Le droit à l’avortement devrait passer devant les électeurs du Michigan à l’automne

LANSING, Michigan (AP) – Le droit à l’avortement est sur le point d’être présenté aux électeurs du Michigan en novembre après qu’une campagne pour le droit à l’avortement a généré un nombre record de signatures lundi pour une initiative de vote au bureau du secrétaire d’État.

L’effort augmentera encore l’attention sur les élections du Michigan, où le gouverneur démocrate et le procureur général de l’État du champ de bataille ont fait du droit à l’avortement une pièce maîtresse de leurs campagnes de réélection.

La volonté d’inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État survient des semaines après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade et a donné aux États le pouvoir de décider d’interdire ou non la procédure. La décision devrait conduire à des interdictions d’avortement dans environ la moitié des États.

Le Michigan fait partie de plusieurs États dotés d’une loi sur l’avortement pré-Roe qui devait entrer en vigueur si Roe était annulée. Cependant, un juge a émis une injonction qui l’a temporairement bloqué. La loi de 1931 ferait de l’avortement un crime dans tous les cas, sauf lorsqu’il est “nécessaire pour préserver la vie d’une telle femme”.

“Le nombre de signatures a montré qu’ici, dans le Michigan, nous faisons confiance aux femmes. Nous faisons confiance aux gens. Nous faisons confiance aux médecins, et non aux politiciens, pour prendre des décisions concernant notre corps, notre grossesse et notre parentalité », a déclaré la porte-parole de Reproductive Freedom for All, Shanay Watson-Whittaker, lors d’une conférence de presse à Lansing.

Les 753 759 signatures remises par la campagne étaient près du double des 425 059 nécessaires et le plus jamais recueilli par une initiative de vote du Michigan. L’amendement constitutionnel affirmerait le droit de prendre des décisions liées à la grossesse sans ingérence, y compris en ce qui concerne l’avortement et d’autres services de reproduction tels que le contrôle des naissances.

Les signatures doivent encore être vérifiées par le Bureau des élections et validées par le Conseil des solliciteurs d’État avant que l’amendement proposé puisse apparaître sur le bulletin de vote du 8 novembre.

L’effort dans le Michigan intervient au milieu d’une poussée au Kansas par les opposants à l’avortement pour amender la constitution de cet État pour déclarer qu’il n’accorde pas le droit à l’avortement et que les législateurs peuvent le réglementer comme ils l’entendent – ouvrant la porte à une interdiction. La Cour suprême du Kansas a déclaré en 2019 qu’en vertu de la Déclaration des droits de l’État, l’accès à l’avortement est un droit « fondamental ».

Le Kansas est le premier État à envisager un tel changement dans sa constitution depuis la décision, mais les électeurs du Kentucky décideront d’une initiative similaire en novembre. Les électeurs de quatre autres États ont ajouté des dispositions similaires à leurs constitutions d’État : Tennessee en 2014 ; Alabama et Virginie-Occidentale en 2018 ; et la Louisiane en 2020. Les législateurs de l’Iowa et de la Pennsylvanie font pression pour des mesures similaires.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a intenté une action en justice auprès de la Cour suprême du Michigan en mai, lui demandant de rendre une décision permanente sur l’avortement dans l’État. Elle a déclaré que la loi de 1931 de l’État était invalide en vertu des clauses de procédure régulière et de protection égale de la constitution de l’État.

L’injonction, qui découle d’un procès pour planification familiale, reste en place mais pourrait être révoquée à tout moment. Les républicains qui contrôlent la Chambre et le Sénat de l’État ont fait appel de l’injonction le 6 juillet au nom du procureur général de l’État, Dana Nessel, qui a déclaré qu’elle ne ferait pas appel de l’injonction ni n’appliquerait l’interdiction de 1931.

Les décisions concernant l’avortement et les droits reproductifs pourraient également dépendre des résultats des prochaines élections, avec des courses très disputées attendues pour le gouverneur, le procureur général et la Chambre des États-Unis. Le mois dernier, un législateur républicain a présenté un projet de loi à la législature qui créerait des peines de prison de 10 ans pour les fournisseurs d’avortement.

Les partisans de l’initiative du scrutin ont déclaré que cela dissiperait l’incertitude des tribunaux et apporterait la décision sur l’avortement directement aux électeurs.

“Faire cela par le biais d’un amendement constitutionnel garantit que les législateurs ne peuvent pas simplement annuler cela avec une majorité simple”, a déclaré la représentante de l’État démocrate Laurie Pohutsky à l’Associated Press.

La coalition Citizens to Support MI Women and Children, qui a été formée pour s’opposer à l’initiative, a déclaré que le libellé actuel crée une proposition «tout est permis» qui autoriserait les avortements à tout âge.

«Les mots comptent et c’est particulièrement vrai lorsque ces mots deviendront une partie permanente de la constitution de notre État. Quelle que soit votre opinion sur l’avortement, les conséquences de cette proposition d’amendement sont trop dangereuses pour les femmes et les enfants », a déclaré Christen Pollo, porte-parole de la coalition.

La campagne a commencé en janvier et était dirigée par Reproductive Freedom for All, l’American Civil Liberties Union of Michigan, Michigan Voices et Planned Parenthood Advocates of Michigan.

Julie Falbaum, une bénévole principale du groupe à Ann Arbor, a déclaré que la réponse à la suite de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe ne ressemblait à rien de ce qu’elle avait vécu.

“Les gens qui normalement ne s’impliquent pas disaient:” C’est trop important pour ne pas faire quelque chose “”, a-t-elle déclaré.

___

Le journaliste AP John Hanna a contribué de Topeka, Kansas.

___

Joey Cappelletti est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti, l’Associated Press