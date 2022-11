Le dumping des migrants de Manston à la gare de Londres est une “erreur massive”, admet le ministère de l’Intérieur

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le ministère de l’Intérieur a déclaré à un organisme de bienfaisance qu’il avait commis une “erreur massive” en jetant sans hébergement des demandeurs d’asile du centre de traitement de Manston à la gare Victoria de Londres.

Un groupe de 11 hommes a été conduit dans le Kent mardi dans le cadre d’un groupe plus important et laissé à la gare, selon l’association caritative pour les sans-abri Under One Sky.

Danial Abbas, de l’organisation caritative, a déclaré que les hommes d’Afghanistan, de Syrie et d’Irak étaient “très affligés, désorientés” et n’avaient “nulle part où aller”.

M. Abbas a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme: «(Ils) se tournaient simplement vers n’importe qui et tout le monde dans la rue pour aider. Nous étions presque heureux d’être là au bon endroit au bon moment pour leur fournir le genre de soins, d’amour et de compassion que nous leur avons apportés.

Il a déclaré: «J’ai personnellement été en contact avec un monsieur du ministère de l’Intérieur toute la soirée. Très vite une solution a été trouvée. Il a immédiatement, vous savez, levé la main au nom du ministère de l’Intérieur et a dit: “Cela a été une énorme erreur, réglons cela dès que possible”.

Le chef de l’association caritative a déclaré que le groupe abandonné à Londres avait finalement été emmené dans un hôtel à Norwich. Les hommes portaient tous des bracelets d’identité avec des codes QR au poignet.

Cela survient alors que 14 conseils du Kent et de Medway ont déclaré que des centaines d’Albanais de Manston étaient “largués dans les gares du centre du Kent sans suivi là où ils vont”.

Les conseils ont écrit au ministre de l’Intérieur Suella Braverman pour avertir que le Kent était au “point de rupture” et ont déclaré que les personnes libérées de Manston étaient des personnes jetées dans les gares locales.

Les conseils ont déclaré qu’ils étaient au courant d’épidémies de shigella, de coronavirus, de diphtérie, de gale et d’hépatite à Manston – et ont averti que «l’activité d’extrême droite» se développait sur les sites abritant des migrants.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a admis qu’environ 3 500 personnes étaient restées dans l’établissement de Manston mercredi soir – malgré sa capacité maximale de 1 600 – alors que son patron était confronté à des questions sur ce qui sera fait pour lutter contre le surpeuplement.

M. Jenrick a également suggéré que la situation actuelle à Manston n’était peut-être ni humaine ni légale – a déclaré à Sky News ‘ La prise avec Sophy Ridge il s’attend à ce qu’il “revienne très rapidement sur un site qui fonctionne bien et qui est certainement conforme à la loi”.

S’adressant à ITV Pestonil a déclaré: «Nous achetons plus d’hôtels dans toutes les régions du pays… Et une fois que nous aurons fait cela, nous pourrons restaurer Manston dans le genre de conditions humaines acceptables que nous voudrions tous voir. ”

Le ministre Graham Stuart a également reconnu jeudi que le centre de traitement des demandeurs d’asile de Manston dans le Kent ne fonctionnait pas légalement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était heureux que des demandeurs d’asile soient détenus illégalement, il a répondu à Sky News : “Évidemment non. Aucun de nous n’est à l’aise avec ça. Nous voulons qu’il soit abordé, nous voulons avoir une emprise, c’est exactement ce sur quoi le ministre de l’Intérieur se concentre.

M. Jenrick a également confirmé que le gouvernement avait reçu un “contact initial pour un contrôle judiciaire” concernant les conditions à Manston, mais n’a pas pu dire qui était à l’origine de la contestation pour des raisons juridiques.

Le ministre a déclaré que cette décision n’était “pas inhabituelle” car elle concernait un “domaine politique très litigieux”.

Mme Braverman a également été critiquée par le Premier ministre albanais, qui a accusé la Grande-Bretagne de devenir comme une « maison de fous » avec une culture de « trouver des boucs émissaires » lors d’une crise migratoire où les « politiques ratées » sont à blâmer.

Edi Rama a dénoncé le choix de langage “fou” de Mme Braverman lors d’un débat combatif à la Chambre des communes cette semaine, au cours duquel elle a affirmé qu’il y avait une “invasion”, affirmant qu’elle “alimentait la xénophobie”.

Des sources se sont éloignées des informations selon lesquelles le ministre de l’Intérieur envisage maintenant des destinations alternatives au Rwanda dans le cadre du programme controversé d’expulsion des migrants du Royaume-Uni – avec des options possibles qui incluraient le Paraguay, le Pérou et le Belize.

Pendant ce temps, quatre chefs de commission parlementaire ont exercé une pression supplémentaire sur Mme Braverman pour qu’elle explique comment le gouvernement va maîtriser à la fois la situation à l’installation de Kent et la crise des migrants en général.

Dans une lettre conjointe adressée à Mme Braverman, les présidents de la commission des affaires intérieures, de la commission de la justice, de la commission mixte des droits de l’homme et de la commission des femmes et des égalités ont exprimé leurs profondes inquiétudes concernant les conditions “désastreuses” à Manston.