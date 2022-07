Le duo anglais Moeen Ali et Adil Rashid discutent de la foi musulmane et font l’éloge de la diversité de l’environnement | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les Anglais Moeen Ali et Adil Rashid parlent à Eoin Morgan de l’importance de leur foi et de la façon dont l’équipe a adopté la diversité

Moeen Ali dit qu’il “aime” faire partie d’une équipe de cricket anglaise diversifiée et que la nature “très spéciale” du vestiaire a créé un environnement accueillant.

Le polyvalent de 35 ans a fait 235 apparitions internationales dans tous les formats et est devenu en 2020 le premier Asiatique musulman et britannique à être capitaine de l’Angleterre dans un match T20.

Le coéquipier anglais de Moeen, Adil Rashid, vient de rejoindre l’équipe d’Angleterre après avoir raté une série bilatérale limitée contre l’Inde plus tôt ce mois-ci après avoir reçu l’autorisation de faire le saint pèlerinage à La Mecque.

Le Hajj est un voyage annuel vers la ville sacrée d’Arabie saoudite que tous les musulmans disposant de moyens physiques et financiers sont censés effectuer une fois dans leur vie.

Moeen et Rashid se sont entretenus avec leur ancien capitaine Eoin Morgan avant le match d’ouverture de la série ODI de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud mardi pour discuter de leur foi et du récent voyage de ce dernier.

Moeen (L) et Rashid (R) ont joué sous le capitanat de Morgan pendant plusieurs années

Interrogé par Morgan pour savoir si la diversité dans les vestiaires a contribué au niveau d’acceptation et d’éducation dans le groupe, Moeen a répondu : “100 %.

“Depuis que Rash était absent, j’ai dû répondre à beaucoup de questions sur Haj, ce qui a été formidable. Ce genre de dialogue est vraiment important, et cela fonctionne évidemment dans les deux sens.

“La diversité autour du groupe et de l’équipe est vraiment bonne depuis un certain temps maintenant, n’importe qui peut entrer et sortir du vestiaire, quel que soit son parcours ou ses différences, et tout le monde va presque comme un gant.”

Moeen et Rashid étaient des joueurs clés de l’équipe d’Angleterre qui a triomphé à domicile lors de la Coupe du monde 2019 à 50 ans. L’équipe d’Angleterre en finale était dirigée par l’Irlandais Morgan et comprenait le lanceur rapide né à la Barbade Jofra Archer, ainsi que le sud-africain Jason Roy et le néo-zélandais Ben Stokes.

Moeen a poursuivi: “C’est vraiment, vraiment bien et quelque chose que nous aimons, et nous chérissons autant que nous le pouvons parce que nous savons à quel point c’est bon et ce n’est pas toujours le cas dans tous les vestiaires, mais c’est un vestiaire très spécial et cela signifie beaucoup.”

Rashid : le soutien de la BCE et du Yorkshire était magnifique

Rashid avait auparavant eu du mal à faire le pèlerinage en raison des horaires et des engagements, mais le fileur de jambes et sa femme ont fait le voyage après avoir obtenu le feu vert du Yorkshire et du England and Wales Cricket Board.

De retour du Hajj, Rashid a félicité la BCE et son comté de lui avoir laissé une décision “facile”.

“J’ai parlé à la BCE, je me suis parlé à vous-même (Morgan) étant mon capitaine à l’époque – vous étiez mon interlocuteur privilégié – les encouragements, le soutien que j’ai reçus de la BCE et du Yorkshire étaient magnifiques”, a déclaré Rashid.

“C’est quelque chose qui m’a facilité la vie, la décision a été très facile, il n’y avait pas vraiment de quoi réfléchir.

“(C’était une) expérience incroyable. Quelque chose que nous devons faire en tant que musulman, si vous en avez les moyens, si vous en êtes capable, si vous êtes mentalement et physiquement en forme. C’est quelque chose que j’ai Je voulais faire depuis un petit moment, mais évidemment avec le cricket, c’est un peu difficile.

“Ce fut l’expérience d’une vie. Cela enseigne beaucoup de choses, cela enseigne la patience, cela vous apprend aussi à être reconnaissant pour ce que vous avez.”

