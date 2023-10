On a dit à un duc espagnol qu’il ne pouvait pas nommer sa fille comme il voulait parce que son nom était trop long.

Fernando Fitz-James Stuart devra raccourcir considérablement le nom de sa fille s’il veut qu’elle soit légalement enregistrée.

Le 17e duc de Huescar et son épouse Sofia Palazuelo ont récemment baptisé leur deuxième enfant Sofia Fernanda Dolores Cayetana Teresa Angela de la Cruz Micaela del Santisimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santisima Trinidad y de Todos Los Santos.

L’aristocrate, descendant direct du roi Jacques II d’Angleterre, a été informé que les règles du registre stipulent que le nom donné à un enfant ne doit pas dépasser « un nom composé » et « deux noms simples ».

“Dans l’inscription, le nom donné à l’enfant sera exprimé, même si on ne pourra pas enregistrer plus d’un nom composé, ni plus de deux noms simples”, selon le deuxième article de la loi sur les noms et prénoms et leur ordonnance, recueillies au Journal Officiel de l’État.

Le nom serait un hommage à la défunte duchesse d’Alba, aux autres membres de la famille et aux dévotions religieuses.

“Le premier prénom, Sofia, par exemple, a été choisi en l’honneur de sa mère et grand-mère, Sofia Barroso, et le second, Fernanda, en hommage à son père, duc de Huescar, ainsi qu’à son grand-oncle, Fernando Martínez. d’Irujo, marquis de San Vicente del Barco”, rapporte El Pais.

Le baptême a eu lieu à San Román, dans le centre historique de Séville, le 7 octobre, suivi d’un dîner dans les jardins du palais Duenas.

C’est là que la première fille du duc a également été baptisée en 2021.

De nombreux invités ont assisté au baptême, parmi lesquels Matilde Solis, la grand-mère des filles, et Jorge Rojas, un ami d’enfance proche du duc.

Sofia portait également la jupe de baptême que sa sœur et son père utilisaient, selon El Pais.

Le duc est l’un des huit petits-enfants de feu la duchesse d’Albe, connue comme la femme la plus riche d’Espagne.

La défunte duchesse, Maria del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva, était la personne la plus titrée au monde, selon le Guinness World Records.