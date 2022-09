Alors que le roi Charles III monte sur le trône après la mort de la reine Elizabeth II, son fils, le prince William, reprendra le titre précédent de Charles en tant que duc de Cornouailles, tout en conservant son titre de duc de Cambridge.

Avec le nouveau titre de William vient le duché de Cornouailles, le domaine de près de 700 ans et de 1,5 milliard de dollars de la famille royale.

Les origines du duché de Cornouailles sont ancrées dans la fourniture de fonds à l’héritier du trône comme moyen d’indépendance. Le domaine continue de rapporter des flux de revenus élevés, dont une grande partie a fait l’objet de controverses sous la direction du prince Charles de l’époque. Le prince William assumant désormais le rôle de duc, le titre ne se limite pas à la propriété.

QU’EST-CE QUE LE DUCHÉ DE CORNWALL ?

Le domaine privé du duché de Cornouailles remonte à 1337 lorsque le roi Édouard III l’a créé afin de donner l’indépendance à son héritier, le prince Édouard. Selon le site Web du duché de Cornouailles, la charte a statué depuis lors que le domaine serait donné au fils aîné survivant du monarque et héritier ultérieur du trône.

Contrairement à son nom, les propriétés du domaine s’étendent sur 20 comtés d’Angleterre et du Pays de Galles, avec seulement 13 % des terres situées en Cornouailles. Ensemble, les propriétés comprennent 52 450 hectares de terres qui comprennent des fermes entièrement équipées, des propriétés commerciales et résidentielles.

« Ce n’est pas une mince affaire et cela génère beaucoup d’argent », explique Stephen Brooke, professeur d’histoire politique britannique à l’Université York de Toronto. Dans une interview téléphonique avec CTVNews.ca jeudi, Brooke a déclaré que des avoirs comme le duché de Cornouailles sont ce qui constitue le fondement de la richesse du trône.

«Pendant de très nombreuses années, la reine était la femme la plus riche du monde à cause de ces avoirs et je ne suis pas sûr que les gens en parlent vraiment; ce n’est pas seulement la Couronne en tant que symbole, la Couronne a aussi beaucoup d’argent », a-t-il déclaré.

“UNE ENTREPRISE MODERNE”

Alors que Charles paie un impôt sur le revenu volontaire sur la succession, le duché de Cornouailles n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés puisqu’il est considéré comme propriété de la Couronne. Selon les rapports financiers annuels de la succession de 2022, Charles a gagné 21 millions de livres (31,8 millions de dollars canadiens) de revenus à la fin de l’exercice.

En 1990, Charles a lancé la société d’aliments biologiques Duchy Originals, maintenant connue sous le nom de Waitrose Duchy Organic, qui depuis 2010 est associée à la société britannique de supermarchés Waitrose. Selon le site Web du prince de Galles, les bénéfices de la société sont allés à des causes caritatives et opèrent séparément du duché de Cornouailles.

Brooke dit que les investissements réalisés par la famille royale montrent des efforts pour accroître sa richesse financière.”

« La modernisation de la monarchie semble avoir également inclus des approches beaucoup plus modernes de cette richesse privée. Ce n’est pas comme s’il s’agissait de propriétaires fonciers pittoresques, c’est une société moderne », a-t-il déclaré.

CE QUE CELA POURRAIT SIGNIFIER POUR LE PRINCE WILLIAM

La reine étant partie, tous les regards du monde entier sont tournés vers l’avenir de la monarchie, déclare Brooke, alors que cette nouvelle ère ouvre la discussion sur la manière dont la monarchie moderne continuera d’évoluer.

“Je pense qu’un défi pour le prince William, s’il le relève, est de penser à” est-ce (le duché de Cornouailles) quelque chose qu’un monarque moderne devrait avoir “?” il a dit.

Brooke dit que le prince William, ainsi que d’autres membres de la famille royale, pourraient faire l’objet d’un examen approfondi de leurs héritages et de leurs nouveaux titres en raison de leur statut de célébrité ; contrairement à la reine, qui s’est éloignée de toute association avec le fait d’être une célébrité.

«Je pense que la reine Elizabeth tenait la monarchie en grande estime en Grande-Bretagne, en grande partie à cause de sa personnalité. C’était quelqu’un qui ne courtisait pas les projecteurs, apparaissait toujours très gracieux d’une manière extraordinaire mais toujours très ordinaire », a-t-il déclaré. “Je ne suis pas sûr que le roi Charles et les autres aient le même don.”

En fin de compte, les liens avec le monarque pour ceux au sein du Commonwealth restent suffisamment forts pour que même ceux qui peuvent être au courant des flux de richesse de la famille royale ne s’en soucient pas assez pour le contester.

“Je suppose qu’il (le prince William) n’interrogera pas trop cela, non pas par cupidité, mais simplement parce qu’il n’aura pas à le faire ; il y a eu quelques critiques, mais ce n’est pas devenu un problème courant, donc je pense que la famille royale pourra probablement continuer cette tradition.