ils lui avaient demandé sur place de choisir une chanson avec la danse chapri. Rupali a ajouté que si elle trouve le clip du test de look, elle le rendra certainement viral.

Gaurav Khanna et Rupali Ganguly gagnent les cœurs

Gaurav Khanna et Rupali Ganguly gagnent tous les deux les cœurs avec leur passage sur Ravivaar With Star Parivaar. Le jugalbandi de Gaurav avec Govinda gagne les cœurs. Leur prestation de dialogue tout en haussant les sourcils a conquis les cœurs. Même Govinda était surpris. Les fans deviennent gaga devant les incroyables capacités d’acteur de Gaurav Khanna. Ils le saluent comme une institution. Certains ont même dit qu’il avait fait un doctorat en gagnant des cœurs. Découvrez les tweets ici :

?La TOUCHE MIDAS ? Que ce soit le rôle de #AnujKapadia ou l’ICONIQUE “Akhiyon se goli maare”, ou le “Jeetogi to tum hi Anu” ! Gratitude à l’expert en danse chapri pour son choix, ça a sûrement touché un nerf ??#AnujKapadia #GauravKhanna #MaAn #Anupamaa#ravivaarwithstarparivaar GK_Musings (@ShayarKapadiaa) 28 août 2022

Un artiste aux multiples talents @iamgauravkhanna ?? jamais vu quelqu’un d’aussi polyvalent que #GauravKhanna.. mimétisme, danse, expressions, émotions, swag .. la liste est longue .. il est un package de divertissement total .. juste l’aimer ??#Anupamaa #AnujKapadia#ravivaarwithstarparivaar https://t.co/tfa7gXZiEB Preeti Patwari (@preeti_patwari) 28 août 2022

Gaurav Khanna et Rupali Ganguly ne manquent jamais de gagner le cœur du public. Et ce n’est pas seulement en tant que MaAn mais aussi avec leur camaraderie hors écran. C’est ce qu’ils ont fait dans le dernier épisode de Ravivaar With Star Parivaar.