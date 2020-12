Le prince Harry et Meghan Markle se lancent dans le podcasting grâce à un partenariat pluriannuel avec Spotify.

Le duc et la duchesse de Sussex font équipe avec le géant du streaming pour héberger et produire une série de podcasts via leur nouvelle société de production audio Archewell Audio, a annoncé mardi.

« Ce que nous aimons dans le podcasting, c’est qu’il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de nous connecter les uns aux autres sans distraction », lit-on dans le communiqué. «Avec les défis de 2020, il n’y a jamais eu de moment plus important pour le faire, car lorsque nous nous entendons et entendons les histoires de l’autre, nous nous rappelons à quel point nous sommes tous interconnectés.»

Le premier podcast du couple royal sera un spécial de vacances qu’ils animeront « qui présentera des histoires d’espoir et de compassion d’invités inspirants pour célébrer la nouvelle année. »

Le couple a également conclu un accord pluriannuel avec Netflix pour produire des documentaires, des programmes pour enfants et des films.