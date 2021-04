3:16



Retour sur la vie sportive du duc d’Édimbourg, le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans

Les sports à travers le Royaume-Uni et au-delà sont restés silencieux vendredi pour rendre hommage au duc d’Édimbourg après sa mort à l’âge de 99 ans.

Un silence de deux minutes a eu lieu à Aintree, avant le deuxième jour de la réunion du Grand National, et sur les terrains de cricket du pays pendant les matchs du championnat du comté.

Les joueurs de Fulham et des Wolves sont également restés silencieux avant leur match de Premier League vendredi soir, tout comme les joueurs de Watford et de Reading lors de leur match de championnat.

Les joueurs de Fulham et Wolves observent un silence de deux minutes à la mémoire du duc d’Édimbourg

Deux minutes de silence auront lieu avant tous les autres matches de Premier League ce week-end, tandis que la Football Association (FA) a déclaré que les drapeaux à Wembley et à St George’s Park voleraient en berne.

Angleterre Les femmes et leurs adversaires La France a rendu hommage avant leur match amical à Caen vendredi, bien que la FA ait déclaré qu’il ne serait « pas approprié de mener une activité médiatique » après le match, ajoutant que « notre activité autour du match doit respecter et refléter la sombre l’humeur de la nation « .

Leeds Rhinos Netball et Team Bath Netball observent une minute de silence en signe de respect pour le regretté duc d’Édimbourg, le prince Philip. pic.twitter.com/dsTFVBm4zB – Sky Sports Netball (@SkyNetball) 9 avril 2021

Des hommages seront rendus dans toute la Ligue anglaise de football ce week-end, son président Rick Parry disant du duc: « En tant que patron de plus de 800 organisations, sa haute estime pour l’encouragement du sport et du bien-être des jeunes était sans équivoque, et sa perte sera sans aucun doute ressentie non seulement ici au Royaume-Uni, mais dans le monde entier. »

2:47 Watford et Reading ont observé deux minutes de silence avant leur match pour rendre hommage au regretté prince Philip, duc d’Édimbourg, malheureusement décédé vendredi. Watford et Reading ont observé deux minutes de silence avant leur match pour rendre hommage au regretté prince Philip, duc d’Édimbourg, malheureusement décédé vendredi.

Le directeur de Tottenham, Jose Mourinho, a rendu hommage après avoir appris la mort du prince Philip juste avant sa conférence de presse vendredi, en déclarant: « Je voudrais exprimer mes condoléances à la famille royale et être très honnête et dire que j’ai le plus grand respect pour le royal. Famille.

« Je crois que ce n’est pas seulement ce pays qui va partager ces sentiments, car je ne suis pas anglais et je sais que beaucoup comme moi, nous avons le plus grand respect. »

Le palais de Buckingham a annoncé la mort du prince Philip vendredi midi, affirmant qu’il était décédé paisiblement au château de Windsor. Le gouvernement n’a demandé à aucun sport d’annuler des événements ce week-end, y compris le Grand National à Aintree.

2:17 Tout le monde à l’hippodrome d’Aintree est resté silencieux pour marquer le décès du prince Phillip, le duc d’Édimbourg Tout le monde à l’hippodrome d’Aintree est resté silencieux pour marquer le décès du prince Phillip, le duc d’Édimbourg

Le duc était un membre honoraire du Jockey Club, dont l’intendant Sandy Dudgeon a déclaré: «Nous avons reçu la nouvelle de la mort du duc d’Édimbourg avec une grande tristesse.

« Au nom du Jockey Club, je tiens à présenter nos plus sincères condoléances à notre patron, Sa Majesté la Reine, et à tous les membres de la famille royale. »

Le duc était bien connu dans les milieux équestres, où il a contribué à développer le sport de la conduite en calèche et est devenu champion du monde en 1980.

Le duc d’Édimbourg était un joueur de polo enthousiaste et talentueux

Il a également joué au polo jusqu’à l’âge de 50 ans, a été président de la Fédération internationale des sports équestres pendant 22 ans et a été un habitué de Royal Ascot, où la reine a remporté des victoires avec plusieurs chevaux qu’elle possédait, dont Estimate à la Gold Cup en 2013. .

Des hommages ont été rendus par une foule d’autres sports, y compris le rugby, où la Rugby Football League, la Rugby Football Union et la Welsh Rugby Union ont loué le service du prince Philip et exprimé leurs condoléances à Sa Majesté la Reine et à sa famille.

Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg. Toutes nos pensées vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille. pic.twitter.com/h0w0f4ELWB – Angleterre Rugby (@EnglandRugby) 9 avril 2021

Le président de l’Angleterre et du Pays de Galles, Ian Watmore, a déclaré: «Je suis sûr que je parle au nom de toute la famille du cricket quand je dis à quel point je suis triste d’apprendre le décès du duc d’Édimbourg.

Le prince Philip était un fan de cricket de longue date

« Sa passion pour le sport que nous aimons tous était bien connue et les trophées remis aux champions de comté masculins et féminins sont un hommage à son dévouement à notre sport. Nous lui devons une grande dette pour son soutien et sa passion pendant de nombreuses décennies. »

Le président de l’Association olympique britannique, Sir Hugh Robertson, a déclaré: «C’est avec une grande tristesse que la famille olympique britannique apprend le décès de SAR le duc d’Édimbourg.

«Je tiens à offrir nos sincères condoléances à Sa Majesté la Reine et à la Famille Royale, et en particulier à notre Président SAR la Princesse Royale. Les pensées de la nation les accompagnent toutes en ce moment.