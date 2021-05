Le duo américain Jesse Marsch et Brenden Aaronson mènent Salzbourg au titre de champion autrichien

Le FC Salzburg a remporté le titre de Bundesliga autrichienne mercredi avec une victoire 2-0 sur le Rapid Wien, donnant au manager américain Jesse Marsch son deuxième doublé consécutif après avoir remporté la Coupe d’Autriche plus tôt ce mois-ci.

Marsch, 47 ans, devrait prendre le contrôle de l’équipe allemande de Bundesliga RB Leipzig la saison prochaine après que Julien Nagelsmann a annoncé qu’il deviendrait l’entraîneur du Bayern Munich.

Le triomphe de Salzbourg vient avec deux matches à jouer dans le tour des barrages de la Bundesliga autrichienne. Patson Daka a marqué un doublé dans la victoire pour assurer le championnat.

L’international américain Brenden Aaronson, qui a été acquis sur un transfert de l’Union de Philadelphie de la Major League Soccer, a joué 90 minutes avant d’être remplacé dans le temps d’arrêt. Il a disputé 18 matchs de championnat et marqué cinq buts depuis son arrivée à Salzbourg en janvier.

« Comme vous pouvez le constater, c’est génial. Je veux dire que ce fut un match difficile, ils sont sortis et ont bien joué. Super heureux et fiers de l’équipe. Nous avons obtenu le but et ensuite nous sommes partis de là. Je pense que nous avons bien joué, » Aaronson a déclaré après la victoire de mercredi.

Après avoir remporté quatre trophées à Salzbourg, Marsch retournera désormais à Leipzig, où il était directeur adjoint lors de la campagne 2018-19 sous Ralf Rangnick. Marsch a commencé sa carrière d’entraîneur en 2010 avec un rôle d’assistant à l’USMNT avant de prendre la direction de l’équipe de la Major League Soccer Montreal Impact l’année suivante. Sa carrière de joueur s’est étendue de 1996 à 2009 avec trois clubs de la MLS – DC United, Chicago Fire FC et Chivas USA – et il a eu deux sélections internationales.

En 2015, il est devenu l’entraîneur des Red Bulls de New York et les a guidés vers le bouclier des supporters de la MLS et a remporté le prix de l’entraîneur de l’année MLS la même année.