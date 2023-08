Le droit d’auteur sur la musique est toujours en désordre après 500 ans. Pouvons-nous enfin changer les choses avant que l’IA ne prenne le dessus ? – National

Contrôler la distribution de la musique – et ainsi s’assurer que les compositeurs soient payés pour leur travail et leur talent – ​​est un problème qui remonte à l’invention de l’imprimerie.

En 1498, moins de 50 ans après que Johannes Gutenberg ait révélé l’imprimerie, un entrepreneur avisé nommé Ottaviano Petrucci a reçu un brevet du Sénat vénitien pour publier des notations musicales avec l’une de ces nouvelles machines, lui donnant ainsi le monopole des partitions. Il contrôlait les droits d’auteur et l’édition de toute la musique. Mais ensuite, en 1516, le pape Léon X supprima le pouvoir de Petrucci en matière de musique d’orgue et le confia à Andrea Antico, quelqu’un qui plaisait davantage au pontife.

Ce désordre s’est poursuivi à travers les siècles. En Angleterre, Elizabeth I a accordé à William Byrd et Tomas Tallis un brevet sur toute l’édition musicale, qui non seulement incluait toute la musique créée dans le royaume, mais interdisait également aux vendeurs étrangers de vendre leur musique en Angleterre. Cerise sur le gâteau, Byrd et Tallis détenaient également les droits d’impression de papier à musique vierge. En d’autres termes, si vous étiez un compositeur anglais, vous deviez les payer avant même d’avoir écrit une seule note. Peu de temps après, un compositeur français nommé Jean-Baptiste Lully réussit à prendre le contrôle de tous les opéras joués en France et devint l’une des personnes les plus riches du pays.

Il a fallu du temps pour que ces monopoles accordés par la royauté soient éliminés, ce qui a conduit à la Convention de Berne de 1886, qui a établi les premières véritables normes internationales définissant qui avait le droit de copier et de distribuer la propriété intellectuelle, en mettant l’accent sur les droits des créateurs. et pas les éditeurs. Ces conditions ont été renégociées à plusieurs reprises au cours du dernier siècle et demi. Pendant ce temps, la technologie progressait, ajoutant de nouveaux niveaux de complexité à la protection des droits des artistes, en particulier à l’ère numérique.

Un domaine qui a explosé est celui des allégations de violation du droit d’auteur par un artiste musical sur un autre. Nous l’avons vu avec les affaires impliquant George Harrison et les Chiffons, Marvin Gaye et Robin Thicke et Ed Sheeran, Chuck Berry et les Beach Boys, Sam Smith et Tom Petty, Vanilla Ice contre David Bowie et Queen, The Hollie et Radiohead. , Spirit et Led Zeppelin, et des dizaines d’autres. Ces accusations de plagiat – dont beaucoup sont totalement infondées, à mon avis – ont englouti énormément de temps et d’argent devant les tribunaux.

Il existe une industrie florissante d’avocats en quête d’ambulance qui « découvrent » qu’une chanson plus récente présente certaines similitudes sonores avec une chanson du passé. Le compositeur de l’ancienne chanson est contacté et informé que s’il s’inscrit, il pourrait y avoir un crédit d’écriture pour lui sur la nouvelle chanson (ce qui signifie qu’il recevra un flux ou des redevances) ou à tout le moins recevoir une sorte de sortie. -règlement judiciaire. Dua Lipa est actuellement confrontée trois de ces procèsla dernière en date concernant un échantillon présumé non autorisé dans son hit Lévitation. C’est vraiment dingue, surtout le cas actuel « dembow » qui cherche à bouleverser les fondements rythmiques de la musique.

Avec autant d’intérêts concurrents, des statuts flous, des interprétations divergentes entre les territoires, des jurys crédules et des technologies avancées, la protection du droit d’auteur est tout aussi désastreuse qu’elle l’était à l’époque de Petrucci et d’Antico.

À la base de tout cela se trouve un fait mathématique : il ne reste que 12 notes dans la gamme occidentale et un nombre fini de façons de les combiner pour obtenir des combinaisons agréables. Avec 100 000 nouvelles chansons téléchargées chaque jour sur les services de musique en streaming, une duplication inattendue et involontaire est inévitable. Et avec l’adoption rapide de la musique composée par l’IA, la situation va encore empirer.

Ou le sera-t-il ? Probablement, mais il y a eu des développements intéressants ces derniers temps.

Premièrement, le juge Beryl Howell du tribunal de district américain du district de Columbia a statué que tout type d’art – y compris la musique – créé uniquement par l’intelligence artificielle ne pouvait être soumis au droit d’auteur. Pourquoi? Parce que « La paternité humaine est un élément essentiel d’une revendication valide de droit d’auteur. » Ceci est conforme à certaines règles suivies au Canada. Pendant ce temps, les responsables des Grammy Awards ont nouvelles lignes directrices qui disent que « seuls les créateurs humains » peuvent remporter un prix. « Une œuvre sans paternité humaine n’est éligible dans aucune catégorie. » C’est peut-être le cas, mais ils n’ont pas exclu d’envisager des chansons comportant une partie créée par l’IA, nous appellerons donc cela une demi-victoire pour les humains.

Mais Damien Riehl et Noah Rubin veulent régler ce problème une fois pour toutes. Ils ont créé un algorithme capable de générer 300 000 mélodies de huit notes chaque seconde afin de créer une base de données de 68 milliards de « chansons ». Ces mélodies ont ensuite été protégées par le droit d’auteur et mises en ligne dans le domaine public, ce qui signifie qu’elles sont utilisables par n’importe qui. Ils affirment que ces fichiers – qui se trouvent sur un petit disque dur – contiennent « toutes les mélodies qui ont jamais existé et qui pourront jamais exister…. Aucune chanson n’est nouvelle. Noah et moi avons épuisé l’ensemble des données. Noah et moi avons fait toute la musique pour pouvoir permettre aux futurs auteurs-compositeurs de faire toute leur musique.

L’histoire continue sous la publicité

Leur argument ? Cette loi sur le droit d’auteur est complètement enfreinte et doit être mise à jour correctement. Riehl a tout décrit dans une conférence TEDx.

La conjecture de Riehl/Rubin n’a pas encore été testée devant les tribunaux, mais il est inévitable qu’elle le soit. J’attends avec impatience le résultat.