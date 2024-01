À Balneario Camboriu, sept des dix bâtiments les plus hauts du Brésil se sont élevés, y compris la plus haute tour résidentielle d’Amérique latine. Balneario Camboriu est devenu un test pour savoir ce qui se passe lorsque les promoteurs privés ont carte blanche

Les biens immobiliers les plus chers du Brésil ne se trouvent pas sur les plages de Rio de Janeiro ni dans les tours d’appartements de luxe de Sao Paulo. C’est dans la petite ville de Balneario Camboriu, surnommée le « Dubaï du Brésil ».

La ville, avec quelque 150 000 habitants, est passée au cours du dernier demi-siècle d’un petit village de pêcheurs à une expérience de ce qui se passe lorsque les promoteurs privés ont carte blanche.

Sept des dix bâtiments les plus hauts du Brésil s’y sont élevés, dont la plus haute tour résidentielle d’Amérique latine. Parmi les acheteurs figurent une star du football brésilien Neymar et des familles milliardaires derrière des fortunes bâties grâce à l’industrie et à l’agriculture.

Le « Dubaï du Brésil » est à une heure de vol de Sao Paulo



Dans cet ancien village de pêcheurs, les gratte-ciel de luxe adaptés aux riches font grimper le prix de l’immobilier résidentiel.

Le résultat est une ville qui est devenue une destination de vacances préférée pour de nombreuses personnes attirées par ses vues panoramiques, ses rues sûres et sa relative prospérité dans un pays aux prises avec la criminalité et la pauvreté. Et qui, en même temps, est mal préparée à la croissance incontrôlée qui a conduit à eau de mer contaminéeles goulots d’étranglement des infrastructures et la tarification de la classe moyenne.

Pour de nombreux habitants qui récoltent les fruits du boom, des slogans comme « O Brasil que deu certo » (Le Brésil qui a fonctionné) sont courants, ainsi que « O ceu eo limite » (Le ciel est la limite).

Pour d’autres, les comparaisons avec Dubaï, Singapour ou Miami sont risibles. Il n’y a pas d’hôtel cinq étoiles. Il y a peu de logements abordables ou de transports publics adéquats. De plus, de nombreux appartements coûteux – utilisés comme immeubles de placement ou comme résidences secondaires – restent vides.

Veronica Alves Teixeira vend des vêtements sur la plage centrale de la ville. Photographe : Daniel Cancel/Bloomberg

Veronica Alves Teixeira, une vendeuse de vêtements de plage de 57 ans, vit à Balneario Camboriu depuis 40 ans et vend des objets sur le sable depuis 26 ans. Elle n’a pas bougé de l’endroit où elle a acheté initialement car elle ne peut se permettre rien d’autre.

« Les gens disent : ‘On m’a dit qu’il y avait des favelas au Brésil et je suis arrivé et j’ai vu ça.’ Je dis : « Balneario n’est pas le Brésil » », a déclaré Teixeira.

Aucune entreprise n’est plus responsable de la croissance verticale de la ville que FG Empreendimentos. La société immobilière familiale est omniprésente, de la publicité à l’aéroport aux panneaux publicitaires dans les terrains vagues et aux bureaux de vente disséminés dans la ville. Et bien sûr, il y a la soixantaine de tours construites par FG, sur lesquelles les initiales de l’entreprise brillent en vert la nuit.

FG détient près de 50 % du marché et y construit depuis les années 1990. Fondée par Francisco Graciola, un entrepreneur et homme d’affaires local d’origine modeste dans la ville voisine de Gaspar, l’entreprise est désormais dirigée par son fils Jean Graciola, un homme de 44 ans en pleine forme, aux dents blanchies et au bronzage permanent.

Lui et son père ont parcouru le monde, de Dubaï à Singapour, Hong Kong, Panama et New York, pour en apprendre davantage sur les gratte-ciel. Ils ont construit la One Tower, la plus haute du Brésil, et prévoient désormais une tour de 110 étages, bientôt suivie par un bâtiment de 150 étages qui serait le projet résidentiel le plus haut du monde.

“Nous avons triplé nos ventes depuis 2019”, a déclaré le jeune Graciola dans une interview dans son bureau alors qu’il parcourait les projets laminés qu’il envisage de lancer. « Le profil des acheteurs a changé. Avant, une famille pouvait acheter un appartement pour elle-même. Maintenant, ils achètent un appartement par membre de la famille.

Jean Graciola est le PDG du promoteur FG Empreendimentos, qui détient près de 50 % des parts de marché de la ville. Graciola présente les nouveaux projets de son entreprise, notamment le projet de tour qui abritera le nouveau siège social de l’entreprise.

La star du football Cristiano Ronaldo fait équipe avec sa mère, Dolores Aveiro, et sa sœur Kátia Aveiro, pour une campagne FG Empreendimentos. La grande roue FG Big Wheel, à gauche, inaugurée en 2020, est l’une des principales attractions touristiques de la ville.

Magnat milliardaire Luciano Hang, propriétaire du détaillant Havan et l’un des principaux soutiens de Bolsonaro, est originaire de Brusque, à proximité, et possède plusieurs propriétés à Balneario. Il développe également de nouveaux projets avec FG après avoir co-investi dans plusieurs lots par le passé.

De riches familles industrielles, souvent d’origine allemande et italienne de l’État de Santa Catarina, ont été les premiers principaux moteurs d’investissement dans la ville balnéaire, aux côtés d’acheteurs des États voisins du Rio Grande do Sul et du Parana. Ces dernières années, de riches agriculteurs ont commencé à acheter des propriétés à Balneario Camboriu, à tel point que les sociétés immobilières ont même créé des plans de paiement spécialisés qui coïncident avec la saison des récoltes.

Balneario Camboriu possède en moyenne l’immobilier le plus cher du Brésil Quatre des six villes les plus chères se trouvent dans l’État de Santa Catarina

À 12 624 reais (2 580 dollars américains), Balneario Camboriu possède l’immobilier le plus cher au mètre carré moyen au Brésil, selon FipeZAP, qui suit les prix. La pandémie a accéléré la dynamique du marché et les valeurs ont augmenté de 11 % au cours de l’année écoulée.

Pendant ce temps, certaines propriétés en bord de mer ont vu leurs prix augmenter de plus de 30 % après l’extension du bord de mer. C’est le secteur privé, et non le gouvernement local, qui a financé ce projet – un signe de l’influence qu’exercent les promoteurs.

Toutes les personnes impliquées dans le marché immobilier ont semblé véritablement surprises par la question de savoir s’il existait une bulle immobilière qui pourrait éclater et causer des souffrances généralisées à l’économie locale.

Aujourd’hui, la fièvre se propage à Balneario Camboriu. Les villes voisines d’Itapema et d’Itajai ont vu les prix de l’immobilier augmenter respectivement de 20 % et 13 % au cours des 12 derniers mois, selon la FipeZAP. Cela fait de ces trois villes les endroits les plus chers pour acheter une propriété en dehors des capitales des États.

Agent immobilier Custodio Ribeiro Jr. à la One Tower de Balneario Camboriu.

L’agent immobilier Custodio Ribeiro Jr. a passé plus de la moitié de ses 36 années sur le marché à la fois en tant qu’acheteur et vendeur. Selon lui, cela ne sert à rien d’investir en bourse ou dans des obligations d’État lorsque les prix de l’immobilier ne cessent de grimper. En seulement six mois, il a vu des acheteurs vendre des propriétés pour réaliser un profit et des promoteurs, plutôt que des banques, financent souvent des achats.

Plus de 60% de l’activité de son cabinet IRC est à des fins d’investissement, tandis qu’une personne qu’il connaît a investi de l’argent dans plus de 20 propriétés.

« Le lien entre le privé et le public est très fort et crée une réserve d’argent presque infinie », a-t-il déclaré. “Avec le ciel comme limite et la ville ne limitant pas les hauteurs, vous pouvez construire le bâtiment le plus haut de la planète s’il y a un terrain suffisamment grand et des capacités d’ingénierie.”

The Yachthouse, condo résidentiel à tours jumelles, centre. L’espace piscine du Yachthouse.

Entre les deux extrémités du front de mer, les promoteurs se précipitent pour savoir quel projet atteindra en premier 100 000 reais le mètre carré.

À l’extrémité sud de la plage principale, des promoteurs locaux se sont associés à Pininfarina pour construire la tour jumelle de 80 étages. Yachthouse. Là-bas, la star du football Neymar possède un penthouse de quatre étages évalué à plus de 80 millions de reais. Et grâce à l’héliport de la propriété, les résidents peuvent entrer dans le bâtiment et monter à bord d’un yacht dans la marina adjacente sans sortir dans la rue.

À environ 10 kilomètres au nord, sur la plage de Brava, la construction se poursuit sans arrêt avec la construction de condominiums privés et de certaines des premières tours de la région.

C’est là que Carlos Trossini a développé Bravissima, qui propose des appartements ultra haut de gamme pouvant atteindre 800 mètres carrés (8 611 pieds carrés) et des terrains pour des hôtels particuliers. Mais cela semble très différent du reste du Balneario Camboriu car il s’agit de préserver la majeure partie de la forêt indigène sur les terres qu’il a achetées il y a 30 ans.

Carlos Trossini, le promoteur de Bravissima, dans son penthouse.

Les acheteurs comprennent des membres des familles milliardaires derrière le géant industriel Weg SA et la famille multimillionnaire Logemann qui possède le producteur agricole SLC Agricola, selon Trossini.

Lors d’une visite, Trossini a parcouru l’Instagram du mannequin Gisele Bundchen des photos qui ont été postés depuis son penthouse et sa propriété. Les acheteurs potentiels doivent être sélectionnés 48 heures avant une visite.

Eduardo Zanatta est l’un des 19 conseillers municipaux de Balneario Camboriu et le seul membre du Parti des travailleurs de gauche. C’est une tâche ardue dans une ville qui a voté à près de 90 % en faveur de Jaïr Bolsonaro lors des dernières élections. Le plus jeune fils de Bolsonaro, Jair Renan, y vit désormais et envisage de se présenter aux élections de cette année pour un siège au conseil.

« Je discute avec beaucoup de jeunes de la ville dont les parents ont acheté ici il y a 20 ou 30 ans. Mais aujourd’hui, cette génération n’a aucune chance d’avoir sa propre place », a déclaré Zanatta, 38 ans. “C’est trop cher.”

Mariana Schlickmann en fait partie. Le professeur d’université a écrit un livre sur l’histoire de la ville où elle a grandi et vécu la majeure partie de sa vie. Aujourd’hui, autour d’un café à Itajai, elle affirme que son revenu de classe moyenne ne lui permet pas de s’offrir un logement là-bas.

« C’est une ignorance que de vouloir simplement gagner de l’argent maintenant et de ne pas penser à l’avenir de la ville », a-t-elle déclaré. “C’est insoutenable.”

Mariana Schlickmann, universitaire et historienne, à Itajai.

Pour les travailleurs du bâtiment et des services, il est presque impossible de vivre à proximité de leur travail. La ville de Camboriu, située de l’autre côté de l’autoroute encombrée BR-101, est beaucoup plus pauvre et une partie de la contamination qui aboutit sur la plage provient du manque d’eau traitée.

Comme la plupart des conseillers municipaux, le maire de Balneario Camboriu, Fabricio Oliveira, est conservateur.