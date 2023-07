Le duo Ala Vaikunthapurramuloo Allu Arjun et Trivikram Srinivas se réunissent pour un « spectacle visuel sans précédent »

La grande annonce de l’heure arrive du monde du divertissement en tant qu’équipe de rêve du réalisateur extrêmement talentueux Trivikram Srinivas et l’étoile Icône Allu Arjun se sont associés pour leur quatrième collaboration.

Ayant déjà mis le feu au box-office avec leurs précédentes collaborations – « Julayi », « S/O Satyamurthy« , et le très acclamé »Ala Vaikunthapurramuloo » – ce duo puissant a prouvé à maintes reprises sa capacité à captiver le public avec son mélange unique de divertissement, d’action et de narration sincère.

Le duo Dynamic est de retour ! ? Icône StAAr @alluarjun & réalisateur de blockbusters #Trivikram réunis pour leur 4ème film ! ?? – https://t.co/EJNlNZKTdT Plus de détails bientôt ! ?#AlluAravind #SRadhaKrishna @haarikahassine @GeethaArts pic.twitter.com/RgWfpDt4uc Geetha Arts (@GeethaArts) 3 juillet 2023

Dans une grande annonce aujourd’hui, il a été révélé que les prestigieuses bannières de production Harika & Hassine Creations & Geetha Arts ont tout mis en œuvre pour donner vie à cette vision révolutionnaire d’Allu Arjun et Trivikram Srinivas et produire ce qui est présenté comme l’un des plus gros budgets déployés pour un film indien. Les producteurs Allu Aravind et S. Radha Krishna sont les piliers de cette entreprise historique. Avec leur riche héritage pour offrir un cinéma de haute qualité, cette collaboration sans précédent est sur le point d’établir une nouvelle référence qui résonnera auprès du public à travers le pays. La magie narrative de Trivikram s’entremêle avec la présence électrisante d’Allu Arjun à l’écran suggérant un artiste massif jamais vu auparavant qui sera une extravagance visuelle et sera diffusé en plusieurs langues à travers l’Inde.

Allu Arjun et Trivikram Srinivas Quatrième collaboration

Alors que nous attendons d’autres mises à jour sur le titre, la distribution et la date de sortie du film, une chose est certaine, c’est l’une des meilleures combinaisons du monde du cinéma et leur réunion changera la donne.