Le droit à l’avortement annulé par la Cour suprême des États-Unis après près de 50 ans dans l’arrêt Roe v Wade | Nouvelles américaines

La Cour suprême des États-Unis a voté pour annuler le droit constitutionnel de choisir l’avortement qui existe depuis près de 50 ans, ouvrant la voie à la moitié du pays pour restreindre sévèrement ou interdire complètement la pratique.

Le pouvoir de décider des droits à l’avortement pour des dizaines de millions de femmes sera désormais remis aux 50 États pour déterminer individuellement.

C’est l’une des décisions les plus importantes de la Cour suprême, la plus haute cour d’Amérique, de l’histoire récente.

Le tribunal a voté 6-3, donnant une victoire capitale aux républicains et aux conservateurs religieux qui veulent limiter ou interdire la procédure.

Au moins 25 États sont sur le point d’introduire de nouvelles lois ou de réactiver une loi dormante, ce qui rendra illégal l’accès à l’avortement dans de nombreux cas, y compris, dans certains cas, lorsque la conception résulte d’un viol ou d’un inceste.

Beaucoup de ces États se trouvent dans le sud du pays. Le Texas, la Louisiane et le Mississippi sont trois des 13 États qui ont mis en place des “interdictions de déclenchement”, ce qui signifie que l’avortement sera interdit immédiatement à compter d’aujourd’hui ou dans les jours et les semaines à venir.

Image:

Une militante du droit à l’avortement manifeste devant la Cour suprême des États-Unis en mai. Photo : AP



L’opinion, rédigée par le juge Samuel Alito, annule une décision historique de 1973 connue sous le nom de “Roe contre Wade” qui légalisait l’avortement dans tout le pays jusqu’au point de viabilité fœtale, généralement accepté à environ 24 semaines de grossesse.

Une décision ultérieure de 1992 – connue sous le nom de “Planned Parenthood versus Casey” – a largement confirmé ce droit, mais cela sonne le glas de ces protections des droits reproductifs.

Les groupes pro-choix, qui croient que l’avortement devrait être considéré comme un soin de santé standard et un droit humain, affirment que la suppression du droit constitutionnel à l’avortement créera des soi-disant « déserts de l’avortement » obligeant les femmes à parcourir des centaines ou des milliers de kilomètres pour mettre fin à des grossesses non désirées.

La nouvelle opinion émane de l’État du Mississippi qui plaidait pour établir une loi qui interdirait l’avortement après 15 semaines de grossesse, bien avant le point de viabilité fœtale.

Image:

Les manifestants ont protesté en mai après la fuite du projet d’avis. Photo : AP



Dans ce qui a été une fuite étonnante et sans précédent, un projet d’avis a été publié sur le site Web politique américain Politico en mai, indiquant que le tribunal était sur le point d’annuler Roe contre Wade.

Cela a suscité de nombreuses protestations à travers les États-Unis et a relancé le débat entre les groupes pro-vie et pro-choix.

Maintenant que cette décision a été confirmée, elle risque d’attiser à nouveau les tensions politiques.

De nombreux observateurs judiciaires pensent que la décision a été prise parce que la Cour suprême est nouvellement à droite avec six juges conservateurs, dont trois juges nommés par l’ancien président Donald Trump, plus nombreux que leurs trois collègues plus libéraux.

Alors que l’avortement est l’un des problèmes les plus controversés en Amérique, des sondages ont montré que la majorité des Américains s’opposaient à l’annulation de Roe.

Plus tôt ce mois-ci, un sondage réalisé par la société d’analyse Gallup a révélé que 55 % des Américains s’identifient comme « pro-choix ».