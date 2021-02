Le droitier Aaron Sanchez, les géants atteignent 4 millions de dollars, contrat d’un an

SAN FRANCISCO: Le droitier Aaron Sanchez a finalisé dimanche un contrat d’un an de 4 millions de dollars avec les Giants de San Francisco, donnant au club un autre partant expérimenté pour rejoindre Johnny Cueto dans la rotation.

Les Giants ont déclaré que Sanchez pourrait gagner jusqu’à 2,5 millions de dollars de plus en bonus de performance en fonction des départs: 250 000 $ chacun pour 16 et 18 départs et 500 000 $ chacun pour 20, 22, 24 et 26 matchs commencés. Il a été en proie à des blessures ces dernières années.

Sanchez, 28 ans, n’a pas lancé depuis 2019, passant la saison raccourcie de l’année dernière alors qu’il se remettait d’une opération à l’épaule. Il a présenté une fiche de 5-14 avec une MPM de 5,89 en 27 départs et 131 1/3 de manches en jouant pour Toronto et Houston.

All-Star 2016 pour les Blue Jays, il n’a fait que 20 départs en 2018 et huit départs l’année précédente à cause d’une ampoule et d’un ongle fendu.

Les Giants ont dégagé de la place sur la liste de 40 joueurs pour Sanchez en désignant le droitier Trevor Gott pour une affectation.

