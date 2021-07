Le droit de vote est en danger dans l’état du champ de bataille du Michigan

Les républicains du Michigan veulent adopter une législation éclair qui restreint le droit de vote dans l’État clé du champ de bataille – et ils ont un plan audacieux pour faire adopter leurs idées, même s’ils doivent faire face à un gouverneur démocrate qui pourrait normalement opposer son veto à leurs projets de loi.

Les législateurs de l’État ont proposé 39 projets de loi différents ciblant les élections, y compris ceux qui restreignent le vote des absents, un projet de loi qui pourrait empêcher l’État de certifier les élections et une paire de projets de loi qui donneraient aux agents électoraux ordinaires un pouvoir tout simplement extraordinaire pour restreindre le vote.

Jusqu’à récemment, le Michigan semblait à l’abri du type de législation anti-vote qui a proliféré dans les États contrôlés par le GOP comme la Géorgie et le Texas. L’État a un gouverneur démocrate, Gretchen Whitmer, qui pourrait opposer son veto aux projets de loi visant à fausser les élections futures en faveur du Parti républicain, et les majorités du GOP à la législature de l’État sont trop faibles pour passer outre un veto.

Mais, au début du mois, le chef de la majorité au Sénat de l’État, Mike Shirkey (à droite), a annoncé que les républicains prévoyaient d’invoquer un processus qui pourrait leur permettre de contourner le veto du gouverneur et d’adopter un ensemble de « demi-douzaine » projets de loi liés aux élections. En vertu de la constitution de l’État, un groupe relativement restreint d’électeurs peut proposer une législation par le biais d’une pétition, puis cette législation peut être promulguée par la législature de l’État. En utilisant ce processus, la législature contrôlée par le GOP pourrait adopter ce paquet par un vote à la majorité simple dans les deux chambres, et Whitmer serait impuissant à y opposer son veto – bien que les démocrates pourraient potentiellement forcer un référendum sur le paquet GOP.

De plus, bien qu’il ne soit pas encore clair quelles propositions seront incluses dans la demi-douzaine de projets de loi de Shirkey, certaines des dizaines de propositions des législateurs du GOP semblent ne servir qu’à rendre le vote suffisamment onéreux pour priver les électeurs du droit de vote. Une paire de projets de loi adoptés par la State House, par exemple, pourrait forcer au moins certains électeurs à montrer une pièce d’identité à deux reprises à deux reprises – une fois à leur bureau de vote et de nouveau à un greffier de comté situé dans un bureau du gouvernement central – ou bien leur bulletin de vote sera jeté.

Les enjeux de ce combat sont assez élevés, non seulement pour les Michiganders et leur politique étatique, mais également pour la politique nationale. Le Michigan a eu l’une des courses au Sénat américain les plus proches du pays en 2020 – une course qui aurait donné le contrôle du Sénat au GOP si le sénateur Gary Peters (D-MI) avait eu des performances légèrement pires. C’est également un État clé du champ de bataille que l’ancien président Donald Trump a remporté en 2016 et que le président Joe Biden a remporté en 2020. Si Biden ne remporte pas le Michigan en 2024, son chemin vers la réélection semble sombre.

Alors que les bulletins de vote étaient toujours en cours de dépouillement lors des élections de 2020, des centaines de partisans de Trump – dont certains portaient des armes à feu – ont protesté contre le dépouillement dans le bastion démocrate de Détroit. Les responsables républicains du comté de Wayne, qui comprend Detroit, ont brièvement tenté de bloquer la certification du décompte des voix dans ce comté, bien qu’ils aient finalement reculé. Après qu’Aaron Van Langevelde, un responsable de l’État au sein du Conseil des solliciteurs d’État du Michigan, ait voté pour certifier la victoire de Biden dans l’ensemble de l’État, les républicains l’ont retiré du conseil.

Selon l’Associated Press, Trump a personnellement fait pression sur les responsables républicains du Michigan pour tenter de bloquer la victoire de Biden, convoquant même des membres de la législature de l’État à la Maison Blanche.

La nouvelle série de lois électorales, en d’autres termes, pourrait ne priver du droit de vote qu’un petit nombre de personnes, selon les projets de loi qui en font une loi et la manière dont ils sont appliqués. Mais ils semblent faire partie d’un effort plus large visant à discréditer les élections remportées par les démocrates, à mettre un pouce sur la balance électorale en faveur des républicains et à justifier le mensonge de Trump selon lequel c’est lui, et non Biden, qui a remporté les élections de 2020. Et, dans cet État étroitement divisé, même un petit nombre d’électeurs privés de leurs droits pourraient faire basculer une élection.

Alors, qu’y a-t-il dans le paquet de factures du Michigan GOP?

On ne sait pas encore lequel des 39 projets de loi proposés par les législateurs de l’État que les républicains prévoient de pousser. Ces projets de loi comprennent un large éventail de propositions visant à rendre le vote plus difficile, notamment en limitant l’utilisation de boîtes de dépôt pour collecter les bulletins de vote par correspondance, en imposant des exigences d’identification plus strictes aux électeurs, en habilitant les observateurs électoraux partisans et en exigeant une majorité qualifiée des commissions électorales des comtés pour accepter de certifier les résultats des élections.

Dans une interview du 1er juillet, cependant, Shirkey a signalé qu’une exigence d’identification d’électeur ferait probablement partie de l’ensemble, décrivant une exigence d’identification comme « solide comme un roc ». Les lois sur l’identification des électeurs exigent que les électeurs présentent une pièce d’identité pour voter. Les républicains défendent souvent ces lois comme étant nécessaires pour empêcher l’usurpation d’identité aux urnes, mais de nombreuses études et enquêtes montrent qu’une telle fraude est pratiquement inexistante.

Pourtant, ce sont généralement des propositions populaires, à travers l’éventail politique – un sondage récent montre que 80 pour cent des électeurs américains inscrits soutiennent l’identification des électeurs.

La principale proposition d’identification des électeurs du Michigan GOP, cependant, va bien au-delà du simple fait d’exiger des électeurs qu’ils présentent une pièce d’identité aux urnes. Deux projets de loi, étiquetés SB 303 et SB 304, ont déjà été adoptés par la State House, et ils exigeraient effectivement qu’un nombre inconnu d’électeurs montre une pièce d’identité deux fois, à deux endroits distincts, afin de voter.

En vertu de la loi actuelle, les électeurs du Michigan qui n’ont pas de pièce d’identité peuvent toujours voter s’ils signent un affidavit attestant qu’ils ne disposent pas d’une telle pièce d’identité. Le SB 303 élimine la possibilité pour les électeurs de signer un tel affidavit, obligeant effectivement tous les électeurs à présenter une pièce d’identité. C’est assez conforme aux autres lois sur l’identification des électeurs déjà adoptées ou à l’étude dans d’autres États.

Mais le SB 303 exige également que chaque électeur signe un formulaire avant de pouvoir voter. La signature sur ce formulaire doit être examinée par un préposé au scrutin et comparée à « la signature numérisée de l’électeur contenue dans le livre électronique du scrutin ». Si, selon la détermination subjective du préposé au scrutin, les signatures ne correspondent pas, alors l’électeur recevra un bulletin de vote provisoire.

Le SB 304, quant à lui, explique ce qu’il advient de ces scrutins provisoires. Essentiellement, un électeur ayant reçu un tel bulletin de vote dispose de six jours pour prouver son identité et sa résidence au greffier du comté ou du canton – ce qu’il peut faire en montrant bon nombre des mêmes pièces d’identité qu’il est déjà tenu de montrer aux bureaux de vote.

Lus ensemble, les deux projets de loi créent une situation absurde où certains électeurs pourraient être privés du droit de vote à moins qu’ils ne se rendent spécialement au bureau du greffier pour montrer la même carte d’identité qu’ils ont déjà fournie au préposé au scrutin. Imaginez, par exemple, qu’un électeur montre son permis de conduire valide aux bureaux de vote, mais qu’un préposé au scrutin, pour une raison quelconque, déclare que la signature de l’électeur ne correspond pas. L’électeur a alors moins d’une semaine pour faire un déplacement spécial au bureau du greffier pour montrer au greffier exactement le même permis de conduire.

Il n’est pas difficile de voir comment un tel système pourrait être abusé. Un préposé au scrutin républicain pourrait forcer au hasard les électeurs d’une zone à tendance démocrate à faire le voyage spécial au bureau du greffier. Ou ce préposé au scrutin pourrait utiliser la race comme proxy pour identifier les électeurs susceptibles d’être démocrates – peut-être en ne donnant que des bulletins de vote provisoires aux électeurs noirs.

Pendant ce temps, un troisième projet de loi (ce troisième projet de loi n’a été adopté par aucune des chambres) exige que les responsables électoraux locaux nomment un agent électoral républicain pour deux démocrates dans ces rôles. Cela pourrait signifier que, dans un bastion démocrate comme Detroit, jusqu’à un tiers de tous les électeurs pourraient être soumis à un test arbitraire de correspondance de signature administré par un partisan du GOP.

La plupart des restrictions de vote circulant dans la législature de l’État sont plus modestes que les SB 303 et 304. Beaucoup d’entre elles font des incursions relativement marginales sur le vote, comme exiger la surveillance vidéo des urnes ou interdire au secrétaire d’État d’envoyer des bulletins de vote par correspondance non sollicités. candidatures aux électeurs. D’autres propositions sont potentiellement plus troublantes, comme un projet de loi qui donnerait aux observateurs partisans des sondages une plus grande autorité pour contester si un électeur individuel est autorisé à voter.

Et il vaut la peine de répéter que deux projets de loi qui donneraient un pouvoir extraordinairement illimité aux agents électoraux agissant de mauvaise foi ont déjà été adoptés par une chambre de la législature du Michigan. Si les SB 303 et 304 devenaient loi dans leurs formes actuelles, elles se classeraient immédiatement parmi les lois électorales les plus troublantes du pays – potentiellement rivalisées uniquement par une loi géorgienne qui permet au GOP de l’État de prendre effectivement le contrôle des commissions électorales locales qui ont le pouvoir de fermer dans les bureaux de vote et disqualifier les électeurs.

Encore une fois, on ne sait toujours pas ce qui sera exactement dans le dernier paquet de modifications du GOP à la loi électorale de l’État. Dans son interview du 1er juillet, Shirkey a déclaré que « nous aurions pu utiliser quelques experts en écriture manuscrite lors de cette dernière élection » pour filtrer les électeurs et qu’il ne s’oppose pas « en principe » à la proposition de la Chambre. Mais il a également déclaré qu’il n’était « pas sûr » que l’exigence de signature soit incluse dans le package final du GOP, et que les républicains devront « faire ce qui est possible ».

À tout le moins, cependant, une grande partie du GOP du Michigan semble viser haut alors qu’ils rassemblent ce paquet.

Alors pourquoi le gouverneur ne peut-il pas opposer son veto à tout cela ?

L’annonce la plus importante que Shirkey a faite dans son interview au début du mois était que les électeurs devraient « garder les yeux et les oreilles ouverts pour le potentiel d’une initiative citoyenne » qui sera « conduite par » le Parti républicain de l’État. Cela ouvre la porte à un processus semblable à celui de Rube Goldberg que les républicains pourraient utiliser pour contourner le veto du gouverneur Whitmer.

Cela fonctionne comme ceci : en vertu de la constitution du Michigan, une petite minorité de l’électorat peut proposer des lois, et ces propositions seront normalement présentées aux électeurs en tant qu’initiative de vote. D’autres États, comme la Californie, autorisent également les initiatives de vote. Dans le Michigan, cependant, la législature de l’État peut intervenir à mi-chemin du processus pour transformer une initiative de vote proposée en loi. Un petit pourcentage d’électeurs peut proposer quelque chose, et un peu plus de la moitié de l’État peut en faire une loi. De plus, la constitution de l’État prévoit également qu’« aucune loi initiée ou adoptée par le peuple ne sera soumise au droit de veto du gouverneur ».

Pour commencer ce processus, les républicains doivent recueillir un certain nombre de signatures d’électeurs du Michigan totalisant « pas moins de huit pour cent. . . du total des suffrages exprimés pour tous les candidats au poste de gouverneur lors de la dernière élection générale précédente au cours de laquelle un gouverneur a été élu. Cela représente environ 333 000 signatures en 2021. Une fois le processus de pétition terminé, la législature de l’État dispose de 40 jours de session pour approuver la loi proposée par une pétition, et le gouverneur ne peut pas opposer son veto.

Les démocrates peuvent déployer une contre-mesure contre cette manœuvre. La constitution de l’État permet également aux électeurs de mettre en œuvre un « référendum » contre la plupart des lois adoptées par la législature, y compris celle qui a été initialement proposée dans le cadre du processus d’initiative. Pour déclencher un référendum, les démocrates devraient recueillir des signatures totalisant 5% du total des voix exprimées lors de la dernière course du gouverneur – soit un peu plus de 200 000 signatures.

De manière significative, si les démocrates déclenchent un référendum, la loi est suspendue jusqu’à ce que l’ensemble de l’électorat ait la possibilité de peser sur elle lors d’une élection, et si une majorité de l’électorat rejette la loi, elle n’entrera jamais en vigueur.

Les républicains, en d’autres termes, ne pourront pas faire ce qu’ils veulent. Mais les démocrates ne peuvent pas non plus être assurés que le veto de Whitmer empêchera les projets de loi antidémocratiques de devenir loi. À tout le moins, il semble probable que le sort des futures élections dans un État de champ de bataille crucial dépendra du résultat d’un référendum.

Et le résultat de ce référendum pourrait dépendre de la question de savoir si les électeurs comprennent exactement ce que contient le paquet de nouvelles lois électorales du GOP. Si les électeurs du Michigan pensent que ce combat est principalement un référendum sur l’identification des électeurs, les républicains ont de bonnes chances de l’emporter – un récent sondage de l’Université de Monmouth a révélé que 80% des électeurs inscrits aux États-Unis sont favorables à l’exigence d’une pièce d’identité avec photo pour voter.

Si, d’un autre côté, les électeurs pensent qu’ils votent sur un ensemble de propositions très partisanes qui pourraient permettre aux agents des sondages aléatoires de priver les électeurs du droit de vote, alors les républicains ont probablement moins de chances de réussir.