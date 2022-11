Le droit à l’avortement gagne au Kentucky, ailleurs attisent les partisans

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Lexie Overstreet a parcouru de nombreux kilomètres à pied, frappant aux portes pour tenter de persuader les Kentuckiens de ne pas supprimer l’une des dernières voies légales pour rétablir le droit à l’avortement dans l’État.

Maintenant, elle espère que la victoire de son équipe aux urnes mardi convaincra le plus haut tribunal de l’État de rejeter une interdiction radicale de l’avortement adoptée par la législature dirigée par les républicains.

“C’était formidable de se réveiller ce matin et de savoir que les Kentuckiens sont du même côté que moi”, a déclaré l’étudiant et bénévole de l’Université de Louisville, âgé de 21 ans, après les élections. “Et sachez que les milliers de portes auxquelles j’ai frappé ne seront pas oubliées et que tous ces gens à qui j’ai parlé, ils ont voté et leur vote a été entendu.”

La question de savoir si ces voix résonneront auprès de la Cour suprême du Kentucky, qui doit entendre les arguments pour et contre l’interdiction mardi, dépend d’arguments juridiques sur la question de savoir si les protections constitutionnelles de l’État s’étendent au droit à l’avortement. Avec une audience prévue mardi, l’affaire se profile comme le premier test juridique pour le droit à l’avortement après les élections de mi-mandat au cours desquelles les électeurs de tout le pays se sont fermement prononcés en faveur du maintien de la légalité de l’avortement. Aucun délai n’a été donné pour une décision.

Au Kentucky, les partisans du droit à l’avortement pensent que le rejet de l’amendement devrait être pris en considération lorsque les juges entendent l’affaire.

“J’espère que la Cour suprême écoutera la volonté du peuple et saura que le peuple a rejeté l’extrémisme et gouvernera en conséquence”, a déclaré le gouverneur Andy Beshear, un démocrate, dans les jours qui ont précédé l’audience cruciale du tribunal.

Beshear, qui est candidat à sa réélection l’année prochaine, peut être rassuré de savoir que sa position sur le droit à l’avortement le place carrément du côté d’une majorité de Kentuckiens. Mais l’un des candidats du GOP qui espère prendre son poste l’année prochaine a déclaré que le vote ne devrait pas être un facteur.

Le procureur général républicain Daniel Cameron a déclaré que le résultat, bien que décevant, n’a pas changé sa conviction qu’il n’y a “pas de droit à l’avortement caché dans la Constitution du Kentucky”. La politique de l’avortement, a déclaré Cameron, « appartient à nos représentants élus à l’Assemblée générale » de décider.

À l’heure actuelle, il appartient aux tribunaux, l’attention se déplaçant vers la salle d’audience du Kentucky Capitol à Frankfort, où les juges de la Cour suprême entendront les arguments dans l’affaire.

Ces arguments seront centrés sur la décision d’un juge de Louisville de juillet, lorsqu’il a écrit que les nouvelles interdictions d’avortement post-Roe de l’État violent probablement “les droits à la vie privée et à l’autodétermination” protégés par la constitution du Kentucky. Le juge Mitch Perry a déclaré que ce n’était pas le rôle du tribunal de déterminer si la constitution de l’État contient le droit à l’avortement, mais si les lois restrictives de l’État violent les libertés garanties par sa constitution.

On ne sait pas quel impact, le cas échéant, la défaite de la mesure anti-avortement aura sur l’opinion du tribunal sur l’affaire.

“Cela peut bien différer d’une justice à l’autre”, a déclaré Samuel Marcosson, professeur de droit à l’Université de Louisville. «Certains d’entre eux peuvent considérer la défaite de l’initiative comme un signal fort que les Kentuckiens croient qu’il y a et devrait y avoir un droit dans la constitution, et cela pourrait habiliter ces juges à statuer de cette façon. D’autres diront qu’il s’agit au mieux d’un signal incertain, et qu’il leur reste à déterminer le sens de la constitution.

Les opposants à l’avortement avaient espéré fermer un tel chemin devant les tribunaux. L’amendement aurait ajouté “de la clarté et un niveau supplémentaire de protection contre l’activisme judiciaire”, a déclaré David Walls, directeur exécutif de The Family Foundation, une organisation confessionnelle opposée à l’avortement.

Actuellement, les avortements sont pour la plupart suspendus dans le Kentucky, sur la base d’une loi de déclenchement au centre de l’affaire devant la Cour suprême de l’État. Approuvée par les législateurs en 2019, l’interdiction est entrée en vigueur après l’annulation de Roe v. Wade en juin par la Cour suprême des États-Unis. Cette loi a mis fin à tous les avortements avec des exceptions étroites pour sauver la vie d’une femme enceinte ou pour prévenir des blessures invalidantes. Il n’y a pas d’exceptions pour les victimes de viol ou d’inceste. En août, la haute cour de l’État a maintenu l’interdiction en place pendant qu’elle examine l’affaire. Une interdiction distincte de six semaines que les législateurs du Kentucky ont approuvée est également contestée.

Maintenant, les partisans du droit à l’avortement espèrent que la défaite de l’amendement sera un tremplin vers la victoire devant les tribunaux.

“C’est une étape importante dans la poursuite de la lutte juridique pour l’accès à l’avortement dans cet État”, a déclaré Rachel Sweet de Protect Kentucky Access, une coalition de défense des droits à l’avortement. “De plus, c’est une répudiation de l’agenda anti-choix extrême qui est en décalage avec les valeurs et les croyances de la plupart des électeurs.”

Les avocats des deux cliniques d’avortement laissées dans le Kentucky – toutes deux à Louisville, la plus grande ville de l’État – demanderont à la Haute Cour de l’État une injonction pour permettre la reprise des avortements pendant que l’affaire est plaidée.

Pendant ce temps, les partisans du droit à l’avortement ont remporté des victoires ailleurs dans le pays. Le Michigan, la Californie et le Vermont ont voté pour inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de leurs États. Les électeurs du Montana ont rejeté une mesure de vote qui aurait forcé les travailleurs médicaux à tenter de sauver des vies dans le cas rare d’un bébé né après une tentative d’avortement.

Au Michigan, les démocrates qui ont pris le contrôle de l’Assemblée législative pour la première fois depuis des décennies ont signalé que l’affirmation des droits reproductifs serait l’une de leurs principales priorités en 2023.

Les partisans du droit à l’avortement dans le Vermont prévoient de demander à la législature de promulguer des lois de protection pour protéger les prestataires du Vermont qui effectuent des services d’avortement pour les voyageurs hors de l’État.

Dans le Kentucky, Cameron a minimisé la défaite de l’amendement anti-avortement dans un dossier post-électoral auprès de la Cour suprême, affirmant que le résultat “n’a aucune incidence sur la question de savoir si le tribunal devrait créer un Kentucky Roe v. Wade”.

“En bref, parce que les électeurs du Kentucky ont choisi de laisser leur Constitution telle quelle, le texte constitutionnel que le tribunal doit interpréter pour résoudre cet appel est le même aujourd’hui qu’il l’était avant” le vote, a écrit le procureur général républicain.

Mais Overstreet, l’étudiant de l’Université de Louisville et bénévole pour les droits à l’avortement, a déclaré que le rejet par les électeurs de l’amendement du Kentucky en disait long sur la position des gens.

“J’ai de la famille dans les Appalaches et j’ai grandi dans la ville”, a-t-elle déclaré. «Les gens sous-estiment vraiment le Kentucky. Les gens pensent que le Kentucky est régressif. Ils pensent que les Kentuckiens ne croient pas les uns aux autres. Mais ce n’est absolument pas vrai. Les habitants du Kentucky veulent avoir accès à l’avortement. Et c’est ce que cet amendement nous a montré.

les rédacteurs de l’Associated Press Wilson Ring à Stowe, Vermont ; et Joey Cappelletti à Lansing, Michigan, ont contribué à ce rapport.

Bruce Schreiner et Dylan Lovan, Associated Press