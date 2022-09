Le duc qui a organisé les funérailles de la reine est INTERDIT de conduire – bien qu’il ait dit qu’il devrait être épargné pour planifier le couronnement de King

LE duc qui a organisé les funérailles de la reine s’est vu interdire de conduire alors qu’il avait déclaré qu’il devrait être épargné pour planifier le couronnement du roi.

Le comte maréchal, Edward Fitzalan-Howard, 65 ans, s’est vu interdire de prendre le volant pendant six mois à Lavender Hill Magistrates ‘Court.

Le duc (à droite) arrivant au tribunal de première instance de Lavender Hill Crédit : PA

Le comte maréchal, duc de Norfolk, a été interdit de conduire pendant six mois Crédit : PA

Edward Fitzalan-Howard a planifié les funérailles de la reine et a participé à la procession royale

Sa Grâce le duc de Norfolk – qui a planifié les funérailles historiques de Sa Majesté – a plaidé coupable à un chef d’accusation d’utilisation de son téléphone portable au volant.

Le pair héréditaire supervise les événements majeurs de la famille royale, notamment le jubilé de platine et l’ouverture officielle du parlement.

En plus de son interdiction de conduire, Sa Grâce a également été condamnée à une amende de 800 £, avec des frais de 350 £ et condamnée à payer une suramende compensatoire de 80 £.

Et le duc a reçu six points de pénalité pour avoir utilisé son téléphone portable.

Il a été arrêté par la police le 7 avril lorsque des policiers l’ont repéré en train d’utiliser l’appareil alors que sa BMW traversait leur véhicule après avoir brûlé un feu rouge sur Battersea Park Road, a déclaré un tribunal.

Dans le but de conserver son permis, le duc a insisté sur le fait qu’une interdiction de conduire lui causerait des “difficultés exceptionnelles” dans son travail, a déclaré le tribunal.

Il a fait valoir qu’il devait conserver ses privilèges de conduite pour planifier la somptueuse cérémonie de couronnement du roi Charles III.

Le duc a déclaré: «J’ai besoin de mon quatre roues motrices pour me déplacer.

«Je conduis toujours à Norfolk parce qu’il n’y a pas d’autre moyen d’y arriver. Mon bureau à Arundel est à quatre milles de là où j’habite.

« J’ai les moyens financiers d’engager un chauffeur, mais il serait presque impossible d’avoir suffisamment de chauffeurs pour me conduire au bon endroit au bon moment.

“J’aime être simple, j’essaie d’être sans pompe et direct. J’adore arriver quelque part dans ma vieille BMW.

“Une interdiction de conduire réduira considérablement ma maniabilité.”

Le duc a ajouté qu’il passait “un temps énorme” à conduire dans les South Downs pour “assister et superviser le renouveau de la nature”.

Il a déclaré : « Le réchauffement climatique est un énorme problème pour la vie sur Terre, mais ce qui va entraîner la fin de l’humanité, c’est l’effondrement de la nature.

Le duc est également comte d’Arundel et a donné son adresse en tant que château d’Arundel.

Natasha Dardashti, en défense, a déclaré que le duc avait “des responsabilités énormes et très particulières”.

Elle a déclaré: «Il doit être capable de conduire pour organiser un énorme événement qui est du plus haut niveau d’importance économique pour le Royaume-Uni.

« Le couronnement du roi Charles III est un moment important dans l’histoire de cette nation, et tout le monde peut voir que c’est une entreprise colossale. Il doit être mobile pour réaliser les choses qu’il doit réaliser.

Cependant, un banc de magistrats, présidé par Judith Way, ne devait pas être influencé – lui donnant six points et une interdiction de conduire de six mois.

“Nous acceptons qu’il s’agisse d’un cas unique en raison du rôle de l’accusé dans la société et en particulier en relation avec le couronnement du roi”, a déclaré Mme Way.

Elle a ajouté: “Les difficultés doivent être exceptionnelles et bien que nous constations que des inconvénients peuvent être causés, nous ne pensons pas qu’il s’agisse de difficultés exceptionnelles.

“Nous considérons que d’autres moyens de détresse sont disponibles.”

Le comte maréchal est le 18e duc de Norfolk, qui a hérité du poste à la mort de son père en 2002.

Père de cinq enfants éduqué à Oxford, il est un descendant d’Elizabeth I et était responsable de l’organisation de l’envoi emblématique de la reine.

Le duc a décrit l’organisation des funérailles de la reine comme “à la fois humiliante et intimidante” et “un honneur et une grande responsabilité”.

Lundi dernier, deux mille personnes, dont des dirigeants mondiaux et des membres de la famille royale étrangère, se sont réunies à l’intérieur de l’abbaye de Westminster à Londres pour le dernier adieu au plus long monarque régnant du pays.

L’événement a été regardé dans le monde entier par des millions de personnes et le duc de Norfolk a participé à la procession royale alors que des membres de la Royal Navy tiraient le corbillard d’État.

Après ses funérailles, la reine et le prince Phillip ont été réunis dans la mort, alors que son cercueil a été déplacé pour la rejoindre à leur dernière demeure.

Sa Majesté est enterrée à la chapelle commémorative du roi George VI, qui fait partie de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.