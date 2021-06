Le dunk de Kawhi Leonard capture la domination du jeu 4 des Clippers contre Jazz

LOS ANGELES – Avec deux dribbles rapides et un bond de géant, l’attaquant des LA Clippers Kawhi Leonard a posté l’attaquant des Utah Jazz Derrick Favors pour ce qui est devenu le meilleur dunk de ces éliminatoires de la NBA.

Il y avait certainement plus d’éléments qui ont contribué à la victoire 118-104 des Clippers lundi soir contre l’Utah Jazz au Staples Center qui a égalisé la série éliminatoire du deuxième tour, 2-2.

Leonard (31 points), Paul George (31) et Marcus Morris Sr. (24) ont tous craqué à deux chiffres (24). Bien que le garde du Jazz Donovan Mitchell ait terminé avec 37 points sur 9 tirs sur 25, il n’avait que quatre points sur 2 tirs sur 6 au premier quart. L’Utah a également beaucoup manqué au gardien des étoiles Mike Conley, qui a raté son quatrième match consécutif en séries éliminatoires en raison d’une blessure à la cuisse droite. Le Jazz n’a tiré que 14 sur 40 en première mi-temps.

Leonard pourrait également avoir subi une blessure à la jambe droite. Après que l’attaquant du Jazz Joe Ingles l’ait commis avec 5:25 à jouer au quatrième quart, Leonard a quitté le terrain et a saisi son genou droit. Il est revenu sur le terrain avant de rater les deux lancers francs. Mais ensuite, les Clippers ont appelé le temps mort avec 4:58 restants et l’ont sorti du match. Leonard n’est pas revenu même après le temps mort du Jazz avec 3:11 restants après s’être levé seul et avoir parlé au personnel d’entraîneurs des Clippers.

Leonard n’a reçu aucun traitement alors qu’il était assis sur le banc. Mais il grimaça quelques fois en étirant sa jambe droite.

Néanmoins, le jeu des temps forts de Leonard sera certainement le plus mémorable.

Tout d’abord, Leonard a dépassé l’attaquant du Jazz Royce O’Neal avant de rencontrer Favors près du panier. Alors Leonard a sauté et a étendu son bras droit au-dessus de Favors. Après avoir terminé le dunk qui a donné aux Clippers une avance de 62-38 avec 1:22 à jouer au deuxième quart, Leonard a regardé Favors.

Avec des jeux comme celui-là, les Clippers ont étendu cela au moins à une série de six matchs et ont égalé une série après avoir été menés 0-2 pour la deuxième fois consécutive. Les Clippers et Jazz joueront le cinquième match mercredi à Salt Lake City et un sixième match potentiellement décisif vendredi au Staples Center. Le match 6 sera à pleine capacité puisque les ordonnances de la ville permettront aux événements publics de se dérouler sans restrictions à partir de mardi.