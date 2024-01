Le droit sud-africain à La Haye

Le 11 janvier 2024, la République d’Afrique du Sud a déposé une requête auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ) à La Haye. Il a accusé Israël d’avoir commis le génocide à Gaza et a demandé à la CIJ d’intervenir judiciairement. La base juridique de cette demande est la Convention des Nations Unies de 1948 pour la prévention et la répression du génocide, qui définit le génocide comme :

l’un des actes suivants commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tant que tel : a) Tuer des membres du groupe; b) Causer des dommages corporels ou mentaux graves aux membres du groupe ; c) Soumettre délibérément au groupe des conditions d’existence susceptibles d’entraîner sa destruction physique totale ou partielle; d) Imposer des mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe; e) Transfert forcé d’enfants d’un groupe vers un autre groupe.

Nous saurons, peut-être dans quelques semaines, ce que la CIJ pense du cas de l’Afrique du Sud. Beaucoup – y compris Tal Becker, conseiller juridique du ministère israélien des Affaires étrangères – l’ont déjà dénoncé comme une inversion de l’histoire récente. C’est le Hamas, soulignent-ils, qui a appelé au génocide de ses ennemis, et qui a déclenché un pogrom le 7 octobre.

Discours d’ouverture à la CIJ par Tal Becker.

Néanmoins, il vaut la peine d’examiner la candidature sud-africaine afin de comprendre à quel point elle est mal construite sur le plan juridique et à quel point elle est trompeuse en termes de propagande. De manière générale, les requêtes déposées devant n’importe quel tribunal – pénal ou civil, national ou international – contiennent des références à des preuves concrètes et une lecture attentive de la jurisprudence pour étayer les allégations contenues dans celles-ci. La candidature sud-africaine n’a ni l’un ni l’autre.

La demande compte 84 pages et comprend 574 notes de bas de page. Son objectif n’est pas de condamner un Israélien en particulier pour génocide, mais de montrer qu’un à première vue Il existe un cas qui mérite l’intervention de la CIJ. L’Afrique du Sud cite l’affaire intentée en 2019 par la Gambie contre le Myanmar, alléguant le génocide par ce dernier du peuple Rohingya, un groupe ethnique musulman de l’État de Rakhine, dont des centaines de milliers ont fui vers le Bangladesh. Dans cette affaire, la CIJ a statué qu’un à première vue Il existait un cas de génocide, sur la base des preuves présentées dans le rapport achevé en 2018 par une mission d’enquête des Nations Unies dans la région. Le le tribunal a noté que « au moins certains des actes allégués par la Gambie sont susceptibles de relever des dispositions de la [Genocide] Convention.” La CIJ a alors ordonné au Myanmar de mettre fin à ses activités génocidaires. L’Afrique du Sud espère faire de même avec Israël.

Blinne Ni Ghralaigh KC présente le dossier contre Israël à la CIJ.

La mission d’établissement des faits de l’ONU dans le cas du Myanmar a mené une enquête de deux ans, au cours de laquelle elle a interrogé plus de 1 000 victimes et analysé des documents, des photographies et des vidéos. Il a enregistré plus de 1 000 exemples de discours de haine anti-Rohingya rien que sur Facebook. Elle a trouvé des preuves d’une famine délibérée résultant de la confiscation des champs et de l’abattage du bétail. Elle a trouvé des preuves concordantes de massacres face à face dans des centaines de villages, notamment des meurtres de très jeunes enfants et des nourrissons jetés dans des maisons et des rivières en feu. La mission de l’ONU a également fait état de violences sexuelles généralisées, notamment d’un « schéma notable » de « viols collectifs massifs » – en effet, les descriptions ressemblent étrangement aux récits de violences sexuelles commises par des membres du Hamas le 7 octobre.

Le cas du Myanmar est principalement utilisé pour établir la capacité de l’Afrique du Sud à porter des accusations de génocide devant la CIJ, ainsi que la capacité de la CIJ à intervenir, mais les deux cas sont totalement différents. Les Rohingyas n’ont pas de charte nationale appelant à la destruction du Myanmar, ils n’ont pas lancé de milliers de roquettes sur des villes et des villages, et ils n’ont pas mené d’attaques terroristes systématiques contre les civils du Myanmar. Il n’existe pas non plus de chœur mondial à l’ONU vilipendant l’État du Myanmar et appelant à son éradication. Enfin, l’enquête de l’ONU sur le Myanmar a été sérieuse et minutieuse, et n’a pas été simplement préparée avec un résultat prédéterminé. Mais le principal problème de l’argumentation sud-africaine contre Israël ne concerne pas son contexte politique ou sa position juridique, mais son fondement probant.

Les premières pages de l’application rapportent que d’autres dirigeants mondiaux ont qualifié les actions d’Israël à Gaza de génocidaires, notamment les dirigeants de l’Iran, de l’Algérie, de la Turquie, de l’Irak, de la Libye et du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Personne ne sait comment ces déclarations d’opinion peuvent être considérées comme des preuves de quoi que ce soit. La candidature cite également d’anciennes commissions d’enquête de l’ONU pour affirmer qu’Israël poursuit un génocide des Palestiniens depuis des années. Il ignore que la méthodologie de ces commissions était profondément erronée. Leurs enquêtes ont duré des jours, et non des années, et leurs preuves reposaient principalement sur les témoignages de témoins à Gaza qui n’avaient aucune connaissance des prises de décision israéliennes. Parfois, cette pratique est involontairement comique, comme lorsque l’Afrique du Sud cite un rapport économique de l’ONU de 2015 qui prédit que Gaza « pourrait devenir inhabitable d’ici 2020 », sans expliquer pourquoi la population de Gaza continue d’augmenter.

D’autres utilisations des rapports d’enquête antérieurs de l’ONU sont tout simplement fallacieuses. En septembre 2009, l’ONU a mené une enquête sur l’opération israélienne à Gaza de 2008-2009 connue sous le nom de Plomb Durci, un engagement militaire de trois semaines à la suite d’un barrage d’attaques à la roquette du Hamas. La candidature sud-africaine reproduit textuellement 19 passages de ce rapport, y compris des affirmations incendiaires selon lesquelles Israël aurait utilisé les tirs de roquettes du Hamas comme prétexte pour cibler « la population de Gaza dans son ensemble », et que Plomb durci était « une attaque délibérément disproportionnée destinée à punir, humilier et terroriser une population civile.

Le rapport de 2009 est mieux connu sous le nom de Rapport Goldstone, du nom du juge de la Cour suprême sud-africaine Richard Goldstone qui a dirigé la mission d’enquête de l’ONU. Le rapport Goldstone présentait de nombreux problèmes, le moindre n’étant pas qu’une partie de la « recherche des faits » provenait de deux jours d’audiences publiques télévisées dans la ville de Gaza. Au cours de ces audiences, des membres de la commission, comme la Pakistanaise Hina Jilani, ont posé aux témoins des questions suggestives telles que : « Puis-je vous demander si vous êtes en mesure de nous donner une idée s’il y avait une sorte de schéma de destruction ? D’autres témoins, lors de leur déposition concernant la destruction d’une mosquée à Jabaliya, ont omis de mentionner que la mosquée avait été utilisée à des fins militaires. Les propres sources des Brigades Izz al-din al-Qassam ont révélé plus tard que les personnes tuées dans la mosquée étaient des responsables du Hamas et du Jihad islamique.

La candidature sud-africaine ne mentionne pas non plus qu’en 2011, Richard Goldstone lui-même a désavoué les conclusions de sa propre commission après avoir examiné les preuves israéliennes. « Même si les enquêtes publiées par l’armée israélienne et reconnues dans le rapport du comité de l’ONU ont établi la validité de certains incidents sur lesquels nous avons enquêté dans des cas impliquant des soldats individuels », a-t-il écrit dans le Washington Post, « ils indiquent également que les civils n’ont pas été intentionnellement visés par une question de politique ». Il ajouta:

Le but du rapport Goldstone n’a jamais été de prouver une fatalité contre Israël. J’ai insisté pour modifier le mandat initial adopté par le Conseil des droits de l’homme, qui était biaisé contre Israël. J’ai toujours été clair sur le fait qu’Israël, comme toute autre nation souveraine, a le droit et l’obligation de se défendre et de défendre ses citoyens contre les attaques venant de l’étranger et de l’intérieur. Ce qui n’a pas été assez souvent reconnu, c’est le fait que notre rapport marquait la première fois que des actes illégaux de terrorisme du Hamas faisaient l’objet d’une enquête et d’une condamnation par les Nations Unies. J’avais espéré que notre enquête sur tous les aspects du conflit de Gaza ouvrirait une nouvelle ère d’impartialité au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, dont l’histoire de partialité contre Israël ne peut être mise en doute.

Étonnamment, le nom de Richard Goldstone ne figure nulle part dans l’ensemble de la candidature sud-africaine. Goldstone a été une figure essentielle dans le démantèlement de l’apartheid en Afrique du Sud et le procureur qui a inculpé Jean-Paul Akayesu, le premier homme jamais reconnu coupable de génocide. Le fait que les auteurs de la demande, qui prétendent défendre les droits de l’homme, soient trop gênés pour mentionner l’une des personnalités les plus éminentes des droits de l’homme en Afrique du Sud, est révélateur.

Les principaux arguments de la requête concernant la guerre actuelle à Gaza sont également viciés en termes de valeur probante. La guerre n’est pas encore terminée, et il n’a donc pas été possible de rassembler des milliers de témoignages et de documents concordants. Presque toutes les preuves proviennent de déclarations de l’ONU, et de deux sources en particulier.

La première de ces sources sont les « Flash Updates » quotidiens publiés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (UN OCHA). Pour démontrer l’intention génocidaire d’Israël, l’application cite ces mises à jour plus de 70 fois, qui sont censées rapporter les atrocités israéliennes en temps réel, avec le bilan exact des morts lors d’engagements très récents. À plusieurs reprises, l’Afrique du Sud cite le Flash Update n°78 (27 décembre 2023) et son tableau quotidien associé de « rapport d’impact » de la même date pour soutenir l’allégation – répétée six fois – selon laquelle les Israéliens ont infligé 21 110 morts jusqu’à cette date, dont 70 % on dit qu’il s’agissait de femmes et d’enfants.

Citer le même rapport à plusieurs reprises ne constitue pas une preuve corroborante. Plus important encore, la candidature sud-africaine ne remet pas en question la fiabilité des chiffres fournis par le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, et ne mentionne pas non plus que le ministère de la Santé ne parvient pas à faire la distinction entre les combattants du Hamas et du Jihad islamique tués, et les Gazaouis tués par inadvertance ou délibérément par ceux-ci. groupes et Gazaouis tués dans…