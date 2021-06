Le duo anglais Mason Mount et Ben Chilwell s’isolent après le contact de Billy Gilmour

L’Angleterre a subi un coup dur pour l’Euro 2020 lundi alors que le duo de Chelsea Mason Mount et Ben Chilwell ont été contraints de s’auto-isoler à la suite d’un contact avec l’Écossais Billy Gilmour, qui a été testé positif pour Covid-19. L’équipe anglaise de 26 joueurs a tous donné des résultats négatifs après l’annonce du test positif de Gilmour plus tôt lundi. Mais Mount et Chilwell sont susceptibles de rater le match du Groupe D entre l’Angleterre et la République tchèque à Wembley mardi en raison de leur contact avec Gilmour. Les coéquipiers de Chelsea, Mount et Gilmour, étaient du côté opposé lors du match nul 0-0 de l’Angleterre contre l’Écosse vendredi, tandis que leur collègue de club Chilwell était un remplaçant inutilisé.

Mount et Chilwell ont été photographiés debout à côté de Gilmour après le match.

L’Association anglaise de football est en discussion avec les autorités sanitaires pour savoir si la paire peut affronter les Tchèques, ainsi que leur disponibilité pour les 16 derniers.

Gilmour a été exclu du match incontournable de l’Ecosse contre la Croatie à Glasgow mardi.

« Par mesure de précaution pour le moment et en consultation avec Public Health England (PHE), Ben Chilwell et Mason Mount s’isolent après une interaction avec le joueur écossais Billy Gilmour lors du match de vendredi », a déclaré un communiqué de la FA.

«La paire sera tenue à l’écart du reste des joueurs anglais et de l’équipe de soutien plus large, en attendant de nouvelles discussions avec PHE.

«L’ensemble de l’équipe a subi des tests de flux latéral lundi après-midi et tous étaient à nouveau négatifs, comme ce fut le cas avec les tests PCR d’avant-match de l’UEFA dimanche.

« Nous continuerons à suivre tous les protocoles Covid-19 et le régime de tests de l’UEFA, tout en restant en contact étroit avec PHE. »

Mount devait comparaître à la conférence de presse d’avant-match aux côtés du patron de l’Angleterre Gareth Southgate, mais le milieu de terrain a été retiré de ses fonctions médiatiques.

Lorsqu’on lui a demandé si la paire serait disponible pour le match tchèque, Southgate a déclaré aux journalistes : « Nous ne savons pas pour le moment.

« Il doit évidemment y avoir un certain doute, mais il y a encore beaucoup de discussions et d’enquêtes en cours dans les coulisses.

« Donc, pour le moment, ils s’isolent et nous devons juste le découvrir au cours des 12 dernières heures environ. »

« BEAUCOUP D’INCONNUES »

Southgate a révélé que ses joueurs avaient été soumis à des tests supplémentaires lundi par mesure de précaution à la suite de l’épidémie en Écosse.

« En ce qui concerne les tests, nous avons eu les tests PCR obligatoires pour l’avant-match, et nous venons de les suivre aujourd’hui en raison de la situation qui est apparue avec l’Écosse », a-t-il déclaré.

« Ce sont juste des ceintures et des bretelles pour s’assurer que nous sommes d’accord pour que les gens voyagent ensemble et mangent ensemble. »

Southgate ne savait pas pourquoi Mount et Chilwell ont dû s’isoler, alors qu’aucun des coéquipiers écossais de Gilmour n’a à le faire.

« Je ne veux pas provoquer de drame pour l’Écosse, mais si vous êtes tous dans le vestiaire ensemble, où en est-il ? », a-t-il déclaré.

« Je ne connais pas tous les facteurs derrière cela. Cela n’a rien à voir avec le fait d’être sur le terrain, c’est pourquoi il n’y a aucun problème avec l’entraînement des équipes.

« Ce serait quelque chose à voir avec la discussion après le match, mais je n’ai aucune idée de tous les détails. »

L’Angleterre, dont la place dans les huitièmes de finale a été confirmée par d’autres résultats lundi, doit battre la République tchèque pour terminer en tête du groupe D lors de son dernier match de la première étape.

Cela déterminera qui affrontera l’Angleterre en huitièmes de finale et où elle devra jouer.

Southgate a admis que le problème d’isolement était la dernière chose dont il avait besoin avant un match aussi important.

« Je ne peux pas dire que ce n’est pas perturbateur. Nous ne savons pas vraiment à ce stade s’ils pourraient être OK pour demain ou s’ils pourraient être absents pendant 10 jours », a-t-il déclaré.

«Nous avions travaillé avec les joueurs ce matin sur le terrain d’entraînement, alors bien sûr, nous découvrons lorsque nous avons terminé que c’est la situation.

« En ce qui concerne l’équipe, nous devrons savoir dès le matin de leur disponibilité et sinon, nous devrons simplement jouer sans eux. »

