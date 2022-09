Le droit au travail et les droits syndicaux sont sur les bulletins de mi-mandat. Que feraient-ils ?

Deux mesures de vote à mi-mandat, dans des États distants d’environ 500 miles, offrent deux visions des droits du travail en Amérique.

Le premier référendum, dans l’Illinois, chercherait à codifier les droits de négociation collective dans la constitution de l’Illinois. Ce ne serait pas la première fois qu’un État le ferait – New York, Hawaï et le Missouri ont également de telles protections constitutionnelles d’État – mais ce serait la première fois que les électeurs affirmeraient les droits de négociation syndicale par vote. L’Illinois deviendrait également le premier État du pays doté d’une constitution interdisant des lois qui exemptent les travailleurs de payer des cotisations pour la représentation syndicale, familièrement appelées lois sur le « droit au travail ».

Dans le Tennessee, un État où les syndicats ont comparativement beaucoup moins de force, les électeurs décideront de la question opposée : s’il faut codifier le « droit au travail » dans la constitution de leur État. Le Tennessee est l’un des 27 États qui ont déjà adopté des lois sur le «droit au travail», mais seuls neuf ont les leurs inscrites dans leur constitution. Le dernier État à le faire était l’Alabama en 2016.

Même si le Tennessee a promulgué sa loi sur le droit au travail depuis 1947, les républicains de l’État disent qu’ils doivent prendre des mesures supplémentaires pour protéger le statu quo du Tennessee, soulignant la «loi sur la protection du droit d’organiser» des démocrates du Congrès, qui a adopté le Chambre en 2021. Le projet de loi omnibus fédéral sur la réforme du travail des démocrates interdirait, entre autres, les lois des États sur le droit au travail. Les républicains du Tennessee soulignent également la récente tentative infructueuse des démocrates en Virginie d’abroger leur loi d’État sur le «droit au travail» comme preuve supplémentaire que la loi du Tennessee pourrait être menacée à l’avenir.

Au cours de la dernière décennie, le nombre d’États dotés de lois sur le «droit au travail» est passé de 22 à 27, et le sénateur Rand Paul (R-KY) a introduit la «Loi nationale sur le droit au travail» dans le but de cimenter la loi antisyndicale dans tout le pays.

Pendant ce temps, l’opinion publique pour les syndicats est à son plus haut niveau en près de 60 ans, avec 71 pourcentage d’Américains exprimant leur soutien dans le dernier sondage annuel de Gallup. Les prochains semestres offrent un aperçu de la façon dont ces sentiments favorables peuvent se manifester sur le terrain.

Amendement constitutionnel 1 du Tennessee : codifier le « droit au travail »

Le Tennessee est un État du «droit au travail» depuis 1947, la même année où le Congrès a adopté la loi Taft-Hartley qui restreignait le pouvoir des syndicats. Les partisans de la codification du droit au travail dans la constitution du Tennessee affirment que leur loi a stimulé la croissance de l’emploi et la rémunération des travailleurs dans l’État, et garantira que les démocrates ne pourront pas l’abroger ou l’éliminer à l’avenir.

Les meilleurs républicains de l’État réclament l’amendement. Le gouverneur du GOP, Bill Lee, a déclaré une «semaine du droit au travail» début mars pour honorer la «tradition du Tennessee» consistant à respecter si l’on veut être syndiqué ou non. Plus récemment, Lee et l’ancien gouverneur Bill Haslam ont publié une vidéo exhortant les électeurs à approuver l’amendement, affirmant que la loi de l’État, vieille de 75 ans, a été “un ingrédient clé dans les efforts visant à créer des emplois bien rémunérés dans le Tennessee”.

Le Tennessee n’est pas un État où les syndicats ont beaucoup de pouvoir, et les travailleurs ont perdu deux campagnes syndicales UAW à l’échelle de l’usine à l’usine Volkswagen de Chattanooga en 2014 et 2019. Pourtant, l’UAW représente environ 3 000 travailleurs à l’usine General Motors de Spring Hill, et syndiqué Les travailleurs de Kellogg dans le Tennessee se sont mis en grève l’automne dernier.

L’AFL-CIO du Tennessee et les démocrates de l’État mènent la lutte contre l’amendement, lançant des publicités visant à éduquer les électeurs sur les conséquences de la codification du droit au travail dans la constitution de l’État. “Nous avons vu de grandes victoires cette année, l’année dernière, chez John Deere et nous pouvons continuer sur cette lancée si nous obtenons la syndicalisation dans cet État”, a déclaré un membre de Spring Hill UAW dans une annonce publiée le mois dernier. “Une façon de le faire est de s’assurer que cet amendement échoue.”

Les représentants des coalitions luttant contre et pour l’amendement 1 n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Pour l’instant, les groupes d’entreprises expriment leur confiance quant à leurs chances et soulignent une enquête de 2019 du Beacon Center, un groupe de réflexion conservateur basé à Nashville, qui a révélé que 68% des habitants du Tennesse étaient de retour au travail, avec 13% opposés et 19% indécis.

Amendement 1 de l’Illinois : droit de négociation collective

L’Illinois, un État avec un contrôle démocratique triple, est dans une position différente. Pourtant, il y a moins de cinq ans, l’État avait un gouverneur républicain qui accordait la priorité à l’affaiblissement du travail organisé. Dans le cadre de son plan de développement économique, l’ancien gouverneur républicain Bruce Rauner a promu les «zones de droit au travail» – exhortant les villes ou les comtés locaux à voter pour savoir si les travailleurs devraient payer des cotisations lorsqu’ils sont représentés par un syndicat.

Rauner était également derrière le point de repère Janus v. AFSCME Affaire de la Cour suprême qui a finalement interdit aux syndicats du secteur public de facturer des frais aux non-membres pour la négociation collective.

Lorsque le gouverneur démocrate JB Pritzker a été élu en 2018, il a rapidement signé une loi interdisant les «zones de droit au travail». Pourtant, les défenseurs des syndicats disent qu’ils ne veulent pas continuer à jouer au ping-pong avec chaque administration et considèrent la constitution de l’Illinois comme un véhicule plus solide pour garantir les droits des travailleurs. L’impact de la pandémie sur les travailleurs, disent les partisans, a également renforcé leur détermination à faire pression pour l’amendement.

“Je pense que la chose fondamentale à laquelle les gens réagissent est que la négociation collective est l’un des moyens les plus puissants d’augmenter les salaires”, a déclaré Joe Bowen, porte-parole de la coalition Votez oui pour les droits des travailleurs. “Et votre lieu de travail ne devrait jamais être moins sûr simplement parce que quelqu’un d’autre occupe un poste politique ou à cause de la Cour suprême.”

L’amendement à la Déclaration des droits de la Constitution de l’Illinois donnerait aux “employés” “le droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement”. L’amendement prévoit également «qu’aucune loi ne sera adoptée qui interfère avec, nie ou diminue le droit des employés de s’organiser et de négocier collectivement» – la disposition susmentionnée interdisant le droit au travail.

Les opposants ont accusé les défenseurs des syndicats d’induire intentionnellement le public en erreur sur qui bénéficierait de l’amendement, puisque la loi nationale sur les relations de travail (NLRA) interdit aux États d’interférer avec le droit du travail du secteur privé. Sur le site Web de la coalition Votez oui pour les droits des travailleurs, il est indiqué que l’amendement «garantira à chaque Illinoisien le droit de s’associer à d’autres travailleurs pour négocier un meilleur salaire, de meilleurs avantages sociaux et des conditions de travail sûres».

Le sénateur de l’État démocratique Ram Villivalam, l’un des parrains, a reconnu que l’amendement “se réfère intentionnellement aux” employés “et non aux travailleurs ou aux individus” étant donné le pouvoir de la loi nationale sur les relations de travail sur les travailleurs du secteur privé. Bowen a défendu la langue. “Cela s’applique à tout le monde dans l’État, mais plus précisément à toute relation employeur-employé non couverte par la NLRA”, a-t-il déclaré à Vox. “Il y a des centaines de milliers d’employés qui ne bénéficient pas actuellement de la protection de la NLRA parce qu’ils appartiennent à des catégories exemptées – comme les superviseurs ou les travailleurs agricoles – ou qu’ils appartiennent au secteur public.”

Les opposants conservateurs affirment également que la mesure habiliterait indûment les syndicats du secteur public, entraînant des négociations contractuelles plus longues et plus coûteuses, des impôts plus élevés pour financer les retraites et autres avantages, et une plus grande résistance politique aux réformes budgétaires. Le comité de rédaction conservateur du Wall Street Journal a qualifié l’amendement de “grosse main-d’œuvre”. L’Illinois Policy Institute, un groupe de réflexion libertaire, affirme que l’amendement augmentera les impôts fonciers de 2 100 $ au cours des quatre prochaines années si l’amendement devait être adopté, une estimation que d’autres experts du travail jugent infondée et que Bowen décrit comme « fondamentalement fausse ».

Une étude publiée par des chercheurs de l’Institut de politique économique de l’Illinois et de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign soutient que l’amendement serait bon économiquement pour l’État et que les travailleurs syndiqués ont mieux réussi et payé plus d’impôt sur le revenu que les travailleurs non syndiqués de l’Illinois. .

Alors que les groupes d’affaires s’opposent à l’amendement et disent qu’il rendra l’État moins compétitif, des groupes comme la Chambre de commerce de l’Illinois ne dépensent pas beaucoup pour le vaincre, reconnaissant que leurs ressources sont économisées pour les courses à la Cour suprême de l’Illinois et certains sièges législatifs de l’État.

Shaun Richman, spécialiste du travail au SUNY Empire State College, a déclaré à Vox qu’il y a dix ans, les syndicats du Michigan avaient tenté de protéger les droits syndicaux et d’interdire le droit au travail via une initiative de vote, mais sans succès. “L’effet, cependant, a été de faire chier un gouverneur républicain qui avait été prêt à laisser tomber l’affaire et s’est retourné et a fait pression pour la loi sur le droit au travail comme un” va te faire foutre “au travail qui ne partirait pas assez bien seul », a-t-il déclaré. “Donc, à cet égard, je suis un peu surpris de voir les syndicats de l’Illinois essayer la même chose.”

Ce que dit la recherche sur le droit au travail

La loi Taft-Hartley, qui a permis aux États de légiférer sur le droit au travail, a suivi une période de forte organisation syndicale dans les années 1930 et 1940. Une douzaine d’États, principalement dans le sud, ont adopté des lois antisyndicales à la suite de la loi Taft-Hartley, les lois se répandant au fil du temps dans le sud-ouest où les syndicats étaient également politiquement faibles.

“En réalité, les syndicats n’ont vécu les lois sur le droit au travail que comme une attaque contre l’adhésion syndicale et les ressources financières dans les bastions syndicaux depuis la vague du Tea Party de 2010”, a déclaré Richman.

L’interprétation de la recherche sur le droit au travail peut être délicate et les économistes ont débattu de la mesure dans laquelle les lois peuvent expliquer divers modèles de croissance des salaires et de l’emploi. Une confusion supplémentaire vient du fait que parfois les conclusions des études sur le droit au travail diffèrent selon les penchants idéologiques des chercheurs. L’Institut national de droite pour la recherche sur les relations de travail, par exemple, a constaté que les États du droit au travail avaient un taux de croissance moyen de l’emploi deux fois supérieur à celui des États sans droit au travail entre 2008 et 2018, et avaient connu une croissance économique plus élevée et une baisse chômage en moyenne.

L’Economic Policy Institute (EPI), de gauche, a en revanche constaté que les lois sur le droit au travail n’ont pas stimulé la croissance de l’emploi et sont associées à une baisse des salaires et des avantages sociaux pour tous les travailleurs. “En restreignant la capacité des syndicats à négocier pour les travailleurs et en réduisant ainsi les salaires et les avantages sociaux, les lois sur le retour au travail réduisent les recettes fiscales et réduisent la demande globale”, a déclaré EPI dans un rapport publié en 2018.

Deux articles économiques publiés l’année dernière sont également parvenus à des conclusions différentes sur les conséquences des lois sur le droit au travail. Le premier a trouvé des lois sur le droit au travail associées à une augmentation de l’emploi dans le secteur manufacturier, à une augmentation de l’emploi et à une plus grande mobilité ascendante. La seconde a révélé que les lois sur le droit au travail réduisent les salaires et les taux de syndicalisation.

Malgré les cotes d’approbation élevées que les syndicats ont actuellement parmi le public américain, Richman dit que l’interdiction du droit au travail sera toujours une question difficile pour les travailleurs sur laquelle faire campagne, car cela n’a pas d’impact immédiat sur le pouvoir des travailleurs ou ne gagne pas de nouveaux syndicats pour les travailleurs.

Cela dit, Richman a déclaré qu’il ressentait un rare accès d’optimisme concernant l’avenir du travail au niveau fédéral. “Si les démocrates détiennent la Chambre, font des gains au Sénat et mettent fin à l’obstruction systématique afin de protéger le droit à l’avortement, il y a de bonnes chances de poursuivre cela en corrigeant le droit du travail”, a-t-il déclaré. «Ce n’est pas perdu pour les gens que la carte des interdictions d’avortement et la carte des États du droit au travail se chevauchent presque parfaitement pour des raisons très similaires. Je pense que les gens seraient prêts pour un argument selon lequel certains droits de l’homme sont si importants qu’ils ne peuvent pas être laissés aux États pour jouer au football politique.