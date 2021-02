Le duc et la duchesse de Sussex révèlent qu’ils attendent leur deuxième enfant

Le duc et la duchesse de Sussex attendent leur deuxième enfant, a confirmé dimanche leur bureau.

Un porte-parole du prince Harry, 36 ans, et de Meghan, 39 ans, a déclaré dans un communiqué: « Nous pouvons confirmer qu’Archie va être un grand frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant. »

Sur une photo en noir et blanc d’eux-mêmes, le couple était assis près d’un arbre avec la main de Harry placée sous la tête de Meghan alors qu’elle était allongée sur ses genoux avec sa main posée sur sa bosse.

Le bébé sera huitième sur le trône britannique.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: « Sa Majesté, le duc d’Édimbourg, le prince de Galles et toute la famille sont ravis et leur souhaitent bonne chance. »

Le duc a déclaré à l’expert en chimpanzés Jane Goodall en 2019 qu’il n’aurait que deux enfants pour le bien de la planète.

Goodall a dit: « Pas trop, » et Harry a répondu: « Deux, maximum. »

Harry et l’acteur américain Meghan Markle se sont mariés au château de Windsor en mai 2018. Leur fils Archie est né un an plus tard.

Début 2020, Meghan et Harry ont annoncé qu’ils quittaient leurs fonctions royales et déménageaient en Amérique du Nord, citant ce qu’ils disaient être les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques. Ils ont récemment acheté une maison à Santa Barbara, en Californie.

En novembre, Meghan a révélé qu’elle avait fait une fausse couche en juillet 2020, donnant un compte rendu personnel de l’expérience traumatisante dans l’espoir d’aider les autres.