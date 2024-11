Le droit à l’avortement crée des campagnes coûteuses pour des sièges à enjeux élevés à la Cour suprême des États

L’avortement et les droits reproductifs ont été au cœur des courses pour le président et le gouverneur de Caroline du Nord, un État champ de bataille qui applique des restrictions à l’avortement plus modérées que ses voisins du Sud.

Cela a été encore plus vrai dans la lutte pour un siège à la Cour suprême de l’État, qui, selon les partisans du droit à l’avortement, jouera un rôle important pour déterminer si les républicains peuvent adopter encore plus de restrictions. Les Républicains inscrits détiennent actuellement cinq des sept sièges et pourrait élargir encore davantage cette majorité lors des élections de mardi.

La juge Allison Riggs, une démocrate candidate à sa réélection, se concentre fortement sur la question et vante son soutien aux droits reproductifs. Sa première publicité télévisée présentait des images de Lieutenant-gouverneur Mark Robinsonle candidat républicain au poste de gouverneur, qui préfère restreindre les avortements avant les 12 semaines actuelles. Elle dit que son rival républicain pour le tribunal pourrait être un vote décisif sur le banc pour de telles restrictions.

« C’est une question qui est portée devant les cours suprêmes des États, et c’est une question qui est désormais très importante pour les électeurs », a déclaré Riggs dans une interview.

Son adversaire républicain, le juge Jefferson Griffin de la Cour d’appel, a déclaré que Riggs en disait trop sur une question qui pourrait être soumise au tribunal.

« Je pense que c’est une manière inappropriée, une violation flagrante de nos normes judiciaires, de notre code de conduite », a-t-il déclaré.

La course en Caroline du Nord souligne à quel point l’avortement est important alimenter des campagnes coûteuses pour les cours suprêmes de plusieurs États cette année. Des groupes de droite et de gauche dépensent massivement pour remodeler les tribunaux qui pourraient jouer un rôle décisif dans les luttes juridiques sur l’avortement, les droits reproductifs, le droit de vote, le redécoupage et d’autres questions brûlantes dans les années à venir.

Les experts affirment que les campagnes montrent comment la Cour suprême des États-Unis Décision 2022 L’annulation des protections constitutionnelles contre l’avortement en place depuis un demi-siècle a transformé la course aux hautes cours des États.

« Ce que Dobbs a fait a clairement fait comprendre aux acteurs politiques et au public que ces tribunaux d’État, qui n’avaient pas reçu beaucoup d’attention, seraient en réalité très importants et qu’ils trancheraient certaines des affaires les plus importantes que les gens pourraient connaître. « Nous nous attendions à aller devant la Cour suprême des États-Unis », a déclaré Douglas Keith, avocat principal du programme judiciaire du Brennan Center, qui a suivi les dépenses consacrées aux courses aux tribunaux des États.

Trente-trois États organisent cette année des élections pour 82 sièges à la Cour suprême. Le cycle électoral de 2024 fait suite à des dépenses record pour les élections judiciaires en Wisconsin et Pennsylvanie l’année dernière.

Les groupes de gauche ont considérablement augmenté leurs dépenses dans les tribunaux d’État cette année. L’Union américaine des libertés civiles a dépensé 5,4 millions de dollars pour des courses judiciaires dans le Montana, le Michigan, la Caroline du Nord et l’Ohio. Planned Parenthood et le National Democratic Redistricting Committee ont annoncé plus tôt cette année qu’ils dépensaient collectivement 5 millions de dollars, en se concentrant sur les courses judiciaires en Arizona, au Michigan, au Montana, en Caroline du Nord, dans l’Ohio et au Texas.

« Nous n’avons jamais investi autant dans les cours suprêmes des États auparavant », a déclaré Katie Rodihan, porte-parole de Planned Parenthood Votes. « C’est vraiment une décision révolutionnaire pour nous, et j’espère que ce sera la norme pour nous à l’avenir. »

Les cibles incluent l’Ohio, où les républicains détiennent une majorité de 4 contre 3 sur le terrain. Les démocrates défendent deux sièges sur le terrain, tandis qu’un troisième est vacant, et les victoires démocrates dans les trois courses sont considérées comme un échec dans cet État à tendance républicaine.

Le contrôle du tribunal pourrait être essentiel si l’État faisait appel de la décision d’un juge qui a annulé les restrictions les plus ambitieuses de l’État en matière d’avortement. La décision indique que la loi interdisant la plupart des avortements une fois qu’une activité cardiaque est détectée… dès six semaines avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes – a violé un amendement constitutionnel approuvé par les électeurs l’année dernière et qui protégeait les droits reproductifs.

Deux sièges sont en jeu au tribunal du Michigan, où les juges soutenus par les démocrates détiennent une majorité de 4 contre 3. Les courses judiciaires sont techniquement non partisanes, mais les candidats sont nommés lors des congrès du parti. Les républicains devraient remporter les deux sièges pour renverser la cour en leur faveur.

La juge Kyra Harris Bolden défend le siège auquel elle a été nommée il y a deux ans par la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer. Bolden a été la première femme noire à s’asseoir sur le banc du Michigan. Elle fera face au juge Patrick O’Grady, d’une cour de circuit soutenue par les Républicains, pour les quatre années restantes de son mandat de huit ans.

Le représentant républicain de l’État, Andrew Fink, est en compétition contre la professeure de droit de l’Université du Michigan, Kimberly Anne Thomas, nommée par les démocrates, pour l’autre siège vacant laissé vacant par un juge soutenu par les républicains.

Les groupes soutenant Bolden et Thomas présentent les courses comme cruciales pour défendre le droit à l’avortement, avec une publicité d’un groupe avertissant que « la Cour suprême de l’État du Michigan peut toujours supprimer le droit à l’avortement ».

Les courses les plus houleuses concernent deux sièges à la Cour suprême du Montana, qui a été critiquée par les législateurs républicains pour des décisions contre des lois qui auraient restreint l’accès à l’avortement ou rendu le vote plus difficile.

L’ancien juge d’instance américain Jerry Lynch se présente contre le procureur du comté Cory Swanson pour le poste de juge en chef, tandis que la juge d’État Katherine Bidegaray se présente contre le juge d’État Dan Wilson pour un autre siège libre au tribunal.

Des groupes progressistes soutiennent Lynch et Bidegaray. Tous deux ont déclaré dans un questionnaire de l’ACLU qu’ils étaient d’accord avec le raisonnement et la conclusion d’un arrêt de la Cour suprême de l’État de 1999 selon lequel le droit constitutionnel à la vie privée inclut le droit d’obtenir un avortement avant viabilité.

Les groupes de droite les ont décrits comme étant trop libéraux et faisant écho à la rhétorique des Républicains nationaux, avec des SMS évoquant le débat sur les athlètes transgenres dans les équipes sportives féminines.

Le Comité de direction de l’État républicain, un acteur de longue date dans les courses aux tribunaux d’État, a déclaré que son initiative pour l’équité judiciaire prévoyait de dépenser sept chiffres en Arizona, au Michigan, au Montana, en Caroline du Nord, dans l’Ohio et au Texas.

Les publicités du groupe se concentrent sur des questions autres que l’avortement. Dans l’une d’elles vantant les trois républicains candidats au tribunal de l’Ohio, le groupe montre des images du président Donald Trump ainsi que des images liées à l’immigration.

Un super PAC soutenu par le donateur conservateur et directeur du transport maritime Richard Uihlein a également donné à des groupes impliqués dans les courses à la Cour suprême des États du Montana et de l’Ohio.

Les groupes progressistes concentrent même leur attention sur des États de longue date, comme le Texas, où les républicains détiennent tous les sièges à la Cour suprême. Ils tentent de renverser trois juges républicains qui ont pris part à des décisions unanimes rejetant les contestations du l’interdiction de l’avortement par l’État.

Un groupe, Find Out PAC, a diffusé des publicités numériques à San Antonio, Dallas et Houston critiquant les juges Jimmy Blacklock, John Devine et Jane Bland. Dans sa publicité, le groupe accuse les trois de « jouer au docteur depuis le banc ».

En Caroline du Nord, la campagne de Riggs en faveur du droit à l’avortement a suscité des plaintes de la part de républicains qui affirment qu’elle sort des limites de l’éthique judiciaire. Mais Riggs a déclaré qu’elle ne disait pas comment elle gouvernerait de toute façon et qu’elle partageait simplement ses valeurs avec les électeurs.

« Je vais continuer à parler de mes valeurs parce que, au fond, notre démocratie fonctionne mieux lorsque les gens votent en connaissance de cause », a-t-elle déclaré.

DeMillo a rapporté de Little Rock, Arkansas. Les rédactrices d’Associated Press Isabella Volmert à Lansing, Michigan, Julie Carr Smyth à Columbus, Ohio, et Amy Beth Hanson à Helena, Montana, ont contribué à ce rapport.