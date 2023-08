Le droit à l’avortement continue de l’emporter sur les urnes dans les États conservateurs

L’avortement a aidé les démocrates à réduire leurs pertes à la Chambre et à garder le contrôle du Sénat lors des élections de mi-mandat de l’année dernière, qui sont souvent anéantissantes pour le parti au pouvoir. Et la question s’avérera probablement vitale pour former des démocrates et des indépendants dans les principaux États pivots lors de l’élection présidentielle de 2024.

Biden a pesé sur les résultats dans l’Ohio mardi soir, attaquant le numéro 1 comme « une tentative flagrante d’affaiblir la voix des électeurs et d’éroder davantage la liberté des femmes de prendre leurs propres décisions en matière de santé ».

Le rejet par l’Ohio de la mesure de vote soutenue par les républicains est également une bonne nouvelle pour Sherrod Brown, le sénateur démocrate senior qui devrait faire face à une lutte difficile pour sa réélection l’année prochaine dans un État à forte tendance républicaine.

Le destin politique de Brown en 2024 pourrait déterminer si les démocrates maintiendront leur faible majorité au Sénat américain. Il a salué l’échec du numéro 1, affirmant que les électeurs de l’Ohio ont rejeté une « prise de pouvoir » par des intérêts particuliers et les riches et les puissants.

Un récent sondage de USA Today et de l’Université de Suffolk a révélé 58% des habitants de l’Ohio soutenir un amendement constitutionnel pour protéger les droits à l’avortement dans leur État.