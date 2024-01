Le drone ennemi qui a frappé une base américaine en Jordanie pourrait être confondu avec un drone américain

La théorie de travail sur la façon dont un drone ennemi a échappé aux défenses d’une base américaine en Jordanie est que le personnel américain a confondu le drone ennemi avec l’un des leurs revenant d’une mission de surveillance, ont confirmé lundi deux responsables américains.

Un responsable américain a confirmé que le drone d’attaque ennemi s’est approché de la base à basse altitude et a touché une zone d’habitation au niveau de la Tour 22.

L’attaque de dimanche menée par des militants soutenus par l’Iran a tué trois militaires américains et en a blessé au moins 34 autres, ont déclaré des responsables américains, le président Joe Biden ayant averti que cette frappe entraînerait des représailles américaines, l’Iran ayant nié toute implication.

Ces morts devraient inciter les États-Unis à s’impliquer davantage dans la région, car il s’agit des premiers dans la ligne de mire des troupes américaines depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre en réponse à l’attaque terroriste du Hamas.

Les États-Unis ont soutenu Israël contre le Hamas à Gaza tout en essayant d’empêcher les combats d’envelopper l’ensemble du Moyen-Orient, même si les États-Unis ont déclaré que des militants soutenus par l’Iran avaient mené une série de frappes en Irak, en Syrie et au Yémen en opposition à la campagne israélienne.

Mais les responsables du Pentagone ont également déclaré que la mort de militaires américains susciterait une réponse ferme, même si une telle mesure pourrait entraîner les États-Unis et d’autres puissances régionales et internationales encore plus loin dans un conflit qui prend de l’ampleur.

“N’ayez aucun doute : nous demanderons des comptes à tous les responsables au moment et de la manière que nous choisirons”, a déclaré Biden dans un communiqué dimanche.

Plus tard, lors d’un événement en Caroline du Sud, Biden a observé une minute de silence pour les morts et a déclaré : « Nous répondrons ».

En réponse aux frappes, un porte-parole de la Mission iranienne auprès de l’ONU a déclaré dimanche soir : « L’Iran n’a rien à voir avec les attaques en question. Le conflit a été initié par l’armée américaine contre des groupes de résistance en Irak et en Syrie ; ces opérations sont réciproques entre eux.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déploré l’attaque dans sa propre déclaration, promettant que « le président et moi ne tolérerons pas d’attaques contre les forces américaines et que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre les États-Unis, nos troupes et nos intérêts ».

Les trois militaires tués n’ont pas été immédiatement identifiés, dans l’attente d’une notification à leurs familles, selon le commandement central américain, qui a publié dimanche un bref communiqué confirmant l’incident.

La grève a eu lieu à l’avant-poste de la Tour 22, a indiqué un responsable de l’administration.

Le CENTCOM a initialement déclaré que 25 soldats avaient été blessés lors de l’attaque par un drone unidirectionnel, également connu sous le nom de drone « suicide ». Le nombre de blessés a ensuite augmenté à au moins 30, selon un responsable de la défense, puis à au moins 34, a indiqué le CENTCOM dans un communiqué ultérieur. Huit des blessés ont été évacués vers des soins de plus haut niveau mais se trouvaient dans un état stable.

Certains des militaires blessés ont été grièvement blessés par des éclats d’obus et d’autres ont été examinés pour des traumatismes crâniens, a déclaré un responsable du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Le nombre de blessés pourrait changer, a indiqué ce responsable.

Jacquelyn Martin/AP

Biden a été briefé à plusieurs reprises dans les heures qui ont suivi la frappe et a déclaré dans sa déclaration de dimanche que les États-Unis « étaient toujours en train de rassembler les faits » entourant « l’attaque totalement injuste », qui, selon lui, s’est produite samedi soir.

La Maison Blanche a précisé que l’attaque s’était produite tôt dimanche en Jordanie, ou samedi soir, heure de l’Est.

Le président, dans sa déclaration de dimanche, a salué les militaires tués pour leur « bravoure inébranlable. Inébranlable dans leur devoir. Inébranlable dans leur engagement envers notre pays ».

Située dans la région nord-est de la Jordanie, la Tour 22 est un petit avant-poste qui soutient les opérations transfrontalières de la base américaine d’al-Tanf en Syrie et contribue à la mission de conseil et d’assistance du Pentagone auprès de l’armée jordanienne.

Les milices soutenues par l’Iran ont mené ces derniers mois plus d’une centaine d’attaques dans la région, principalement contre les troupes américaines stationnées en Irak et en Syrie, mais aussi contre des navires américains et des navires commerciaux internationaux dans la mer Rouge et le golfe d’Aden.

Les frappes ont blessé de nombreux soldats américains, dont un qui a été grièvement blessé le jour de Noël lors d’une attaque contre la base aérienne d’Erbil en Irak.

Deux Navy SEALS ont également été présumés morts après avoir été perdus en mer lors d’une mission qui a réussi à intercepter un navire transportant des pièces de missiles de fabrication iranienne à destination du Yémen.

Les forces américaines ont commencé à mener des frappes de représailles ciblées contre des combattants au Moyen-Orient en octobre, que le Pentagone a toujours décrites comme des mesures défensives destinées à dégrader les compétences des milices et à les dissuader de l’escalade.

Après des mois d’attaques ciblant principalement des navires commerciaux dans les eaux entourant le Yémen, les États-Unis ont également lancé plusieurs frappes contre les rebelles Houthis du pays en janvier.

Les responsables américains ont initialement exprimé l’espoir que la conduite d’opérations sur les deux théâtres réduirait la capacité des groupes belligérants à poursuivre le conflit, mais les échanges de représailles avec les militants en Syrie, en Irak et au Yémen se sont au contraire progressivement intensifiés.

Cette tendance prolongée a alimenté les questions sur la stratégie militaire plus large.

“Qu’est-ce qu’ils [critics of the current approach] vouloir? Un conflit plus large ? Voulez-vous que nous soyons engagés dans une guerre à grande échelle ?”, a déclaré le général CQ Brown Jr., président des chefs d’état-major interarmées, dans une récente interview avec Martha Raddatz, correspondante en chef des affaires mondiales d’ABC News.

Certains législateurs ont également critiqué la Maison Blanche pour ne pas avoir demandé au préalable l’autorisation du Congrès pour les frappes au Yémen, bien que l’administration maintienne qu’elle a agi en vertu de l’autorité légale existante pour mener de telles opérations.

Planet Labs PBC via AP, FILE

Dans les heures qui ont suivi la confirmation de la grève en Jordanie, un nombre croissant de membres du Congrès ont pris la parole. Beaucoup d’entre eux ont présenté leurs condoléances aux militaires tués et blessés, et les républicains ont fait valoir que l’administration Biden n’avait pas réussi à s’attaquer de manière adéquate à l’Iran.

“Nous avons besoin d’une réinitialisation majeure de notre politique au Moyen-Orient pour protéger nos intérêts de sécurité nationale et restaurer la dissuasion”, a déclaré le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, dans un communiqué, alors que le président de la Chambre, Mike Johnson, a appelé à “un message clair comme de l’eau de roche à travers le monde que les attaques sur nos troupes ne sera pas toléré.

Dans l’interview enregistrée la semaine dernière avec Martha Raddatz, on a demandé au général Brown si la mort d’Américains au Moyen-Orient aurait un impact sur sa prise de décision.

Il a déclaré que l’armée faisait « tout ce qu’elle pouvait pour protéger nos forces » et a souligné que les États-Unis ne voulaient pas de « conflit plus large » dans la région – et qu’il ne pensait pas non plus que l’Iran souhaitait une guerre avec les États-Unis.

“Nous ne voulons pas nous engager sur la voie d’une plus grande escalade qui conduirait à un conflit beaucoup plus vaste au sein de la région”, a déclaré Brown.

Avant le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les forces américaines au Moyen-Orient ont connu une période de calme relatif pendant deux ans.

La dernière attaque majeure ayant entraîné la mort de plusieurs militaires américains au combat a été l’attentat à la bombe à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul, en Afghanistan, en août 2021, qui a coûté la vie à 13 soldats américains et à plus de 180 citoyens afghans.

Will Gretsky, Mariam Khan, Meghan Mistry, Lauren Peller, Martha Raddatz, Luis Martinez et Anne Flaherty d’ABC News ont contribué à ce rapport.

Note de l’éditeur : cette histoire en développement a été mise à jour.