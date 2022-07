Le droit de voyager dans un monde post-Roe

Le droit de voyager entre les États, a-t-il dit, “est assez solidement enraciné dans la structure constitutionnelle et la pratique constitutionnelle de longue date”. Mais ce n’est qu’une partie du puzzle.

“Lisez attentivement”, a déclaré le professeur Kreimer à propos de la déclaration du juge Kavanaugh, “il ne peut même pas suggérer de protection contre la poursuite de la résidente à son retour – ou la recherche de sanctions contre les médecins dans les États sanctuaires, soit par des poursuites, soit par des actions en dommages-intérêts”.

Si le juge Kavanaugh avait voulu citer un précédent de la Cour suprême qui semble à la fois approprié et expansif, il aurait peut-être choisi Bigelow c. Virginia, une décision de 1975 qui a annulé la condamnation d’un rédacteur en chef qui avait publié une publicité en Virginie pour des services d’avortement à New York lorsque les avortements étaient illégaux en Virginie.

L’affaire a porté sur le premier amendement, mais l’auteur de l’opinion majoritaire, le juge Harry A. Blackmun, a également soulevé des points plus larges.

“La législature de Virginie n’aurait pas pu réglementer l’activité de l’annonceur à New York et n’aurait évidemment pas pu interdire l’activité dans cet État”, a-t-il écrit. «La Virginie ne pouvait pas non plus empêcher ses résidents de se rendre à New York pour obtenir ces services ou, comme l’État l’a concédé, les poursuivre pour s’y être rendus. Virginia n’avait aucune autorité pour réglementer les services fournis à New York.

La déclaration du juge Kavanaugh était beaucoup plus étroite, a déclaré le professeur Kreimer. “Kavanaugh ne s’est pas engagé à protéger quoi que ce soit au-delà des” voyages “”, a-t-il déclaré. “Ainsi, bien qu’une protection robuste puisse émerger, ce n’est pas un résultat sur lequel on peut compter.”