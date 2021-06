Le droit à la déconnexion pourrait devenir la norme en Europe

DUBLIN — Avec plus de personnes travaillant à domicile que jamais, il est temps d’adopter une règle à l’échelle européenne sur le « droit de se déconnecter ».

C’est selon Alex Agius Saliba, un législateur maltais au Parlement européen, qui dirige les efforts sur cette question.

Le droit de se déconnecter fait référence à des règles qui stipulent qu’un employé ne devrait pas être tenu de répondre aux appels et aux e-mails professionnels, ou aux communications avec son patron, en dehors des heures de travail.

En janvier, une majorité d’hommes politiques de l’UE ont soutenu une initiative législative appelant la Commission européenne, l’organe exécutif de l’UE, à élaborer une directive à l’échelle du bloc sur la question.

« La poussée politique est là car la visibilité du surmenage et ce flou entre temps de travail et temps privé ont continué à être flous pendant la pandémie à cause de l’augmentation du nombre de télétravailleurs, du travail intelligent, du flexi-travail donc il faut faire quelque chose « , a déclaré Agius Saliba à CNBC.

L’idée du droit de se déconnecter a pris de l’ampleur depuis le début de la pandémie alors que de vastes pans de la main-d’œuvre travaillaient loin du bureau, souvent chez eux.

Couplé à une culture toujours active autour des smartphones et à un accès constant aux e-mails professionnels, cela peut brouiller le fossé entre le temps de travail et la vie à la maison, et voir les gestionnaires dépasser les heures de travail avec les e-mails.

Les entreprises et les pays individuels ont cherché des moyens de résoudre ce problème au fil des ans.

En 2012, le constructeur automobile Volkswagen a empêché certains membres du personnel d’accéder aux e-mails du soir au matin.

En 2017, la France a introduit des réglementations qui fixent des limites plus strictes quant au début et à la fin des obligations d’un travailleur à distance. En 2018, la société de lutte antiparasitaire Rentokil a été condamnée à payer 60 000 euros (71 000 $) pour avoir enfreint ces règles.

Plus tôt cette année, l’Irlande a introduit un code de conduite sur le droit de déconnecter pour tous les travailleurs, où les plaintes peuvent être portées devant un comité de règlement des différends sur le lieu de travail.

Au Royaume-Uni, pendant ce temps, le Congrès des syndicats plaide pour que ce pays emboîte le pas.

« Nous avons tous besoin d’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée avec des temps d’arrêt appropriés. Mais la technologie d’aujourd’hui peut facilement brouiller la frontière entre le travail et la maison, sans relâcher le stress au travail », a déclaré Frances O’Grady, secrétaire générale du TUC. CNBC.

« Les syndicats en France, en Allemagne et en Irlande ont déjà obtenu le droit des travailleurs de se déconnecter. Il est temps que les travailleurs du Royaume-Uni soient également protégés par un droit légal de se déconnecter du travail. »